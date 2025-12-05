Taeheon của ZE:A tiết lộ thu nhập từ nghề tài xế taxi

Đi làm lúc 6h sáng, Kim Taeheon chia sẻ: "Tôi cứ nghĩ mình cần phải tăng thu nhập, nhưng không dễ như tôi nghĩ. Khi đi về phía Anyang hoặc các vùng ngoại ô Seoul, đôi khi tôi quay lại mà không đón được khách nào, nên thu nhập của tôi bị giảm sút. Lần này, tôi sẽ cố gắng hết sức để kiếm được nhiều nhất có thể". Một nữ hành khách lên xe taxi của anh nhận xét: "Dạo này nhiều người trẻ lái taxi lắm, nên tôi không bao giờ nghĩ anh là Kim Taeheon". Anh đáp: "Tôi nghe nói độ tuổi của tài xế taxi gần đây ngày càng trẻ hóa". Sau đó, Kim Taeheon tiết lộ rằng, thu nhập của anh tốt hơn nhiều người mong đợi: "Mức lương khá ổn. Nếu tôi làm việc toàn thời gian và thực sự nỗ lực, tôi nghe nói mình có thể kiếm được khoảng 4 đến 5 triệu won mỗi tháng (khoảng 3.000 đến 3.800 đôla). Những người giỏi công việc này thường kiếm được nhiều như vậy".

Kim Taeheon ra mắt năm 2010, với tư cách là thành viên của ZE:A. Kể từ đó, anh đã chia sẻ nhiều thông tin về công việc đa dạng của mình, gồm: giao đồ ăn, bốc xếp hàng hóa, phục vụ nhà hàng và làm việc tại công trường xây dựng... Gần đây, anh đã lấy được bằng lái taxi và bắt đầu sự nghiệp tài xế taxi.