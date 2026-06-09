Cuộc tình 14 năm ở showbiz kết thúc

Quyết định gây sốc

Ngày 9/6, theo thông tin từ trang My Daily của Hàn Quốc, hai diễn viên Choi Soo Young và Jung Kyung Ho gần đây đã trở nên xa cách do lịch trình bận rộn và quyết định chấm dứt mối tình dài hơi tới 14 năm. Sau đó, khán giả phát hiện cả hai đã bỏ theo dõi nhau trên trang Instagram.

Một nguồn tin thân cận với cả hai tiết lộ: "Jung Kyung Ho liên tục tham gia các dự án phim ảnh, trong khi Choi Soo Young cũng bận rộn hoạt động qua lại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản. Lịch trình dày đặc khiến họ ít có thời gian gặp gỡ và gần đây họ đã quyết định kết thúc mối quan hệ tình cảm".

Khi thông tin lan truyền nhanh chóng trên MXH, công ty quản lý của Choi Soo Young cũng lên tiếng xác nhận: "Đúng là cả hai đã chia tay. Hiện họ giữ mối quan hệ đồng nghiệp".

Choi Soo Young và Jung Kyung Ho kết thúc 14 năm bên nhau với lý do muôn thuở của các ngôi sao "lịch trình bận rộn".

Thông tin trên khiến người hâm mộ và cả những khán giả bình thường đều rất sốc. Choi Soo Young và Jung Kyung Ho luôn được xem là mối tình đẹp, êm ấm và tạo thiện cảm nhất trong giới giải trí Hàn Quốc. Khi khán giả đang chờ đợi một hôn lễ lãng mạn, hoành tráng thì họ bất ngờ đường ai nấy đi.

"14 năm chứ không phải 1,4 năm đâu trời", "Nhớ mãi lần đó trong một show giải trí, khi Jung Kyung Ho thấy hoàng hôn nên chụp lại và bảo rằng chắc Soo Young sẽ thích lắm. Đúng lúc đó có điện thoại của cô ấy gọi tới. Từ đó tôi bị ấn tượng với cặp đôi tới giờ và cứ nghĩ họ sẽ có một kết thúc đẹp", "Tôi vẫn tin là họ chắc chắn cưới nhau. Yêu nhau lâu mà vẫn ngọt như vậy sao chia tay được", "Dành cả thanh xuân cho nhau nhưng không thể cùng nhau bước vào lễ đường, 14 năm cũng chỉ là con số", "10 năm trước lúc còn đỉnh cao sự nghiệp bảo bận rộn công việc với còn trẻ thì nghe hợp lý. Chứ giờ toàn U40-50 rồi vẫn còn công việc bận rộn dễ chán nhau lắm, thà rằng cưới sớm, không cưới luôn thì cũng chán chán rồi chia tay, đặc điểm chung của mấy đôi yêu lâu không cưới mà", "Bữa còn nghe nói cả hai đang chuẩn bị đám cưới mà, sao giờ lại như vậy", "Chờ tin đám cưới của 2 người này mãi mà cuối cùng lại là chia tay"...

Khán giả sốc và buồn vì cả hai được coi là "mối tình đẹp nhất Hàn Quốc".

Mối tình dài nhất trong lịch sử showbiz Hàn Quốc

Theo Naver , Choi Soo Young sinh năm 1990 ra mắt năm 2007 với Girls’ Generation - SNSD, một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc. Trong khi đó, Jung Kyung Ho sinh năm 1983 là diễn viên tiếng tăm với những tác phẩm nổi tiếng như Hospital playlist, Prison playbook và Crash course in romance . Anh là con trai của đạo diễn truyền hình Jung Eul Young. Cả hai có gia thế tương xứng, lối sống chuẩn mực không vướng scandal nên nhận được cảm tình từ khán giả.

