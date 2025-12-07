Dàn mỹ nhân U30 Hàn đua nhau tậu nhà xịn, xe sang năm 2025

Theo truyền thông Hàn Quốc, Jang Won Young đã trả 13,7 tỷ won (khoảng 9,3 triệu USD) tiền mặt, tậu căn hộ cao cấp, diện tích 244 m², tại tòa Lucid House, Hannam-dong, quận Yongsan, Seoul.

Debut được 7 năm, mới chỉ 21 tuổi, với khuôn mặt đẹp, vũ đạo nổi bật, Jang Won Young sớm thăng hạng, hiện trở thành nữ đại gia trong giới idol. Theo Yahoo ước tính, cô có thu nhập từ quảng cáo thuộc top đầu sao nữ trẻ hiện nay.

Năm 2025, Jang Won Young liên tục xuất hiện trong các quảng cáo. Cô là gương mặt đại diện của 21 thương hiệu như Bvlgari, Tommy Jeans, Dyson, Miu Miu...

Jang Won Young tại show Miu Miu. Ảnh: X

Tương tự Jang Won Young, Momo - thành viên của nhóm nữ thế hệ ba Twice, mua nhà trị giá 4,3 tỷ won. Căn nhà ở làng nhà giàu Achiul Village, Achidong, thành phố Guri, tỉnh Gyeonggi, có 4 phòng ngủ, vườn riêng. Hàng xóm của cô gồm Nana, vợ chồng Hyun Bin, Han So Hee...

Momo hiện là đại diện của nhiều thương hiệu như Miu Miu, Onitsuka Tiger, mỹ phẩm Wonjungyo, nước hoa Amaffi...

Momo trên tạp chí Elle số tháng 10.

Theo Yahoo, "công chúa Dior" Jisoo cũng tậu nhà cao cấp trong 2025. Cô mua căn thuộc khu nhà sang trọng L’arbre 27 ở Samseong-dong, quận Gangnam. Dự án này có ba loại căn, với giá dao động từ 20 tỷ won đến 45 tỷ won và dự kiến hoàn thành vào năm 2026–2027. Ngoài bất động sản này, Jisoo còn sở hữu nhiều nhà khác, bao gồm một căn hộ tại Hannam The Hill, nơi cô là hàng xóm của các thành viên BTS như V và Jin.

Chạm ngưỡng 30 và sở hữu nhiều bất động sản giá trị còn có Hyeri. Cô năm nay mua thêm hai tòa nhà ở Samseong-dong và Yeoksam-dong, quận Gangnam, với tổng giá mua khoảng 12,1 tỷ won, dự kiến có thể thu lời ít nhất 6 tỷ won trong thời gian ngắn.

Ca sĩ, diễn viên Hyeri. Ảnh: SC

Không chỉ tậu nhà xịn, nhiều ngôi sao Hàn chứng tỏ thực lực khi tậu xe hơi cao cấp. Lisa nhóm Blackpink tậu chiếc Ferrari Purosangue, bổ sung vào bộ sưu tập siêu xe đắt tiền của mình. Lee Mi Joo, cựu thành viên nhóm Lovelyz tiết lộ cô mua chiếc SUV hạng sang Mercedes‑Benz G63 AMG (G‑Wagon)...

Việc các sao nữ còn rất trẻ nhưng sở hữu tài sản giá trị cho thấy khả năng độc lập tài chính và kiếm tiền nhạy bén so với các thế hệ trước. Theo Yahoo, nhiều idol Gen Z không chỉ tiêu tiền mà còn đầu tư bất động sản từ tuổi còn trẻ, từ đó tăng giá trị tài sản dài hạn, không chỉ dựa vào thu nhập ngắn hạn.