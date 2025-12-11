Châu Tinh Trì thất thế

Truyền thông Trung Quốc đưa tin phiên bản phục chế 4K (bản cũ được phục chế kỹ thuật lên chuẩn 4K, với độ phân giải khoảng 3840×2160) của Lộc đỉnh ký do Châu Tinh Trì đóng chính, được công chiếu tại thị trường Trung Quốc đại lục vào ngày 5/12. Đây là lần đầu tác phẩm đình đám một thời của Hong Kong (Trung Quốc) được ra mắt khán giả tại hệ thống rạp ở Trung Quốc đại lục, kể từ phát hành lần đầu vào năm 1992.

Trước đó, thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm từ giới truyền thông và người hâm mộ ở đất nước tỷ dân. Nó được kỳ vọng gây sốt thêm một lần nữa sau 33 năm.

Lộc đỉnh ký được chiếu lần đầu ở Trung Quốc đại lục, với chất lượng tốt hơn.

Tuy nhiên, màn trình diễn phòng vé của phim lại khá khiêm tốn. Theo Dengta Professional Edition, doanh thu ngày đầu chỉ đạt 444.000 nhân dân tệ (62.800 USD). Sau 3 ngày chiếu tổng doanh thu đạt 748.000 nhân dân tệ (105.900 USD). Số khán giả trung bình mỗi suất chưa đến 4 người, dẫn đến tỷ lệ suất chiếu thấp chỉ 1,1%.

Dữ liệu cũng cho thấy khi so sánh theo chiều ngang, Zootopia 2 trong cùng thời điểm thu về 2,3 tỷ nhân dân tệ (325,6 triệu USD), chiếm tới 71% suất chiếu và gần như hình thành thế độc quyền. Trong khi đó, tỷ trọng doanh thu phòng vé của Lộc Đỉnh Ký chỉ đạt 0,2%.

Truyền thông Trung Quốc phân tích hiện tượng này bắt nguồn từ sự đứt gãy về đối tượng khán giả và khoảng cách thế hệ. Lực lượng khán giả chủ lực đã thay đổi: nhóm dưới 25 tuổi (sinh sau năm 2000) không có ký ức tập thể về Châu Tinh Trì, mà thiên về phim hoạt hình Hollywood hoặc phim mới của các ngôi sao lưu lượng (như Đắc nhàn cẩn chế của Tiêu Chiến, với doanh thu ngày đầu đạt 90 triệu nhân dân tệ ~ 1,27 triệu USD).

Mặt khác, nhóm người hâm mộ cũ dần rời bỏ, khán giả thế hệ 7X-9X có thể vì gia đình, chi phí thời gian nên không còn mặn mà với việc ra rạp hoài niệm, hoặc mệt mỏi với việc xem đi xem lại tác phẩm kinh điển.

Không chỉ Châu Tinh Trì, mà ngay cả Thiên vương Hong Kong Quách Phú Thành cũng không đủ sức hút đối với khán giả Trung Quốc đại lục trong cuộc chiến với ngôi sao lưu lượng Tiêu Chiến.

Lộc đỉnh ký có thể bị bỏ qua vì phim cũ, Nội mạc do Quách Phú Thành đóng chính là tác phẩm mới hoàn toàn. Tuy vậy, phim chỉ thu về 2,37 triệu nhân dân tệ (335.500 USD) trong ngày mở màn. Điều này chứng tỏ ngay cả ảnh đế (2 lần thắng giải Kim Tượng và một lần thắng giải Kim Mã) cũng phải ngậm ngùi trước sự tàn khốc của thời gian.

Không ít fan ruột tỏ ra ngậm ngùi: "Chẳng lẽ tác phẩm kinh điển của Tinh Gia cách đây 33 năm không còn sức hút nữa sao?”

Châu Tinh Trì không đủ sức hút với khán giả Gen Z.

Theo thông tin công khai, Lộc đỉnh ký là bộ phim hài Hong Kong được sản xuất năm 1992, do Châu Tinh Trì đóng chính, chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung. Nội dung xoay quanh Vi Tiểu Bảo, từ gã lưu manh lớn lên trong kỹ viện nhờ sự tinh ranh, lanh lợi và dẻo miệng leo lên vị trí cận thần bên cạnh hoàng đế Khang Hy của Nhà Thanh. Vi Tiểu Bảo còn nổi tiếng với 7 người vợ, có xuất thân và tính cách khác nhau.

Đây là tác phẩm kinh điển trong giai đoạn sáng tác sung sức của Châu Tinh Trì, với cốt truyện ly kỳ và hài hước.

Năm 1992, phim lọt vào top 5 doanh thu phòng vé Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời cũng rất được yêu thích tại các thị trường ngoài Hong Kong. Phim còn được đích thân Kim Dung khen ngợi là bộ phim chuyển thể sát nguyên tác nhất.