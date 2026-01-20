Sao Việt dự đoán U23 Việt Nam phá lời nguyền, thắng U23 Trung Quốc tối nay

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Thắng 1-0, tránh luân lưu với siêu thủ môn Li Hao

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung dự đoán Việt Nam sẽ thắng Trung Quốc 1-0 trong 90 phút thi đấu chính thức. Anh nhấn mạnh việc tránh phải đá luân lưu là vô cùng khó khăn bởi Trung Quốc sở hữu thủ môn Li Hao đang thi đấu cực kỳ xuất sắc.

Theo dõi hành trình của Trung Quốc từ đầu giải đến nay, anh nhận thấy đội bóng này thắng phần lớn nhờ công của thủ môn. Li Hao đã thực hiện 20 pha cứu thua trong giải, giúp Trung Quốc trở thành đội duy nhất chưa thủng lưới.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Theo Nguyễn Văn Chung, nếu U23 Việt Nam đánh bại được Li Hao trong 90 phút, sẽ là một đòn tâm lý rất lớn. Ngược lại, nếu trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu, áp lực sẽ tăng cao và khiến tuyển Việt Nam gặp nhiều khó khăn hơn.

Nhạc sĩ cũng tin tưởng vào yếu tố duyên số và may mắn trong bóng đá. Anh cho rằng dù Li Hao rất giỏi nhưng vẫn có thể xảy ra những pha bóng bất ngờ, chạm chân hậu vệ hoặc tình huống lộn xộn trong vòng cấm dễ ghi bàn. "Nếu duy trì được sức ép để gây lộn xộn, cái duyên này sẽ tới với U23 Việt Nam", Nguyễn Văn Chung nói.

Anh cũng đánh giá cao thủ môn Trung Kiên của U23 Việt Nam, người đã bắt rất tốt trong những trận trước. Trận bán kết này được nhạc sĩ kỳ vọng sẽ là cuộc so tài giữa hai thủ môn xuất sắc, hứa hẹn vô cùng hấp dẫn và đáng xem.

Ca sĩ Minh Quân: Thắng 2-0, 'thầy Sáu' có bài 'trị bê tông'

Táo bạo hơn, ca sĩ Minh Quân dự đoán U23 Việt Nam sẽ thắng 2-0 ngay trong 90 phút thi đấu. Anh tin rằng tuyển Việt Nam sẽ phá được lời nguyền trước Trung Quốc một cách thuyết phục.

Ca sĩ Minh Quân.

Chia sẻ với VietNamNet, Minh Quân phân tích hàng thủ bê tông của Trung Quốc tuy làm khó nhiều đội bóng Tây Á nhưng với Việt Nam, câu chuyện hoàn toàn khác. Lối chơi của Trung Quốc không còn xa lạ với bóng đá Việt Nam và đặc biệt, HLV Kim Sang Sik - người được mệnh danh là phù thủy - hoàn toàn có bài để phá thế bê tông này.

Minh Quân nhấn mạnh với những gì đội U23 Việt Nam thi đấu cho đến nay, nhiều điều bất ngờ đã diễn ra - một loạt trận toàn thắng trước những đối thủ sừng sỏ có truyền thống của châu Á. "Với tài năng của HLV trưởng và sự nỗ lực hết mình của các cầu thủ, tôi cầu chúc cho U23 Việt Nam sẽ có chiến thắng lẫy lừng và bước tiếp vào chung kết!", Minh Quân bày tỏ.

Ca sĩ cũng tin tưởng vào sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ban huấn luyện U23 Việt Nam, những người đã nghiên cứu kỹ đối thủ và có phương án chiến thuật phù hợp để phá vỡ hàng phòng ngự chặt chẽ của Trung Quốc.

Ca sĩ Hoàng Bách: Thắng 2-1 hoặc 3-2, Đình Bắc lại ghi bàn

Ca sĩ Hoàng Bách có cái nhìn thực tế hơn khi dự đoán tỷ số sít sao 2-1 hoặc 3-2 nghiêng về U23 Việt Nam. Anh cho rằng việc thắng Trung Quốc trong 5 năm gần đây không còn là điều bất khả thi với bóng đá Việt Nam nữa, từ cấp độ đội tuyển quốc gia đến cấp độ U23.

Hoàng Bách nhận định bóng đá Trung Quốc trước đây từng là đối thủ rất khó ăn của Việt Nam, tuy nhiên trong khoảng 10 năm gần đây họ đã tụt dốc rất nhiều.

Ca sĩ Hoàng Bách

Hoàng Bách đánh giá U23 Việt Nam vẫn được xem nhỉnh hơn một chút so với U23 Trung Quốc về mặt phong độ hiện tại, bởi đội bóng của HLV Kim Kang Sik đã thực sự toàn thắng ở vòng bảng và các trận thắng đều thuyết phục, không chỉ nhờ tình huống may mắn.

"Tối nay sẽ là cơ hội để U23 Việt Nam chứng minh đã thực sự vươn tầm. Và tỷ số có thể là 3-2 hoặc là 2-1 cho U23 Việt Nam. Và đương nhiên Đình Bắc sẽ lại tiếp tục ghi bàn và Trung Kiên sẽ tiếp tục tỏa sáng", Hoàng Bách dự đoán.

