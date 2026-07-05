Sao phụ quen mặt của Châu Tinh Trì: 4 lần phá sản, vẫn được vợ ở bên suốt 47 năm

Đối với khán giả yêu thích điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Trần Bách Tường là cái tên không xa lạ. Sinh năm 1950, ông gia nhập làng giải trí từ khá sớm và từng hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc trước khi chuyển hướng sang điện ảnh.

Trong thập niên 1990, Trần Bách Tường trở thành một trong những gương mặt hài được yêu thích trên màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc). Ông nhiều lần hợp tác cùng Châu Tinh Trì trong các tác phẩm nổi tiếng như “Trường Học Uy Long”, “Lộc Đỉnh Ký”, “Đường Bá Hổ Điểm Thu Hương” hay “Thánh Bài”. Với lối diễn xuất tự nhiên cùng hình tượng nhân vật lém lỉnh, nhiều lời thoại và có phần láu cá, ông nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trong lòng khán giả.

Trần Bách Tường nhiều lần hợp tác cùng Châu Tinh Trì. (Ảnh: Sina)

Dù thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, Trần Bách Tường chưa bao giờ chỉ muốn dừng lại ở vai trò diễn viên. Theo chia sẻ của ông trong nhiều cuộc phỏng vấn, kinh doanh mới là lĩnh vực ông dành nhiều tâm huyết.

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh, ông từng tham gia ngành may mặc và đạt được thành công đáng kể khi còn rất trẻ. Theo Sina, ở giai đoạn thuận lợi nhất, hoạt động kinh doanh của ông có quy mô lớn với hàng nghìn công nhân làm việc trong các nhà máy.

Tuy nhiên, thương trường không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Bốn lần phá sản nhưng chưa từng gục ngã

Trần Bách Tường nhiều lần thừa nhận bản thân từng phá sản tới bốn lần. Những biến động của thị trường, các quyết định đầu tư không thành công cùng nhiều yếu tố khác khiến khối tài sản mà ông gây dựng được nhiều lần gần như tan biến. Từ vị thế một doanh nhân thành đạt, ông từng phải đối mặt với cảnh trắng tay và bắt đầu lại từ đầu.

Điều đáng chú ý là mỗi lần thất bại, Trần Bách Tường đều lựa chọn tiếp tục đứng dậy thay vì từ bỏ. Ông vẫn duy trì công việc trong lĩnh vực giải trí, đồng thời tìm kiếm những cơ hội kinh doanh mới.

Trần Bách Tường nhiều lần thừa nhận bản thân từng phá sản tới bốn lần. (Ảnh: Sina)

Trong mắt nhiều đồng nghiệp, nam diễn viên là người có tính cách lạc quan và khá cởi mở khi nói về những thất bại của mình. Thay vì né tránh, ông thường xem đó là những bài học quý giá trong cuộc đời.

Dẫu vậy, điều khiến công chúng nhớ đến Trần Bách Tường không chỉ là sự kiên trì trước những lần phá sản, mà còn là cuộc hôn nhân kéo dài nhiều thập niên của ông.

Người phụ nữ ở bên suốt gần nửa thế kỷ

Năm 1979, Trần Bách Tường kết hôn với nữ diễn viên Hoàng Hạnh Tú, một gương mặt nổi tiếng của TVB. Tính đến nay, hai người đã đồng hành cùng nhau hơn 46 năm.

Trong suốt quãng thời gian đó, họ trải qua không ít sóng gió, từ áp lực công việc, những biến động trong sự nghiệp cho đến các thất bại về tài chính. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ vẫn được xem là một trong những mối quan hệ bền chặt hiếm có trong làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc).

Hai người không có con. Trong một chương trình truyền hình phát sóng đầu năm 2026, Trần Bách Tường lần đầu chia sẻ nguyên nhân đằng sau điều này. Ông cho biết nhiều năm trước, vợ mình từng gặp biến chứng nghiêm trọng về sức khỏe. Việc điều trị sau đó ảnh hưởng đến khả năng sinh con của bà.

Trần Bách Tường kết hôn với nữ diễn viên Hoàng Hạnh Tú, một gương mặt nổi tiếng của TVB. (Ảnh: Sina)

Nam diễn viên cho biết suốt nhiều năm, ông không muốn công khai câu chuyện vì không muốn vợ phải chịu áp lực từ dư luận. Thay vào đó, ông luôn nói với bên ngoài rằng hai người lựa chọn cuộc sống không con cái.

Những chia sẻ này đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả. Không ít người cho rằng điều đáng quý nhất trong câu chuyện của họ không nằm ở việc có con hay không, mà ở sự đồng hành bền bỉ qua hàng chục năm.

Ở tuổi ngoài 70, Trần Bách Tường không còn xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Dù vậy, ông vẫn là cái tên được nhiều khán giả yêu mến. Từ một diễn viên hài quen mặt trong phim Châu Tinh Trì đến doanh nhân từng nhiều lần phá sản, cuộc đời của ông có đủ những đỉnh cao và biến cố.

Sau tất cả, điều khiến nhiều người ngưỡng mộ nhất có lẽ không phải là thành công trong sự nghiệp hay những khoản tài sản từng có, mà là việc sau gần nửa thế kỷ, người phụ nữ ông yêu vẫn luôn ở bên cạnh, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống.