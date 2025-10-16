Tài tử 'The Glory' ly hôn

Theo công ty quản lý XYZ Studio, Jung Sung Il và vợ đã hoàn tất thủ tục ly hôn hôm 14/10. Công ty thông báo: "Sau thời gian dài cân nhắc kỹ lưỡng, hai người đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân trong hòa bình. Việc này không phải là lỗi của bất kỳ phía nào".

Diễn viên Jung Sung Il. Ảnh: Nate

Jung Sung Il kết hôn với một phụ nữ họ Ryu vào năm 2016, sau đó có một con trai. Trong lần xuất hiện trên chương trình You Quiz on the Block, đài tvN năm 2023, diễn viên từng tiết lộ về mối duyên với vợ: "Tôi gặp cô ấy thông qua một người bạn, khi tôi vừa ngoài đôi mươi và hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Cô ấy học chuyên ngành đàn organ ống và sau đó du học ở Mỹ. Chúng tôi giữ liên lạc trong ba năm qua email, điện thoại giữa Seoul và Mỹ". Tài tử cũng bày tỏ cảm kích khi nói về việc vợ luôn gần gũi với mẹ anh, thay anh chăm sóc mẹ lúc ốm đau.

Jung Sung Il trong 'The Glory'. Ảnh: Nate

Jung Sung Il trở nên nổi tiếng với vai Ha Do Young, chồng Park Yeon Jin (do Lim Ji Yeon thủ vai), trong phim The Glory. Trước đó, tài tử từng trải qua một thời gian dài khó khăn do không có vai diễn, phải làm việc bán thời gian để có thêm thu nhập.

Gần đây, anh xuất hiện trong loạt phim Trigger, phim điện ảnh Murderer Report và sắp tới là Made in Korea của Disney+.