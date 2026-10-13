Chồng cũ Katy Perry hầu tòa với cáo buộc hiếp dâm

Russell Brand, 51 tuổi, có mặt tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, Anh, trong bộ suit xanh navy và đeo kính râm. Anh đi cùng vợ, nhà văn kiêm blogger Laura Brand.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 10 tuần, bắt đầu bằng quá trình lựa chọn bồi thẩm đoàn vào sáng 12/10.

Russell Brand tới phiên tòa xét xử cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục, ngày 12/10. Ảnh: AFP

Diễn viên hài người Anh đối mặt nhiều cáo buộc liên quan đến sáu phụ nữ, được cho là xảy ra trong giai đoạn từ năm 1999 đến 2009. Brand bị truy tố ba tội hiếp dâm, ba tội tấn công tình dục và một tội danh liên quan đến hành vi sàm sỡ. Danh hài đã tuyên bố không nhận tội trong các phiên điều trần trước xét xử và hiện được tại ngoại.

Theo cáo trạng, Brand bị cáo buộc sờ soạng phụ nữ và ép họ thực hiện các hành vi tình dục. Trong đó, anh bị cho là đã sờ ngực một nhân viên truyền hình và ép người này quan hệ tình dục trong nhà vệ sinh, đồng thời hôn và sờ soạng một nhân viên đài phát thanh. Anh cũng bị cáo buộc cưỡng hiếp một phụ nữ trong phòng khách sạn ở Bournemouth.

Cảnh sát bắt đầu điều tra Russell Brand từ tháng 9/2023 sau khi bốn phụ nữ tố cáo anh trên tờ The Sunday Times và chương trình Dispatches của kênh Channel 4. Thời điểm đó, Brand phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục. Trong một video đăng trên X, anh khẳng định chưa bao giờ quan hệ tình dục mà không có sự đồng thuận. "Tôi từng là một người nghiện ma túy, nghiện tình dục và kẻ ngốc. Nhưng tôi chưa bao giờ hiếp dâm bất kỳ ai", Russell nói.

Russell Brand hiện phủ nhận mọi cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục. Ảnh: PA Wire

Russell Brand sinh năm 1975 tại hạt Essex, Anh và khởi nghiệp với vai trò diễn viên hài độc thoại. Sự nghiệp giải trí của anh phát triển mạnh sau khi được kênh Channel 4 lựa chọn dẫn các chương trình ăn theo Big Brother.

Trong những năm 2000, Brand trở thành một trong những danh hài nổi tiếng bậc nhất nước Anh. Anh đảm nhận vai trò dẫn chương trình tại nhiều sự kiện, gồm lễ trao giải Brit Awards năm 2007, chương trình Comic Relief và lễ trao giải MTV Video Music Awards. Danh hài cũng từng dẫn chương trình riêng trên đài BBC Radio 2.

Sau đó, Russell Brand lấn sân sang điện ảnh Hollywood, góp mặt trong nhiều bộ phim như Arthur, Forgetting Sarah Marshall và Rock of Ages. Anh cũng từng lồng tiếng cho nhân vật tiến sĩ Nefario trong hai phần đầu phim hoạt hình Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng). Những năm gần đây, anh chuyển hướng sang làm podcast và sáng tạo nội dung trên mạng. Hiện Brand sinh sống tại bang Florida, Mỹ.

Diễn viên từng kết hôn với ca sĩ Katy Perry năm 2010 trong lễ cưới riêng tư tại Ấn Độ. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ chỉ kéo dài 14 tháng. Russell Brand đệ đơn ly hôn vào ngày 30/12/2011 và thủ tục hoàn tất vào tháng 7/2012. Năm 2017, Russell kết hôn với blogger Laura Gallacher. Danh hài và Laura hiện có ba người con: hai con gái sinh năm 2016 và 2018, con trai chào đời năm 2023.