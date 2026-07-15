Tin đồn 'Song Joong Ki ly hôn lần hai' gây bàn tán

Theo Daily25News, tin đồn về "lần ly hôn thứ hai" giữa diễn viên Song Joong Ki và vợ, Katy Louise Saunders, lan truyền nhanh chóng trên các cộng đồng mạng. Bài đăng có tiêu đề "Song Joong Ki lại ly hôn?", " Lý do tin đồn ly hôn lan rộng và tình trạng hiện tại của họ" còn được đăng tải dưới dạng video ngắn trên YouTube và thu hút rất nhiều sự chú ý. Nội dung trên YouTube sử dụng những từ ngữ giật gân như "báo cáo độc quyền", "cập nhật liên tục"... để người đọc truy cập.

Cho đến hiện tại, gia đình cặp nghệ sĩ chưa lên tiếng. Trong khi đó, khán giả tức giận nói Song Joong Ki "Chắc hẳn thấy rất khó khăn", "Song Joong Ki, hãy kiện họ ngay bây giờ"...

Người hâm mộ của Song Joong Ki tin thông tin không có cơ sở, được lan truyền trong khi chưa được kiểm chứng, nhằm thu hút lượt xem. Chỉ vài tháng trước đó, cặp sao vẫn duy trì hôn nhân ổn định và còn cùng nhau tham dự các sự kiện giải trí. Gần đây nhất, họ dự một buổi hòa nhạc cổ điển hồi tháng 4 và đồng đảm nhiệm vai trò người dẫn chuyện. Cả hai ăn ý dẫn bằng tiếng Hàn và tiếng Anh.

Song Joong Ki và vợ, Katy. Ảnh: Nate

Song Joong Ki sinh năm 1985, là sao nam có lượng fan đông đảo hàng đầu châu Á. Anh ghi dấu với Chuyện tình Sungkyunkwan, Sói, Nice Guy, Đảo địa ngục, Asadal Chronicles, Hậu duệ mặt trời, Vincenzo. Anh kết hôn với diễn viên Song Hye Kyo năm 2017, ly hôn hai năm sau đó.

Song Joong Ki gần đây cho biết sẽ tái hợp Park Ji Hyun sau 4 năm, đóng vai chính trong bộ phim Love Cloud.

Song Joong Ki kết hôn với Katy vào năm 2023 và có con trai đầu lòng cùng năm. Một năm sau đó, họ chào đón con gái hai. Cặp nghệ sĩ được cho sống ở nước ngoài, thi thoảng về Hàn.

Song Joong Ki và vợ trong sự kiện hồi tháng 4. Ảnh: Nate

Song Joong Ki và bà xã Katy Louise Saunders bén duyên khi Katy là gia sư tiếng Italy cho thành viên đoàn phim Vincenzo - tác phẩm Song Joong Ki đóng chính.