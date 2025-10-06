Lê Dương Bảo Lâm phản pháo: Tôi không hài lố trong chương trình "Chiến sĩ quả cảm"

Buổi công chiếu sớm tập 11: đón chờ điều gì?

Lê Dương Bảo Lâm và Kiều Minh Tuấn

Buổi công chiếu sớm tập 11 “Chiến sĩ quả cảm” diễn ra tối 3-10 tại Galaxy Nguyễn Du khiến khán phòng bùng nổ với sự góp mặt của loạt sao đình đám: Lê Dương Bảo Lâm, Đinh Tiến Đạt, Kiều Minh Tuấn, Phan Mạnh Quỳnh, Quốc Thiên và MONO.

Tổng đạo diễn Mai Thắm bất ngờ tiết lộ chương trình sẽ đón thêm một nghệ sĩ mới trong thời gian tới – bước đi nhằm “làm mới tinh thần quả cảm”, mang thêm góc nhìn mới về người chiến sĩ Công an nhân dân. Bà khẳng định, mọi thay đổi đều nằm trong chiến lược sáng tạo, không phải sự ngẫu hứng nhất thời.

Lê Dương Bảo Lâm và đồng đội kể chuyện nhập vai – thật đến mức suýt chấn thương

Phan Mạnh Quỳnh, Lê Dương Bảo Lâm, Đinh Tiến Đạt và Kiều Minh Tuấn

Chia sẻ tại sự kiện, Phan Mạnh Quỳnh nghẹn ngào kể:

“Tôi từng bị ngạt khói khi quay cảnh lính PCCC. Lúc đó, ê-kíp lẫn khán giả đều thót tim. Sau này, tôi còn được sinh hoạt cùng lực lượng Cảnh sát cơ động – rất vất vả nhưng vô cùng đáng nhớ.”

Đinh Tiến Đạt thì khâm phục tinh thần đồng đội:

“Trong mỗi nhiệm vụ, họ luôn bảo nhau ‘đi đủ – về đủ’. Nguyên tắc ấy khiến tôi xúc động và hiểu thế nào là tình đồng chí thực sự.”

Lê Dương Bảo Lâm: “Tôi gây cười, nhưng luôn tôn trọng khán giả”

Lê Dương Bảo Lâm phản pháo chuyện hài "lố"

Trước ý kiến cho rằng anh “giỡn lố” trong chương trình của Bộ Công an, Lê Dương Bảo Lâm thẳng thắn đáp:

“Nghề diễn của tôi luôn dựa trên sự trân trọng. Tiếng cười là cách tôi mang năng lượng tích cực đến chương trình. Nhưng tôi luôn nghiêm túc và cố gắng hết mình – chưa bao giờ xem đây là sân khấu hài đơn thuần.”

Không chỉ vậy, nam nghệ sĩ còn tiết lộ tai nạn nhớ đời khi quay:

“Tôi bị tét đầu, chảy máu. Các đồng chí nắm tay động viên: ‘Không sao đâu, đồng chí làm được’. Sau quay đi khám mới biết suýt đứt dây chằng. Đó là trải nghiệm khiến tôi càng nể phục ý chí của người chiến sĩ CAND.”

Đại tá lên tiếng: “Tiếng cười cũng là sức mạnh chiến đấu”

Đại tá Triệu Văn Minh lên tiếng

Trước tranh cãi về sự xuất hiện của các nghệ sĩ hài trong chương trình nghiêm túc, Đại tá Triệu Văn Minh – Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Quốc gia về Phòng, chống khủng bố – khẳng định:

“Các nghệ sĩ không chỉ nhập vai, họ thật sự đã trở thành một phần của đơn vị. Tiếng cười trong gian khổ chính là sức mạnh giúp chúng ta vượt qua áp lực.”

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi xem họ như đồng đội thật sự. Họ đã mang đến hình ảnh bình dị, gần gũi nhưng rất đáng trân trọng của người chiến sĩ Công an.”

“Chiến sĩ quả cảm” – nơi nghệ sĩ đổ mồ hôi, thậm chí cả máu

Chiến sĩ quả cảm đầy thu hút

Chương trình được xem là cầu nối giữa nghệ thuật và hiện thực chiến đấu, nơi khán giả nhìn thấy nghệ sĩ rời xa ánh đèn sân khấu để hóa thân vào người lính thật sự – với mồ hôi, nước mắt, và đôi khi là máu.

Tập 11 “Chiến sĩ quả cảm” sẽ lên sóng lúc 20h Chủ nhật 5-10 trên VTV3, đồng thời phát song song trên YouTube Chiến sĩ quả cảm, FPT Play và VieON.