Chân dung nam diễn viên Lâm Thái vừa bị bắt ở Đà Lạt

Nguyễn Lâm Thái trước khi bị điều tra

Ngày 6/12, thông tin một diễn viên người Việt trộm túi xách của hoa hậu người Mexico đang tham gia Miss Cosmo tại Lâm Đồng gây xôn xao. Theo đó, Leon Yuriar Angela Michelle - đại diện Mexico tại cuộc thi Miss Cosmo 2025 - đến công an phường Xuân Hương (Lâm Đồng) trình báo việc mất túi xách.

Từ nguồn tin của bị hại và các tài liệu thu thập tại hiện trường, công an phường Xuân Hương trích xuất camera quanh khu vực tổ chức sự kiện. Tối cùng ngày, lực lượng chức năng xác định người lấy túi xách là Nguyễn Lâm Thái (25 tuổi, trú tại TPHCM), là diễn viên tham gia chương trình thuộc khuôn khổ Miss Cosmo 2025.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Lâm Thái khai nhận lấy chiếc túi xách của Hoa hậu Mexico, giao nộp lại toàn bộ tài sản. Công an phường Xuân Hương cho biết đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi để xử lý theo quy định pháp luật. Vụ việc vẫn trong quá trình xác minh, các quyết định xử lý cuối cùng chưa được công bố.

Hình ảnh của Lâm Thái trước khi vướng vụ việc.

Trước khi bị nhắc tên trong vụ việc tại Đà Lạt, Nguyễn Lâm Thái từng hoạt động ở một số mảng nghệ thuật và truyền thông. Trong các bài giới thiệu, Lâm Thái thường được mô tả là diễn viên, đạo diễn trẻ, nhà sản xuất nội dung và quản lý nghệ sĩ.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, Lâm Thái sinh năm 2000, quê quán TPHCM và là cựu sinh viên Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Tuy được giới thiệu là diễn viên, thực tế tên tuổi người này khá mờ nhạt, không có hoạt động hay sản phẩm nổi bật.

Người này cũng tự nhận là giám khảo, cố vấn, đạo diễn sân khấu ở một số cuộc thi sắc đẹp nhỏ, mang tính giải trí như cuộc thi Nét đẹp sinh viên, hoa khôi các trường đại học, chương trình tại đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời, Hương Nam…

Trong một số bài viết trên mạng xã hội, Lâm Thái tự nhận từng tham gia hỗ trợ xây dựng hình ảnh cho một số thí sinh, hoa hậu, á hậu, nam vương trong các dự án văn hóa - nghệ thuật.

Lâm Thái cũng tự giới thiệu là quản lý nghệ sĩ, đạo diễn sân khấu... thường xuyên đăng ảnh xuất hiện ở hậu trường các cuộc thi nhan sắc, chụp chung với thí sinh, hoa hậu, á hậu và nhiều gương mặt nổi tiếng trên thảm đỏ. Những bức ảnh đó hiện được chia sẻ lại kèm theo bình luận trái chiều sau khi vụ việc xảy ra.

Ngoài ra, trang cá nhân của Lâm Thái thường xuyên chia sẻ hình ảnh anh tham gia các chương trình từ thiện. Trong một bài viết, anh chia sẻ nhóm của mình thường tổ chức các chuyến đi hỗ trợ trẻ em khó khăn, nấu suất ăn 0 đồng, tặng quà cho người dân vùng bão lũ... Lâm Thái cũng chia sẻ thông tin anh nhận được danh hiệu Đại sứ Sinh viên Việt Nam Toàn cầu 2022 trong một chương trình giao lưu văn hóa sinh viên quốc tế.

Sau khi vụ việc tại Quảng trường Lâm Viên được công an công bố, toàn bộ quá trình hoạt động của Nguyễn Lâm Thái được nhìn lại dưới góc độ khác. Các thông tin về học vấn, công việc, giải thưởng, danh hiệu, hoạt động thiện nguyện… bị khán giả mổ xẻ.

Mạng xã hội liên tục gọi tên Lâm Thái

Từ tối 6/12, thông tin một diễn viên người Việt Nam liên quan vụ trộm tài sản của hoa hậu quốc tế nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn của dư luận, đặc biệt là cộng đồng theo dõi các cuộc thi sắc đẹp.

Hình ảnh và tên tuổi của Lâm Thái bị mang ra bàn tán, trở thành chủ đề trên nhiều diễn đàn sắc đẹp và mạng xã hội. Nhiều tài khoản cho rằng vụ việc gây ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh cuộc thi Miss Cosmo 2025 cũng như giới làm nghề trong lĩnh vực hoa hậu, người mẫu.

Hình ảnh Nguyễn Lâm Thái tại cơ quan điều tra.

Một số bình luận dùng cụm từ “diễn viên ăn trộm”, “làm xấu mặt showbiz”, "phông bạt để ăn trộm"... để nói về Lâm Thái, cho thấy phản ứng gay gắt của dư luận trước vụ việc.

"Giờ thì đẹp mặt rồi, mang danh diễn viên mà làm những việc xấu hổ như vậy. Trộm đồ đã là việc xấu, trộm của hoa hậu nước ngoài lại càng xấu hổ hơn", "Người nước ngoài luôn được giới thiệu là người Việt Nam hiếu khách, sau vụ này hình ảnh của người Việt xấu đến cỡ nào nữa", "Trộm đồ trong khuôn khổ cuộc thi quốc tế, có hơn đại diện 70 nước tham gia, họ nghĩ sao về người Việt Nam"... khán giả bình luận.

Theo ghi nhận của Tiền Phong, ngay sau khi xuất hiện thông tin bị mời làm việc với cơ quan chức năng, Lâm Thái đã khóa trang cá nhân, hạn chế người xem nội dung. Hình ảnh và bài viết về hoạt động nghệ thuật, thiện nguyện của anh không còn hiển thị công khai.

Hiện cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc. Trong khi đó, fan sắc đẹp và dư luận nói chung cho rằng bất kể kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra ra sao, vụ việc vẫn gây ảnh hưởng xấu hình ảnh người Việt Nam với bạn bè quốc tế.