Ngôi sao phim 18+ 'Bridgerton' kết hôn

Theo The Sun, Phoebe, 31 tuổi, và Cameron, 30 tuổi, tổ chức hôn lễ vào ngày 5/9 tại Le Mas des Poiriers - một điền trang có từ thế kỷ 18 ở Provence, Pháp. Mẹ Phoebe là diễn viên Sally Dynevor cùng em gái cô, diễn viên Hattie Dynevor, nằm trong số những khách mời tham dự.

Phoebe Dynevor và Cameron Fuller. Ảnh: BAFTA

Một nguồn tin tiết lộ: "Phoebe và Cameron ngập tràn hạnh phúc trong ngày cưới. Phoebe đã lên kế hoạch cho ngày trọng đại suốt nhiều tháng cùng mẹ. Mọi thứ cuối cùng diễn ra hoàn hảo. Họ trao lời thề nguyện trước bạn bè và người thân, sau đó dự tiệc, khiêu vũ cùng nhau".

Nữ diễn viên người Anh được cho là từng đến điền trang này cùng Cameron vào năm ngoái và ngay lập tức yêu thích không gian riêng tư cùng khung cảnh thơ mộng nơi đây.

Hôm 6/9, một số bạn bè của cô dâu, chú rể chia sẻ những hình ảnh trong lễ cưới trên mạng xã hội. Trong khi đó, Phoebe và Cameron hiện chưa lên tiếng xác nhận thông tin kết hôn.

Tháng trước, Phoebe đăng ảnh tiệc độc thân tổ chức tại một khách sạn ở London với giá phòng khoảng 1.500 bảng Anh mỗi đêm. Nhóm bạn lưu trú tại khách sạn năm sao Broadwick Soho, trong khi căn phòng của nữ diễn viên được trang trí bằng bóng bay màu vàng cùng dòng chữ khổng lồ "Bride to Be" (Cô dâu tương lai).

Nguồn tin thân cận cho biết Cameron cũng tổ chức một buổi tiệc độc thân kín đáo với những người bạn thân và thành viên gia đình hồi đầu năm.

Phoebe xác nhận đính hôn với Cameron trên thảm đỏ Met Gala ở New York vào tháng 5/2024. Khi được hỏi về việc đính hôn, cô chia sẻ: "Tôi đang cố gắng sống trọn vẹn với khoảnh khắc này".

Cặp sao hẹn hò ba năm trước khi cưới. Ảnh: Backgrid

Sau đó, em gái Hattie tiết lộ Cameron đã cầu hôn Phoebe trong một chuyến nghỉ dưỡng tại Cotswolds. "Tất cả thành viên trong gia đình đều có mặt. Chị ấy đã khóc rất nhiều vì hạnh phúc", Hattie kể.

Phoebe và Cameron gặp nhau vào tháng 1/2023 tại Liên hoan phim Sundance. Cameron là con trai nhà sản xuất phim Brad Fuller, người đứng sau nhiều thương hiệu điện ảnh nổi tiếng như A Quiet Place và Teenage Mutant Ninja Turtles. Anh hiện làm việc tại công ty Platinum Dunes, từng tham gia sản xuất phim The Astronaut. Cameron cũng hoạt động với vai trò diễn viên và góp mặt trong loạt phim The Last Ship.

Phoebe Dynevor sinh năm 1995, được biết đến rộng rãi với vai nữ công tước Daphne Bridgerton trong loạt phim cổ trang lãng mạn Bridgerton của Netflix. Sau thành công của phim, cô tiếp tục tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như Fair Play, The Colour Room và Bank of Dave. Với vẻ ngoài thanh lịch cùng khả năng diễn xuất đa dạng, Dynevor trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý của màn ảnh Anh.

Phoebe Dynevor đóng vai chính trong mùa đầu tiên phim 'Bridgerton'.

Trước Cameron Fuller, Phoebe từng hẹn hò danh hài Mỹ Pete Davidson vào năm 2021. Cặp sao bên nhau khoảng năm tháng trước khi chia tay, được cho là do khoảng cách địa lý và lịch trình công việc. Trước đó, Phoebe cũng từng được cho là có mối quan hệ với các diễn viên Sean Teale và Simon Merrill.