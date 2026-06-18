Ngỡ ngàng với cuộc sống của nam tài tử "Hoàn Châu cách cách" giàu nhất màn ảnh

Sinh năm 1973, chàng thiếu niên học giỏi ngày nào bất ngờ rẽ ngang nghệ thuật khi trúng tuyển chương trình "Thanh xuân đối kháng". Chạm ngõ showbiz cùng nhóm Tiểu Hổ Đội, anh mau chóng vươn lên vị trí ngôi sao hàng đầu châu Á với danh xưng "hoàng tử thư sinh". Hào quang nghệ thuật rực rỡ nhất dội xuống khi anh hóa thân xuất sắc thành nhân vật Ngũ A Ca trong bộ phim truyền hình kinh điển "Hoàn Châu cách cách". Không ngủ quên trên chiến thắng, tài tử liên tục làm mới bản thân qua vai trò đạo diễn, nhà sản xuất truyền hình. Đỉnh cao năng lực diễn xuất được minh chứng bằng giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại lễ trao giải Kim Kê Bách Hoa năm 2010 cho nhân vật trong phim "Phong thanh".

Thế nhưng, phía sau ánh hào quang chói lọi ấy là một tuổi thơ gánh gồng nhiều sương gió. Năm 15 tuổi, lúc tên tuổi vừa chớm nở cũng là lúc mái ấm rơi vào khủng hoảng tột độ do cha làm ăn thất bát. Trả lời phỏng vấn trang Sina, nam nghệ sĩ bộc bạch bản thân khi đó không có quyền lựa chọn. Tiền thù lao lao động nghệ thuật biến thành nghĩa vụ giữ cho gia đình không tan vỡ. Áp lực nợ nần đè nặng lên vai cậu thiếu niên, khiến anh phải gác lại những cảm xúc cá nhân để trở thành trụ cột mưu sinh. Sự rèn giũa khắc nghiệt này đã tôi luyện nên một tinh thần thép vô cùng độc lập nhưng cũng vô tình làm anh bỏ quên nhu cầu yêu thương của chính mình.

Tô Hữu Bằng ở tuổi 53. Sina.

Bước sang tuổi 53, Tô Hữu Bằng vẫn giữ được vẻ ngoài phong độ đáng kinh ngạc. Trái ngược với kỳ vọng của công chúng về một tổ ấm viên mãn, anh quyết định duy trì tình trạng lẻ bóng. Rất nhiều lời đồn thổi tình ái từng dấy lên, tiêu biểu như mối quan hệ với Triệu Vy hay nghi vấn bí mật kết hôn cùng người quản lý lâu năm vào năm 2021. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng bác bỏ mọi đồn đoán. Anh quan niệm chuyện lập gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào duyên số, tuyệt đối không gượng ép bản thân nếu chưa gặp đúng mảnh ghép phù hợp.

Theo phân tích của truyền thông Hoa ngữ, việc chứng kiến sự đổ vỡ kinh tế của cha mẹ lúc nhỏ đã tạo nên tấm khiên tâm lý vững chắc. Nam tài tử không coi hôn nhân là thước đo duy nhất của hạnh phúc, thay vào đó anh đề cao sự ổn định cá nhân. Thay vì chạy theo những ồn ào chốn thị phi, anh thu mình lại, tận hưởng nhịp sống chậm rãi an yên. Anh tích cực mang lại giá trị thiết thực cho xã hội thông qua việc thành lập Quỹ Hy vọng Tô Hữu Bằng. Tổ chức này chuyên hỗ trợ xây dựng trường học cho trẻ em vùng khó khăn.

Hiện tại, khối tài sản của nghệ sĩ ước tính lên tới 31 triệu USD. Mặc dù dư dả tiền bạc, anh khước từ lối sống xa hoa lãng phí. Đã qua rồi thời điểm chạy sô miệt mài hay xuất hiện liên tục tại các sự kiện thương mại, Tô Hữu Bằng giờ đây ưu tiên chăm sóc sức khỏe tinh thần, tìm kiếm niềm vui thông qua việc cho đi yêu thương cộng đồng.

Theo: Sohu