Về khả năng trận đấu kéo dài sang hiệp phụ hoặc luân lưu, ca sĩ cho rằng điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Anh lấy ví dụ các trận tứ kết vừa qua, kể cả Nhật Bản rất mạnh nhưng "ăn" Jordan cũng phải đá luân lưu căng thẳng. Hầu hết các trận tứ kết đều diễn ra với hiệp phụ hoặc luân lưu, cho thấy sức mạnh của các đội đang đồng đều.

Hoàng Bách tin rằng trận Việt Nam với Trung Quốc có khả năng bước vào hiệp phụ và hy vọng Việt Nam sẽ giải quyết được trong hiệp phụ. "Đừng để vào tới luân lưu, hồi hộp lắm", anh chia sẻ. Dù vậy, điều mong muốn nhất của ca sĩ vẫn là chúc các cầu thủ thi đấu tốt.

Ca sĩ Tuấn Hưng: Mong Đình Bắc đột biến, phá "Vạn Lý Trường Thành" trong 90 phút

Ca sĩ Tuấn Hưng thận trọng hơn khi khẳng định trong bóng đá không có điều gì có thể nói chắc được cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Anh ghi nhận U23 Việt Nam đã có những trận đấu vòng bảng rất xuất sắc, cho thấy một đẳng cấp thực sự.

Tuy nhiên, Tuấn Hưng cũng nhắc nhở đối thủ Trung Quốc có những dấu ấn khiến mọi người cần hết sức thận trọng bởi họ đã xây dựng một Vạn Lý Trường Thành ngay trước cầu môn, bóng không thủng lưới và thắng chỉ 1 bàn.

Ca sĩ Tuấn Hưng

"Việc tất cả chúng ta có phá bỏ được cái lời nguyền ở trong những giải đấu chính thức này hay không, chúng ta không thể nói được trước điều gì cả", Tuấn Hưng thẳng thắn.

Ca sĩ bày tỏ sự tin tưởng vào ban huấn luyện và các cầu thủ, mong họ sẽ có giải pháp để hóa giải lối đá của Trung Quốc. Tuấn Hưng kỳ vọng các cầu thủ sẽ cố gắng giải quyết trận đấu trong 90 phút.

Tuy nhiên, anh cũng nhận định điều đó không phải muốn là được bởi khi đối thủ đã quyết tâm bảo vệ khu vực gần cầu môn, trận đấu sẽ có khả năng tẻ nhạt vì rất khó khăn trong việc phá vỡ hàng thủ vững chắc của họ.

"Rất mong với sự thăng hoa và đột biến của Đình Bắc, chúng ta sẽ có được phương án để giải quyết trận đấu trong khoảng 90 phút", Tuấn Hưng chia sẻ kỳ vọng vào chân sút đang có phong độ cao nhất của U23 Việt Nam.

Nhạc sĩ Tú Dưa: Hoàn toàn yên tâm, thắng 2-0 trong 90 phút

Tự tin nhất trong số các nghệ sĩ, nhạc sĩ Tú Dưa thấy hoàn toàn yên tâm với đội tuyển U23 Việt Nam lần đầu tiên vào đến bán kết. Anh đánh giá cao cả lối chơi, nền tảng thể lực lẫn tâm lý của các cầu thủ U23 lần này đều thực sự tốt.

Tú Dưa cho rằng khi đã vào đến vòng 4 đội mạnh nhất của U23 châu Á thì các đối thủ đều ngang nhau, không có ai phải quá e ngại ai.

Nhạc sĩ Tú Dưa.

Về đối thủ Trung Quốc, Tú Dưa thừa nhận họ có phòng ngự rất tốt. Đây cũng là bài toán cho U23 Việt Nam phải giải quyết.

Tuy nhiên, nhạc sĩ tin tưởng đội tuyển Việt Nam nền tảng thể lực đang có, sự hứng phấn và tự tin đang cao, Tú Dưa nghĩ phần thắng sẽ thuộc về đội tuyển Việt Nam.

"Tôi nghĩ rằng đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giải quyết xong 90 phút trận đấu tối nay. Tỷ số là 2-0", Tú Dưa dự đoán.

Ca sĩ Đinh Thành Lê: Thắng 2-1, tin vào kỷ luật và đường lối của HLV Hàn Quốc

Đinh Thành Lê tự hào và có một niềm tin rất lớn và chắc chắn về các cầu thủ trẻ. Ca sĩ đánh giá cao sức khỏe của toàn đội U23 Việt Nam, gần như tất cả các cầu thủ đều ở trạng thái thể lực tốt. Từ đầu mùa giải đến vòng bán kết, người hâm mộ chứng kiến đội tuyển Việt Nam toàn thắng - đây là lợi thế lớn và cũng là niềm tin vững vàng hơn cho các cầu thủ.

Ca sĩ Đinh Thành Lê.

Về đội tuyển Trung Quốc, Đinh Thành Lê cũng đánh giá rất cao. U23 Trung Quốc có thủ môn Li Hao rất xuất sắc, dàn cầu thủ đồng đều và rất khỏe. Tuy nhiên, với thế hệ bóng đá U23 Việt Nam hôm nay, Đinh Thành Lê hoàn toàn có niềm tin về tính kỷ luật, sức mạnh và đường lối của HLV người Hàn Quốc.

"Tôi tin, mong đợi và hy vọng chúng ta sẽ chiến thắng với tỷ số 2-1", Đinh Thành Lê khẳng định.

Ảnh: Tư liệu