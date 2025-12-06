Công thức thành công toàn cầu của các thần tượng K-pop 2025

Họ ưu tiên các hoạt động cá nhân phù hợp với năng lực của từng thành viên, chứ không chỉ hoạt động nhóm. Họ cũng nhắm đến thị trường nước ngoài, với chiến lược bản địa hóa toàn cầu. Hơn nữa, họ thiết lập các mục tiêu được cá nhân hóa dựa trên dữ liệu fandom, và một hệ thống công ty quản lý ổn định đã hỗ trợ sự phát triển của họ. Năm nay, Forbes Hàn Quốc lần đầu tiên giới thiệu một chỉ số mới, đánh giá toàn diện sức ảnh hưởng của các thần tượng trong nước và quốc tế. Không giống như các phương pháp trước đây chỉ dựa vào các cuộc thăm dò mức độ phổ biến hoặc bảng xếp hạng nhạc số, hệ thống xếp hạng "Thần tượng Hàn Quốc của năm" kết hợp một hệ thống đánh giá đa tầng, gồm bình chọn của người hâm mộ, dữ liệu phát trực tuyến, phản hồi của truyền thông và mạng xã hội, cùng nhiều yếu tố khác.

Chỉ số thần tượng năm nay được tính toán dựa trên dữ liệu phát trực tuyến kỹ thuật số, phản ánh mức độ tiêu thụ âm nhạc; lượt đề cập trên mạng xã hội, phản ánh mức độ phủ sóng truyền thông trong nước và quốc tế, cũng như sự lan truyền trực tuyến; và kết quả bình chọn của người hâm mộ, thể hiện quy mô và mức độ tương tác của fandom. Chỉ số ảnh hưởng mở rộng này đặc biệt quan trọng, vì nó tận dụng dữ liệu từ các nền tảng toàn cầu làm tiêu chí cốt lõi, không chỉ ghi lại các hoạt động trong nước mà còn cả phản ứng quốc tế theo thời gian thực. Điều này cho phép đánh giá định lượng mức độ chú ý mà các thần tượng đang nhận được trên sân khấu toàn cầu.

Chiến lược bản địa hoá toàn cầu

Bản sắc của K-pop không bắt nguồn từ âm nhạc, mà từ hệ thống sản xuất. Trong ngành công nghiệp giải trí, thay vì gắn bó với các thành viên Hàn Quốc, nhiều nhóm nhạc được thành lập với các thành viên đa quốc gia, chẳng hạn như BLACKPINK, Baby Monster và Hearts To Hearts, nhằm mục đích bản địa hóa. Giới chuyên môn đồng thuận rằng, K-pop đã phát triển qua ba giai đoạn. Giai đoạn 1, gồm việc xuất khẩu nội dung, K-pop tập trung vào nghệ sĩ Hàn Quốc và tiếng Hàn. Giai đoạn 2, gồm việc phát hiện tài năng quốc tế và tạo ra các nhóm nhạc đa quốc gia, với kỹ năng ngôn ngữ hỗn hợp. Giai đoạn 3, gồm việc phát triển tài năng trực tiếp ở nước ngoài và bản địa hóa toàn bộ khâu sản xuất, thành viên và ngôn ngữ. Các công ty giải trí lớn đang phát triển thần tượng với mục tiêu bản địa hóa. Nhóm nhạc KATSEYE của HYBE có trụ sở tại Mỹ chỉ có một thành viên người Hàn Quốc, trong khi DEAR ALICE của SM Entertainment có cả năm thành viên người Anh. Nhóm nhạc nữ chín thành viên đến từ Nhật Bản, NiziU của JYP Entertainment cũng nằm trong nhóm này. Ngoài ra, còn có "mô hình K-pop thâm nhập ngược", tức là các nhóm nhạc ra mắt ở nước ngoài trước, rồi sau đó sử dụng Hàn Quốc làm nơi thử nghiệm. Ví dụ, &TEAM, nhóm nhạc đã khẳng định được chỗ đứng tại Nhật Bản, và NEXZ, một nhóm nhạc nội địa được thành lập vào năm 2023.

OST của "K-Pop Demon Hunters", vốn nổi tiếng đến mức phá vỡ các bảng xếp hạng, đã phá vỡ những hạn chế của thị trường K-pop về người Hàn Quốc, tiếng Hàn và vốn tiếng Hàn. Mặc dù một số người có thể lo ngại về bản sắc của K-pop do thiếu sự can thiệp trực tiếp từ vốn tiếng Hàn hoặc hệ thống giải trí, nhà phê bình văn hóa đại chúng Kim Do Heon giải thích: "Bản sắc của K-pop không nằm ở âm nhạc, mà nằm ở hệ thống sản xuất âm nhạc cực kỳ phát triển, gồm đào tạo bài bản, sản xuất âm nhạc và hình ảnh chất lượng cao, cùng chiến lược nội dung gắn kết chặt chẽ với cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Hệ thống đào tạo, đã được chứng minh qua nhiều năm, năng lực sản xuất nội dung chất lượng cao và nền tảng người hâm mộ vững mạnh là những tài sản cốt lõi của K-pop". K-pop hiện đang bước vào giai đoạn áp dụng công thức thành công của mình trên toàn cầu và xu hướng này được dự đoán sẽ vẫn còn tiếp tục.

CORTIS chứng minh sức mạnh "em trai BTS" của mình, trở lại 'Billboard 200' với album đầu tay "COLOR OUTSIDE THE LINES" ở vị trí 121, phát hành vào ngày 2/10. Đây là lần thứ hai, nhóm xuất hiện trên bảng xếp hạng này, kể từ khi trở lại ở vị trí 171 vào tháng Mười, nhờ các hoạt động quảng bá tại Mỹ. Album trước đó đã lọt vào Billboard 200 ở vị trí 15 và duy trì vị trí đó trong hai tuần. Đây là thành tích album đầu tay cao nhất của một nhóm nhạc K-pop, không tính các nhóm dự án. Đây cũng là thứ hạng cao nhất của một nhóm nhạc nam Hàn Quốc ra mắt trong bốn năm qua.

Nhóm nhạc nữ IVE được chọn là "Ca sĩ nữ mà chúng tôi muốn gặp nhất tại AAA 2025".

Jennie phá vỡ kỷ lục nghệ sĩ solo K-pop của RIAA. Theo đó, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) đã thông báo trên trang web chính thức rằng "ExtraL (feat. Doechii)", ca khúc mở đường cho album solo đầu tay "Ruby" của Jennie, đã đạt chứng nhận Vàng. Với thành tích này, Jennie hiện đã nhận được bốn chứng nhận RIAA, phá vỡ kỷ lục về số lượng chứng nhận RIAA nhiều nhất đối với một nghệ sĩ solo K-pop. Trước đó, Jennie đã đạt chứng nhận Bạch kim cho ca khúc hợp tác với The Weeknd và Lily-Rose Depp, "One of the Girls", và chứng nhận Vàng cho "Mantra" và "Like JENNIE". Đặc biệt, Jennie đã thiết lập một cột mốc mới trong lịch sử K-pop, khi nhận được chứng nhận RIAA cho ba bài hát trong album solo đầu tay "Ruby". RIAA chứng nhận các đĩa đơn và album kỹ thuật số là Vàng (500.000 bản trở lên), Bạch kim (1 triệu bản trở lên), Đa bạch kim (2 triệu bản trở lên) và Kim cương (10 triệu bản trở lên).

Jennie của BLACKPINK đã được vinh danh là thần tượng xuất sắc nhất trong Thần tượng Hàn Quốc của năm 2025 năm nay. Việc Jennie vươn lên vị trí số một không phải nhờ thành tích nổi bật trong một lĩnh vực cụ thể nào, mà là nhờ thứ hạng cao liên tục của cô trên tất cả các chỉ số, bao gồm lượt nghe nhạc trực tuyến, lượt đề cập trên phương tiện truyền thông và mạng xã hội, và lượt bình chọn của người hâm mộ. Điều này có thể được hiểu là kết quả của việc Jennie liên tục xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong nhiều hoạt động khác nhau, gồm thời trang, hợp tác với các thương hiệu toàn cầu, giải trí và các dự án khác nhau.

Hơn nữa, lượng nghe nhạc trực tuyến của Jennie đạt được nhờ sự kết hợp giữa các ca khúc solo, sự góp giọng của các ngôi sao toàn cầu và sức mạnh nghe nhạc trực tuyến lâu dài của BLACKPINK. Hơn nữa, sự hiện diện âm nhạc độc đáo, tầm ảnh hưởng của Jennie với tư cách là một biểu tượng thời trang toàn cầu, và các hoạt động với tư cách là đại sứ thương hiệu ở nước ngoài, cùng với sự xuất hiện trên phương tiện truyền thông quốc tế và lượng người hâm mộ ngày càng mở rộng trên toàn cầu, đã đóng góp đáng kể. Những yếu tố này kết hợp lại tạo nên một cấu trúc cho phép Jennie dẫn đầu chỉ số phản hồi quốc tế.

Giống như Jennie, các thần tượng đều mơ ước mở rộng ra nước ngoài ngay sau khi ra mắt. Tại sao họ lại thích điều này? Bởi vì K-pop đang ngày càng vươn ra khỏi thị trường nội địa để vươn ra sân khấu toàn cầu. Một fandom phải bao gồm cả fandom trong nước và quốc tế để xây dựng một cơ sở khách hàng trung thành vững chắc. Điều này cũng ảnh hưởng đến doanh thu. Với nhu cầu biểu diễn trực tiếp và lưu diễn tăng vọt sau đại dịch COVID-19, các buổi họp mặt người hâm mộ và tour diễn toàn cầu đã trở thành nguồn thu nhập chính cho các thần tượng. Theo ấn bản tháng 10 năm 2025 của "Báo cáo Hallyu Hằng tháng", do Trung tâm Nghiên cứu trao đổi văn hóa, thuộc Quỹ Giao lưu văn hóa quốc tế Hàn Quốc (Korea Foundation for International Cultural Exchange) công bố, chỉ riêng trong tháng Mười, các thần tượng và diễn viên được gọi là "ngôi sao Hallyu" đã tổ chức 165 buổi hòa nhạc hoặc họp mặt người hâm mộ tại 71 khu vực trên 24 quốc gia. Những thần tượng đáng chú ý đã tổ chức các chuyến lưu diễn nước ngoài trong giai đoạn này, gồm: BLACKPINK (hạng 6), Aespa (hạng 7), Twice (hạng 9), Enhypen (hạng 17), Day6 (hạng 24) và NCT Dream (hạng 29), tất cả đều có tên trong danh sách Thần tượng Hàn Quốc của năm 2025.

Kiki, Cortis và Hearts to Hearts (từ trên xuống).

Chiến lược 'riêng biệt mà đoàn kết'

Danh sách Thần tượng Hàn Quốc của năm 2025 có một điểm chung: Mặc dù các thành viên vẫn tiếp tục hoạt động nhóm, họ vẫn tuân thủ chiến lược "riêng biệt mà đoàn kết", mở rộng sự nghiệp theo năng lực cá nhân. Ví dụ tiêu biểu: Jennie (#1), Rosé (#2) và Jisoo (#27) của BLACKPINK, V (#5), Jungkook (#12), Jin (#13), Jimin (#15) và J-Hope (#16) của BTS. Hiện tại, BLACKPINK đang trong giai đoạn thực hiện chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới "DEADLINE", trong khi Jennie, Rosé và Jisoo đều đang tích cực mở rộng hoạt động cá nhân, phát hành bài hát mới, quay phim truyền hình và điện ảnh, đồng thời làm đại sứ cho các thương hiệu xa xỉ. Sự "nổi loạn" của các nhóm nhạc mới cũng rất đáng chú ý. Hoạt động quảng bá dài hạn không nhất thiết đồng nghĩa với sức ảnh hưởng toàn cầu lớn hơn. Boynextdoor (hạng 21), ra mắt năm 2023, Baby Monster (hạng 20), ra mắt năm 2024, Hearts To Hearts (hạng 23) và All Day Project (hạng 30), ra mắt năm 2025, cũng được coi là những thần tượng tân binh có dưới ba năm kinh nghiệm.

Áp dụng dữ liệu fandom tích lũy cho album tiếp theo

Đĩa đơn đầu tay tại Nhật Bản "Supernatural" của New Jeans (Minzy, Hani, Daniel, Haerin và Hyein) và ca khúc chủ đề cùng tên "Supernatural" đã được phát trực tuyến 212.884 lần, tính đến ngày 1/12. Đây là bài hát thứ 12 của New Jeans đạt 200 triệu lượt phát trực tuyến. New Jeans đã phát hành tổng cộng 15 bài hát vượt qua 100 triệu lượt nghe trên Spotify. Tổng số lượt nghe trên Spotify của tất cả các bài hát do New Jeans phát hành cho đến nay đã vượt quá 7 tỷ.

