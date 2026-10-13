Lâm Tâm Như được vinh danh 'Cựu sinh viên xuất sắc'

Lâm Tâm Như dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Đại học Thế Tân và được trao giải Cựu sinh viên xuất sắc. Tại sự kiện, diễn viên được mời lên phát biểu. Cô cho hay chọn học hệ Thạc sĩ Chuyên ngành Quản lý Truyền thông tại Đại học Thế Tân (cơ sở Thượng Hải) vì ngành này có mối liên hệ mật thiết với công việc.

Lâm Tâm Như tại sự kiện của trường. Ảnh: Weibo

Khoảng thời gian sinh viên đã trở thành kỷ niệm Lâm Tâm Như trân quý, giữa những ngày tháng bận rộn. Cô cho rằng, công việc mang lại kinh nghiệm còn việc quay lại trường học chính là cơ hội để sắp xếp lại những trải nghiệm ấy. Cô bày tỏ niềm vinh dự khi được về lại trường, đồng thời khuyên các tân sinh viên luôn vững lòng hiếu học, không ngại học hay ngừng tiến bộ thì mới không bị thụt lùi.

Lâm Tâm Như chia sẻ cảm xúc khi về trường cũ. Video: Weibo

Lâm Tâm Như sinh năm 1976, là một trong những minh tinh hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Cô vụt sáng thành sao hạng A khắp châu Á nhờ vai diễn kinh điển Hạ Tử Vy trong tác phẩm truyền hình Hoàn Châu cách cách (1998). Có nhan sắc ngọt ngào cùng khả năng diễn xuất tự nhiên, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi qua hàng loạt phim truyền hình ăn khách như Tân dòng sông ly biệt, Khuynh thế hoàng phi hay Mỹ nhân tâm kế.

Không dừng lại ở vai trò diễn viên, Lâm Tâm Như sớm thể hiện bản lĩnh kinh doanh khi thành lập studio riêng và chuyển hướng sang làm nhà sản xuất phim từ những năm 2010. Trong những năm gần đây, cô chứng minh bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp khi liên tục gặt hái thành công vang dội với vai trò nhà sản xuất kiêm đóng chính trong dự án giật gân Hoa đăng sơ thượng (Light the Night) hợp tác cùng Netflix, nhận về nhiều đề cử giải thưởng uy tín.

Thời gian này, Lâm Tâm Như rục rịch bấm máy một dự án mới thuộc thể loại hài - lãng mạn. Phim khai thác đề tài tình yêu hiện đại, tình một đêm và các mối quan hệ "yêu nhanh" của giới trẻ với góc nhìn táo bạo, trực diện.