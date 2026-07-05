'Như chưa hề có cuộc chia ly' dừng phát sóng trên VTV

Tối 4/7, chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly không phát sóng trên VTV1 như thường lệ. Từ nay, chương trình chỉ phát trên các kênh fanpage, YouTube và TikTok vào tối thứ bảy đầu tiên của tháng.

Lý do dừng sóng được đưa ra là hạn chế về nhân lực. Trong khi đó, việc biên tập phiên bản 60 phút như định dạng kể chuyện của chương trình thành phiên bản 30 phút cho khung giờ truyền hình trên VTV1 mất từ một đến hai ngày.

Chương trình thực hiện xác minh thông tin, tìm kiếm lần theo dấu vết những gì mà người tìm kiếm cung cấp để tìm ra người thất lạc.

"Biên tập rồi vẫn tiếc, vì nội dung chương trình truyền hình 30 phút trở nên mỏng hơn nhiều so với phiên bản chính thức của Như chưa hề có cuộc chia ly.

Quyết định dừng cơ hội phát sóng trên VTV làm chúng tôi áy náy, do trong hơn một năm nay, đông đảo khán giả của VTV đã trở lại thân thuộc với Như chưa hề có cuộc chia ly. Chương trình luôn thu hút được lượng khán giả lớn. Tuy nhiên, không thể làm hai việc một lúc được, nên chúng tôi đành quyết định tập trung sản xuất chương trình dài, phát trên các kênh YouTube, fanpage và TikTok", đại diện chương trình thông báo.

Đại diện chương trình cho biết thời gian qua, Đài truyền hình Việt Nam là đơn vị chi trả phí phát sóng, bỏ qua nhiều cơ hội quảng cáo trong giờ vàng để mời chương trình lên sóng VTV1. Điều đó khiến ê-kíp thực hiện chương trình cảm kích.

Nhà báo, MC Thu Uyên - người đồng hành với chương trình từ ngày đầu - cho biết ê-kíp sản xuất đã rơi vào tình trạng quá tải, buộc phải chọn giải pháp tối ưu.

Dù thay đổi kênh phát sóng, chương trình vẫn được lượng lớn khán giả ủng hộ. Phía dưới thông báo, hàng trăm người để lại bình luận động viên ê-kíp như: "Một chương trình hay, mỗi khi xem là mỗi lần lại khóc. Nên dù phát trên nền tảng số nào cũng quan tâm, theo dõi", "Từ lâu, người dõi theo Như chưa hề có cuộc chia ly đã không còn quá phụ thuộc vào việc phát sóng cố định trên một đài nào. Với chương trình không phải khung giờ nào, trên kênh nào, mà ở trong trái tim và lòng trắc ẩn dành cho những đồng loại kém may mắn. Chúc những cuộc đoàn tụ ngày càng được xem nhiều hơn bởi giới trẻ, tăng cơ hội tiếp cận đến những người còn đang chờ nhau".

Toàn bộ hoạt động đăng ký và nhờ tìm người thân diễn ra trên nguyên tắc thiện nguyện, hoàn toàn miễn phí.

Như chưa hề có cuộc chia ly là hoạt động thiện nguyện, tìm kiếm, kết nối và đoàn tụ thân nhân. Từ ý tưởng của nhà báo Thu Uyên, tập một lên sóng lần đầu vào ngày 1/12/2007.

Năm 2020, chương trình phải ngừng phát sóng vì thiếu hụt kinh tế. Nhà báo Thu Uyên cố gắng tìm nhà tài trợ, vực dậy tinh thần của các thành viên trong ê-kíp.

May mắn, chương trình trở lại nhờ nhận được sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân, nghệ sĩ, doanh nghiệp và tiếp tục giúp đỡ nhiều mảnh đời bất hạnh đoàn tụ với gia đình.

Những năm qua, Như chưa hề có cuộc chia ly phát sóng hàng trăm số, với hơn 500 cuộc đoàn tụ xúc động.