Một lý do khác cho việc mở rộng ra nước ngoài là việc tái cấu trúc hoạt động kinh doanh của fandom, tập trung vào quyền sở hữu trí tuệ (IP) của nghệ sĩ. Cấu trúc D2F (Direct to Fan), kết nối nghệ sĩ và người hâm mộ, đóng vai trò trung tâm, và các công ty quản lý tận dụng IP của nghệ sĩ để tạo ra các nguồn doanh thu đa dạng. Việc sử dụng dữ liệu được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ đã đóng một vai trò quan trọng trong quá trình này. Trước đây, việc mở rộng ra nước ngoài thường dựa vào trực giác của các nhà sản xuất rằng "mọi chuyện sẽ ổn". Tuy nhiên, gần đây, ngày càng có nhiều trường hợp dữ liệu tích lũy được sử dụng để phân tích kỹ lưỡng thị trường mục tiêu và sau đó tiến ra nước ngoài với các chiến lược tinh vi hơn. Chúng ta đã bước vào kỷ nguyên mà tất cả dữ liệu tích lũy trên các nền tảng fandom trở thành một chiến lược kinh doanh. Nền tảng fandom toàn cầu "Bstage" của Be My Friends cung cấp giải pháp SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) tích hợp và hỗ trợ toàn bộ quy trình kinh doanh của fandom. Nền tảng này cung cấp tất cả các chức năng cần thiết cho hoạt động kinh doanh của fandom, chẳng hạn như giao tiếp hai chiều giữa fandom và nghệ sĩ, bán vé, thành viên và bình chọn, tất cả trong một dịch vụ. G-Dragon (xếp hạng 11) cũng quản lý dữ liệu fandom của mình trên Bstage. Nền tảng "Fan-teractive" tập trung vào nội dung, vượt xa các dịch vụ như bán hàng lưu niệm, phát trực tiếp và giao tiếp (trò chuyện) với nghệ sĩ, cũng rất phổ biến. Nền tảng nội dung dựa trên dữ liệu và mang tính tương tác này có hiệu quả trong việc củng cố "hiệu ứng khóa chặt" giúp củng cố lòng trung thành của các fandom cốt lõi. Hơn nữa, họ cũng đang tích cực theo đuổi các chiến lược mở rộng người dùng, bao gồm cả người hâm mộ thông thường và công chúng nói chung, bằng cách tận dụng dữ liệu tích lũy để tối đa hóa sự tương tác của người hâm mộ.

Để mở rộng phạm vi tiếp cận quốc tế của thần tượng, cần phải chú ý đến tính tự chủ của các công ty quản lý. Theo Hiệp hội Nội dung âm nhạc Hàn Quốc, các công ty được gọi là "Big Four" - HYBE, SM, JYP và YG, chiếm hơn một nửa, hay 54,78%, doanh số bán album hàng đầu trong năm ngoái. Đằng sau sự chú ý dành cho các nhóm nhạc thần tượng trực thuộc các công ty lớn, các công ty nhỏ hơn đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng sinh tồn. Do đó, việc mở rộng ra nước ngoài chắc chắn sẽ tập trung vào các thần tượng trực thuộc các công ty lớn và uy tín. New Jeans (xếp hạng 10), nhấn mạnh nhu cầu về mối quan hệ hợp tác với các công ty quản lý, đã minh họa một cách sống động những khó khăn mà K-pop phải chịu đựng khi phát triển thành một ngành công nghiệp toàn cầu. Trên thực tế, các tiếng nói trong ngành ngày càng đòi hỏi việc thiết lập các tiêu chuẩn hợp đồng để tạo điều kiện cho hệ thống đa công ty, các hợp đồng minh bạch và công bằng, đảm bảo nghệ sĩ hiểu rõ thu nhập và quyền lợi của mình, cũng như một hệ thống chuyên nghiệp để giải quyết xung đột nội bộ thông qua hòa giải và giao tiếp.