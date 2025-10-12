Tạ Đình Phong yêu chiều Vương Phi

Tờ Thời báo Hoàn Cầu đưa tin con gái của Thiên hậu Vương Phi - Đậu Tĩnh Đồng mới đây đã tổ chức buổi hòa nhạc tại Hong Kong (Trung Quốc). Tạ Đình Phong không tham gia nhưng anh gửi lẵng hoa chúc mừng. Đáng chú ý, nam ca sĩ chỉ ký tên "Đình Phong" trên tấm thiệp, bỏ họ "Tạ". Điều này cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Tạ Đình Phong và con gái riêng của người yêu. Trước đó, Tạ Đình Phong nhiều lần ủng hộ các hoạt động nghệ thuật của bạn bè, nhưng đều ghi đủ họ tên.

Tạ Đình Phong có mối quan hệ thân thiết với con gái Vương Phi.

Theo truyền thông Trung Quốc, Tạ Đình Phong và Vương Phi đã quay lại bên nhau 11 năm. Lúc đầu, nhiều người cho rằng tình cảm giữa họ sẽ không bền lâu, đặc biệt là khi hai nghệ sĩ rất bận rộn. Tạ Đình Phong thường xuyên tới Hong Kong để quản lý nhà hàng hoặc đóng phim. Anh xây dựng chuỗi nhà hàng tại hơn 10 thành phố khác nhau. Trong khi đó, Vương Phi chủ yếu sống tại Bắc Kinh.

Tuy nhiên, mối tình Phong - Phi vẫn luôn bền chặt. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau tại sân bay, Tạ Đình Phong luôn nắm tay đàn chị. Năm 2024, nam diễn viên gọi điện cho người phụ trách nhóm fan, thành lập vào năm 2003, và cảnh cáo không được tiếp tục nói xấu bạn gái anh, nếu không anh sẽ cắt đứt với họ. Sau đó, fanpage của nhóm người hâm mộ đưa ra thông báo yêu cầu các thành viên không tham gia thảo luận về bất kỳ chủ đề nào liên quan đến Vương Phi nữa.

Bên cạnh đó, Tạ Đình Phong còn chia sẻ anh thường nấu ăn cho bạn gái, luôn nhớ rõ những gì cô yêu thích. Khi bị hỏi về tin đồn rạn nứt với Vương Phi, Tạ Đình Phong tỏ thái độ tức giận: "Đừng luôn lấy chúng tôi ra làm đề tài, đừng dây dưa không dứt, tránh sang bên". Trong một cuộc phỏng vấn, Tạ Đình Phong khẳng định: "Người tôi yêu nhất trên đời là Vương Phi".

Vương Phi không ngại tới Hong Kong để ủng hộ các hoạt động nghệ thuật của Tạ Đình Phong.

Trên Weibo khán giả bình luận tình yêu lâu dài của Vương Phi và Tạ Đình Phong hiếm có trong giới giải trí. Họ vượt qua nhiều chỉ trích để ở bên nhau. Cả hai có sự đồng điệu về tâm hồn. Tạ Đình Phong từng thần tượng Vương Phi. Khi họ yêu nhau lần đầu, nam ca sĩ mới 19 tuổi, trong khi đó Vương Phi đã 30 tuổi, từng kết hôn và sinh con. Do đó, tình yêu của Tạ Đình Phong dành cho Vương Phi bền chặt và không quan tâm ý kiến của công chúng.