Jung Kyung Ho chia sẻ anh phải lòng Soo Young trước và đã nhờ bạn bè tạo cơ hội giới thiệu, sau đó sắp xếp những cuộc gặp gỡ tình cờ để theo đuổi cô. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2012 nhưng đến năm 2014 mới công khai hẹn hò. Dù là những ngôi sao nổi tiếng, họ không dùng tình cảm để đánh bóng tên tuổi. Thời gian đầu, hai nghệ sĩ hạn chế nhắc tới đối phương, vì tránh việc truyền thông chú ý tới đời tư mà quên đi các tác phẩm của họ.

Choi Soo Young và Jung Kyung Ho có nhiều khoảnh khắc lãng mạn được truyền thông ghi lại.

Cả hai phù hợp về gia thế, cách ứng xử với truyền thông vì vậy nhiều khán giả mong hai nghệ sĩ hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Tuy nhiên, khi chia sẻ về chuyện tình cảm, Choi Soo Young và Jung Kyung Ho luôn dành những lời khen và những lời tri ân sâu sắc, khẳng định ảnh hưởng của đối phương tới bản thân, thể hiện mối quan hệ ngọt ngào gắn bó trong hơn 10 năm.

Nam diễn viên từng khẳng định: "Soo Young chính là người đã tạo nên tôi của hiện tại". Jung Kyung Ho chia sẻ: "Trung tâm cuộc sống của tôi ngoài diễn xuất là Choi Soo Young. Tôi diễn xuất cũng vì cô ấy, để trông thật tốt trong mắt cô ấy và chứng minh tôi là người tử tế, một diễn viên giỏi". Anh cũng không ngại khẳng định cô chính là động lực cho quãng thời gian khó khăn khi nhập ngũ của anh.

Choi Soo Young cũng nhiều lần khẳng định bạn trai luôn ủng hộ công việc diễn xuất và những bước tiến trong sự nghiệp của cô: "Anh Kyung Ho rất yêu thích và còn dành nhiều sự quan tâm tới bộ phim mới của tôi. Bạn trai để ý tới thành tích rating phim còn hơn cả tôi nữa, sáng nào anh ấy cũng nhắn tin hỏi tôi về rating của Not Others . Có lẽ anh ấy biết tôi đã làm việc chăm chỉ vì bộ phim này. Tôi thật sự rất biết ơn bạn trai mình".

Ngay cả nữ diễn viên Choi Soo Jin - chị gái của Soo Young - cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm chung thủy, ngọt ngào của hai diễn viên: "Hai đứa tặng quà nhau nhiều lắm, hơn 10 năm rồi. Em có thể nhìn ra hai đứa thực sự hợp nhau".

Dù không xuất hiện công khai tại sự kiện, khán giả càng yêu thích những hình ảnh hẹn hò đời thường của Choi Soo Young và Jung Kyung Ho. Cả hai từng là hình mẫu khiến công chúng tin vào những chuyện tình giản dị, lãng mạn trong showbiz. Chuyện tình bền bỉ của họ từng được nhiều netizen Hàn Quốc lẫn quốc tế ngưỡng mộ. Lần gần nhất vào cuối năm 2025, Choi Soo Young và Jung Kyung Ho bị bắt gặp tới trung tâm thương mại Galleria (Seoul) tận hưởng bữa ăn thân mật trong bầu không khí ấm áp trước thềm năm mới.

Mối tình dài đẹp bậc nhất showbiz Hàn Quốc tan vỡ dù đã kéo dài tới 14 năm.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2026, khán giả nhận thấy Jung Kyung Ho không còn nhấn thích những nội dung trên trang MXH của Choi Soo Young như trước.

Bên cạnh đó, cũng có những phân tích cho rằng Jung Kyung Ho quá coi trọng sự nghiệp cá nhân. Nam diễn viên từng chia sẻ anh hy vọng kết hôn sau khi giành được giải thưởng Nam chính xuất sắc mảng truyền hình. Tuy nhiên, sau 20 năm hoạt động, mục tiêu này của Jung Kyung Ho vẫn chưa hoàn thành.

Có thể việc bị xếp sau công việc và thành tựu cá nhân khiến Soo Young cảm thấy mình chưa đủ quan trọng với bạn trai. Bên cạnh đó, sự quan tâm từ công chúng và xa cách vì công việc khiến cả hai mất dần cảm giác với nhau.