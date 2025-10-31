Câu chuyện cũ của Trung tướng Mai Hoàng gây xúc động ở Chiến sĩ quả cảm

Những lát cắt xúc động ở Chiến sĩ quả cảm

Tập 14 Chiến sĩ quả cảm mở đầu bằng trang hồi ức của Đại tá Trần Thanh Sơn, ông nghẹn ngào kể về hành động lặng lẽ nhưng vô cùng tinh tế của người đồng đội luôn sát cánh cùng mình trong một chuyên án trước đây - Trung tướng Mai Hoàng: "Đi đánh án lớn, đồng chí Mai Hoàng lặng lẽ để lại ba lô cùng áo giáp, mũ chống đạn trên gác xép… không phải vì quên mà vì để cho mẹ yên lòng".

Giữa bối cảnh chiến dịch đối mặt với tội phạm có vũ trang tinh vi, manh động từ biên giới Việt - Lào, hành động nhỏ nhưng đủ để trở thành biểu tượng của tình mẫu tử vượt lên nỗi sợ hãi, biến niềm tự hào thành sức mạnh vô hình giúp người con chiến đấu an toàn trở về.

Một khán giả xúc động chia sẻ: "Một người con mang trên vai trọng trách, ra đi giữa hiểm nguy nhưng vẫn sợ mẹ lo. Một người mẹ lặng lẽ sống cùng nỗi chờ, chỉ mong con bình an trở về. Có những tình cảm chẳng cần nói nhiều - chỉ một chiếc ba lô, một bộ áo giáp để lại nơi gác xép, cũng đủ khiến tim người xem thắt lại".

Với một người mẹ, khi nhìn thấy con trai khoác trên mình bộ chiếc áo xanh ấy là niềm tự hào, nhưng cũng là nỗi lo thắt chặt nơi tim. Thấy áo giáp và mũ chống đạn vẫn ở nhà lại chính là cách để bà an lòng, dù biết con trai mình đang ở nơi hiểm nguy nhất.

Đó là sự dũng cảm của một người mẹ, khi tình yêu thương hóa thành niềm tin, khi nỗi nhớ nhường chỗ cho lòng tự hào. Một tình cảm vượt lên trên bản năng làm mẹ - "vượt trên cả tình mẫu tử" bởi bà hiểu, có những người sinh ra không chỉ để sống cho riêng mình, mà để gìn giữ bình yên cho muôn người.

Người thật việc thật là sắc màu khác biệt của chương trình Chiến sĩ quả cảm

Không dừng lại ở tuyến đầu, chương trình còn khắc họa hậu phương quả cảm của những người phụ nữ Việt Nam: người chị nuôi - đại diện cho đức tính hy sinh và chu toàn của phụ nữ Việt, thức trắng đêm chờ tin "đàn em không máu mủ ruột rà", chuẩn bị bữa cơm nóng hổi, dù chỉ là những người dân bình dị nhưng chứa đựng sức mạnh phi thường, sẵn sàng chia sẻ gánh nặng với các chiến sĩ.

Đại tá Sơn xúc động chia sẻ: "Nhiều khi về đến nhà lúc trời còn chưa sáng, chị chủ nhà vừa mở cửa vừa thì thầm hỏi tôi 'Anh em có về đủ không chú?'". Những khoảnh khắc giản dị ấy, giữa những khó khăn kéo dài của các chiến sĩ, đã khơi dậy trong khán giả cảm giác: "Nghe mà thương các đồng chí quá, họ không chỉ chiến đấu với tội phạm mà còn với nỗi lo của bao người ở hậu phương".

Lan tỏa cảm hứng: Giới trẻ bật khóc, gửi lời tri ân đến những "lá chắn thép"

Nghệ sĩ rơi nước mắt trong Chiến sĩ quả cảm

Người mẹ ngóng chờ tin con, người chị lo lắng mất ngủ - những phụ nữ không cầm súng nhưng là hậu phương vững chãi nhất, là nguồn động viên lớn lao giúp những người con, người em, người đồng đội thêm vững tin tiến bước trên con đường giữ gìn bình yên cho đất nước. Khoảnh khắc giản dị nhưng khiến người chiến sĩ thấm thía hơn bao giờ hết về tình yêu, sự hy sinh và hậu phương lặng lẽ của những người phụ nữ Việt Nam.

Nỗi đau đỉnh điểm đến từ sự hi sinh của Thượng úy Lường Phát Chiêm - người chiến sĩ trẻ mãi nằm lại ngày 19-7-2014 giữa núi rừng Tây Bắc, để lại mẹ già, vợ trẻ và con thơ. Đại tá Sơn nghẹn lòng: "Sáng hôm đó, sau khi rải rác trận địa, tôi cùng đồng chí Mai Hoàng đi cùng xe đưa hai cái xác của đối tượng về nhà xác bệnh viện…và đồng sự của mình cũng nằm đấy!".

Đây là minh chứng thực tế cho cái giá xương máu của cuộc chiến chống ma túy. Những khoảnh khắc lắng đọng của chương trình khiến khán giả thấm thía nỗi mất mát của gia đình chiến sĩ, đồng thời cũng đề cao tinh thần quả cảm và sự hi sinh thầm lặng của người chiến sĩ Công an nhân dân - dám đối diện cái chết để đổi lấy bình yên cho nhân dân, để lời thề "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" không chỉ là khẩu hiệu, mà là lẽ sống.

Ai cũng thấy xúc động với những câu chuyện được kể

Tập 14 không chỉ là phim tái hiện mà còn là lời nhắc nhở sống động về lý tưởng phụng sự, khiến khán giả cả nước xúc động sâu sắc. Trên các nền tảng xã hội và YouTube, hàng ngàn bình luận dâng trào: "Khóc hết nước mắt vì những câu chuyện hy sinh thầm lặng, tự hào về các chiến sĩ CAND!", "Đúng tinh thần chiến sĩ, đúng tinh thần Việt Nam - hào hùng nhưng đầy nước mắt", hay "Nghe xong chỉ muốn gửi lời cảm ơn đến những người lính áo xanh, vì bình yên hôm nay".