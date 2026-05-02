Lan Phương sau ly hôn: “Tôi hạnh phúc hơn nhiều so với một năm trước”

“Tôi yêu cuộc sống tự chủ hiện tại”

Sau những biến cố trong đời sống riêng, Lan Phương nói cô đang hạnh phúc hơn so với trước đây, dù cuộc sống hiện tại vẫn chưa thật sự nhẹ nhõm. Khi được hỏi sau ngần ấy chuyện, bản thân có thực sự hạnh phúc không, chia sẻ với VOV.VN, cô nói: “Tôi hạnh phúc hơn nhiều so với một năm trước. Tôi yêu cuộc sống tự chủ hiện tại”.

Tuy nhiên, Lan Phương không tô hồng cuộc sống sau biến cố. Cô thừa nhận: “Thực tế khắc nghiệt mà ít ai hình dung được là tôi vẫn chưa đạt đến sự tự do và tự chủ hoàn toàn. Vẫn còn rất nhiều áp lực phải đối mặt và giải quyết mỗi ngày”.

Ở hiện tại, nữ diễn viên vừa làm mẹ, vừa làm cha, vừa quản lý công việc và đôi khi còn phải trở thành “bác sĩ tâm lý” cho con. Với cô, mọi thứ không hề dễ dàng. Chỉ riêng lịch trình trong 48 giờ cũng đủ cho thấy guồng quay ấy dày đặc đến mức nào.

Lan Phương kể, buổi sáng cô vội vàng chuẩn bị cho hai con đi học, sau đó chạy qua quán cà phê để sắp xếp công việc kinh doanh. Tiếp đó, cô đi trang điểm, tự lái xe đến sự kiện, rồi lại quay về trường đón con. Có lúc chưa kịp ăn gì, cô chỉ có thể nhờ trợ lý mua tạm một món.

Trong một buổi ra mắt phim, Lan Phương vừa thay đồ để chuẩn bị bước ra thảm đỏ, vừa phải nựng con, vừa nhờ trợ lý và bảo mẫu hỗ trợ. Sự kiện diễn ra vui vẻ, nhưng ngay khi phim vừa chiếu xong, bảo mẫu báo em bé bị dị ứng, nổi đầy người.

“Tôi lập tức lao về nhà, đưa hai mẹ con vào bệnh viện. Ba tiếng đồng hồ chờ đợi khám xét, uống thuốc, đến hơn 2 giờ sáng mới được về nhà chợp mắt”, Lan Phương kể.

Sáng hôm sau, vì thiếu ngủ nên các con dậy muộn, thời tiết lại giông bão, cô phải đưa con đi làm cùng. Nhìn lại, nữ diễn viên gọi đó là “một hành trình dài và kiệt sức chỉ trong vòng 48 giờ”.

Điều giữ Lan Phương không gục ngã là các con. Cô nói: “Mọi thứ tôi làm hiện tại đều vì con. Đó là nguồn rất mệt của tôi, nhưng cũng là động lực lớn lao nhất”.

Dù vậy, Lan Phương không muốn biến sự vất vả của mình thành gánh nặng tinh thần cho con. Cô chọn cách chia sẻ vừa đủ để con hiểu, nhưng không đẩy áp lực của người lớn lên vai trẻ nhỏ.

Thỉnh thoảng, cô nói với bé lớn: “Mẹ thật sự rất bận và rất mệt. Có những gia đình bố mẹ bận kiếm tiền sẽ không có thời gian cho con, nhưng mẹ luôn ưu tiên thời gian chơi với con. Dù mẹ đi đâu, làm gì, con vẫn luôn ở nhà an toàn, có cô bảo mẫu chăm sóc. Nên con hãy hiểu và hợp tác với mẹ nhé”.

Lan Phương cho rằng người mẹ không nhất thiết lúc nào cũng phải “đóng vai siêu nhân”. Khi quá mệt, cô vẫn nói thật với con: “Hôm nay mẹ rất mệt, mẹ đã cố gắng chăm sóc các con rồi, bây giờ hãy để mẹ được nghỉ ngơi một chút”.

Nhưng có một điều cô tuyệt đối tránh: khiến con nghĩ mình là nguyên nhân khiến mẹ khổ. “Quan điểm của tôi là tuyệt đối không dồn áp lực của người lớn lên vai những đứa trẻ. Bắt một đứa trẻ còn quá nhỏ phải gánh vác trách nhiệm hay nỗi buồn của bố mẹ là một sự tàn nhẫn về mặt tinh thần”, cô nói.

Vì vậy, Lan Phương không bao giờ nói những câu như: “Vì các con nên mẹ mới phải đi làm vất vả” hay “Vì nuôi con nên mẹ mới khổ”. Theo cô, “trách nhiệm giải quyết vấn đề là của mình, không phải của những đứa trẻ”.

Từ trải nghiệm cá nhân, Lan Phương cũng nhắn nhủ tới những phụ nữ đang ở trong mối quan hệ độc hại nhưng chưa đủ tự chủ để bước ra. Cô không đưa ra một công thức cụ thể, bởi “không có công thức 1-2-3 nào dọn sẵn cho chúng ta cả”.

Điều cô nhấn mạnh là phụ nữ cần trang bị kiến thức. “Kiến thức chính là vũ khí”, Lan Phương nói. Theo cô, kiến thức giúp phụ nữ có thêm dũng khí, tự chủ hơn trong hôn nhân, công việc và cả việc nuôi dạy con cái.

