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Visual 'gây sốt' của con trai Kwon Sang Woo

Sự kiện: Giải trí

Châu Á Cao 1,82 m, con trai tài tử Kwon Sang Woo - Son Tae Young gây ấn tượng mạnh mẽ vì ngoại hình ấn tượng.

Visual &#39;gây sốt&#39; của con trai Kwon Sang Woo - 1

Son Tae Young hôm 26/7 chia sẻ trên Instagram loạt ảnh gia đình ở Mỹ, trong đó có một số ảnh con trai. Khán giả trầm trồ khen ngợi cậu bé đẹp trai, cao ráo, gương mặt 'điện ảnh' không thua bố. Khoảnh khắc 'Like father like son' khiến fan thích thú.

Visual &#39;gây sốt&#39; của con trai Kwon Sang Woo - 2

Theo Nate, con trai cặp nghệ sĩ là Kwon Ri Ho. Cậu bé còn được gia đình gọi bằng tên thân mật là Rook Hee. Ri Ho đang học trung học tại bang New Jersey, Mỹ. Gia đình chưa công khai tên trường để bảo vệ quyền riêng tư của cậu. Theo Son Tae Young, Ri Ho đang chuẩn bị nộp hồ sơ đại học và gia đình hy vọng cậu có thể vào New York University (NYU).

Visual &#39;gây sốt&#39; của con trai Kwon Sang Woo - 3

Ri Ho hiện cao khoảng 1,82 m, được nhiều người nhận xét thừa hưởng ngoại hình nổi bật của cả bố lẫn mẹ. Hiện cậu tham gia đội bóng đá tại trường ở Mỹ.

Visual &#39;gây sốt&#39; của con trai Kwon Sang Woo - 4

Khán giả Hàn bình phẩm về cậu bé với các cụm từ như 'Bản sao thời đỉnh cao của Kwon Sang Woo', 'Visual cấp idol'... Dù không trực tiếp khen con đẹp trai, Kwon Sang Woo từng tiết lộ khi Ri Ho về Hàn Quốc, cậu được một cô gái trên đường chủ động hỏi tuổi và xin số điện thoại. Trong khi đó, Son Tae Young nói con trai không có hứng thú với nghề diễn viên hay người nổi tiếng. Kwon Sang Woo cho biết anh mong con đi theo con đường riêng.

Visual &#39;gây sốt&#39; của con trai Kwon Sang Woo - 5

Góc nghiêng nổi bật của con trai Kwon Sang Woo.

Visual &#39;gây sốt&#39; của con trai Kwon Sang Woo - 6

Ri Ho trên sân bóng.

Visual &#39;gây sốt&#39; của con trai Kwon Sang Woo - 7

Ri Ho chụp ảnh cùng bố. Trên mạng xã hội, khán giả ủng hộ cậu gia nhập showbiz. Diễn viên Kwon Sang Woo sinh năm 1976, cao 1,83 m, khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Anh chạm ngõ màn ảnh với vai phụ trong 'Lời cầu hôn ngọt ngào' năm 2001. Sau đó, anh nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như 'Cô bạn gia sư', 'Chuyện tình buồn', 'Nấc thang lên thiên đường' (đóng cùng Choi Ji Woo), 'Một thời học sinh', 'Cha xứ biết yêu'... Những năm gần đây, anh vẫn đều đặn đóng phim. Bà xã Kwon Sang Woo từng đoạt danh hiệu á hậu 2 trong cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc năm 2000. Cô sau đó thi Hoa hậu Quốc tế, giành ngôi Á hậu 1 và giải Người đẹp Ảnh. Cô tham gia một số bộ phim như 'Chuyến tàu hạnh phúc', 'Ngôi nhà ma', 'Chuyện phim buồn'... Cặp vợ chồng có hai con một trai, một gái. Hiện Son Tae Young không đóng phim, dành thời gian làm bà nội trợ. Để hỗ trợ con học hành, cô và các con hiện sống tại Mỹ, trong khi Kwon Sang Woo ở Hàn Quốc.

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Theo Nguyễn Hương (Ảnh: Instagram) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-27/07/2026 17:35 PM (GMT+7)
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