“Mỗi lần diễn xong và ra xem lại monitor, tôi đều khóc”

Trở lại với điện ảnh, Lan Phương tham gia dự án "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn trẻ Đỗ Quốc Trung. Đây là bộ phim mang màu sắc tâm linh, kinh dị, nhưng điều khiến cô nhận lời không chỉ nằm ở yếu tố gây sợ hãi.

Nữ diễn viên kể đạo diễn đã bay ra Hà Nội để gặp cô và chia sẻ rất tâm huyết về bộ phim cũng như nhân vật. “Anh ấy nói rằng, bộ phim không chỉ thuần túy là kinh dị, mà ẩn sâu trong đó là câu chuyện về tình mẫu tử. Tình mẫu tử cũng chính là điều trọn vẹn nhất trong cuộc đời tôi lúc này. Sự gắn kết đó khiến tôi cảm thấy mình có thể chạm vào nhân vật”, Lan Phương nói.

Lan Phương cho biết vai diễn trong "Phí Phông" mang hơi hướng “trùm cuối”, có yếu tố oán hận và tâm linh. Tuy nhiên, cô không nhìn nhân vật như một hình tượng chỉ để gây sợ. Điều hấp dẫn với cô nằm ở nỗi đau phía sau nhân vật và màu sắc gần với một câu chuyện truyền thuyết dân gian.

Lan Phương trong phim "Phí Phông"

Quá trình quay phim cũng để lại cho Lan Phương nhiều kỷ niệm khó quên. Khó khăn nhất là bối cảnh tại hang Dơi. Để tạo hiệu ứng hình ảnh, đoàn phim phải đốt lửa trong không gian kín, khiến khói lửa và hóa chất tích tụ rất ngột ngạt.

“Dù không phải ngày nào cũng quay ở đó, nhưng mỗi phân cảnh của tôi đều đòi hỏi sự bùng nổ về thể lực. Tôi phải hóa thân thành oán linh, phải gào thét rất nhiều”, cô kể.

Việc liên tục gào thét trong môi trường nhiều khói bụi và thời tiết lạnh khiến nữ diễn viên bị ảnh hưởng sức khỏe. “Khi gào thét, mình buộc phải hít vào một lượng không khí lớn lẫn cả khói bụi. Kết hợp với thời tiết lạnh giá, hậu quả là tôi bị viêm phổi nặng và phải mất hơn một tháng mới khỏi hẳn. Đó là một kỷ niệm mà tôi sẽ nhớ mãi”.

Trước "Phí Phông", Lan Phương từng tham gia các dự án có màu sắc tâm linh, kinh dị như "Tết ở làng địa ngục" hay "Kẻ ăn hồn". Cô cho rằng điểm thú vị của những vai này là dù xuất hiện không nhiều, nhân vật lại giữ vai trò quan trọng trong việc lý giải câu chuyện.

“Dù không xuất hiện quá nhiều nhưng lại rất là quan trọng, là vai để giải bài toán ra. Vì thời lượng không nhiều mà phải rất tinh tế để lý giải mọi thứ”, Lan Phương chia sẻ.

Nữ diễn viên thừa nhận khi đọc kịch bản, có lúc cô khá hoang mang. “Khi đọc kịch bản Phương không hiểu gì, mình đọc rất hoang mang, không biết là mình diễn gì. Kịch bản ghi rất ngắn gọn: ‘Lúc là oán linh, lúc là Sáy’”.

Theo Lan Phương, nhân vật được định hình rõ hơn trên trường quay nhờ sự dẫn dắt của đạo diễn. Ở "Phí Phông", đạo diễn sử dụng thủ pháp mẹ nhập vào con. “Sự giằng xé giữa hình bóng người mẹ và thể xác đứa con là một đường dây tâm lý tuyệt vời mà lúc ở nhà tôi không thể mường tượng hết”, cô nói.

Điểm khiến Lan Phương xúc động nhất là cảnh cuối, khi người mẹ mặc bộ váy trắng. “Mỗi lần diễn xong và ra xem lại monitor, tôi đều khóc”.

Với cô, hình ảnh người mẹ đã chết từ lâu, linh hồn và thể xác tưởng như hóa đá nhưng vẫn được tình mẫu tử đánh thức là chi tiết gây ám ảnh. “Bất kể cô ấy mang mục đích trả thù hay oán hận, tận cùng sâu thẳm vẫn là khao khát không muốn xa con”, Lan Phương nói.

Nữ diễn viên cho biết khi quay cô đã xúc động, nhưng khi xem lại cảm xúc còn rõ hơn. “Khi mình diễn còn không rõ bằng khi mình xem lại, mình nhìn thấy trang phục, nhìn thấy khuôn mặt khắc khổ của con. Lúc đó cảm xúc của mình càng dâng lên”.

Ngay cả khi vào phòng lồng tiếng, xem lại những thước phim ấy, Lan Phương vẫn rơi nước mắt. Cô không cho rằng mình vay mượn trực tiếp nỗi đau đời thực cho vai diễn, bởi hoàn cảnh phim hoàn toàn khác biệt. Nhưng những gì đã trải qua khiến thế giới nội tâm của cô đầy hơn.

“Những thăng trầm, những vất vả tôi từng nếm trải dường như đã ngấm vào máu rồi. Khi trải qua nhiều biến cố, cảm xúc của mình rất dễ được đánh thức”, Lan Phương chia sẻ.