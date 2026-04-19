Sao nhí 12 tuổi 'xứ chùa Vàng' đóng phim Việt đang dẫn đầu phòng vé là ai?

Phim kinh dị "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" thu về hơn 23 tỷ đồng chỉ sau 1 ngày công chiếu. Phim nhanh chóng dẫn đầu phòng vé trong ngày, soán của "Hẹn em ngày nhật thực". Sự góp mặt của diễn viên nhí Nina Nutthacha Padovan đến từ Thái Lan cũng giúp phim thu hút sự chú ý.

Trong phim, Nina vào vai cô bé dân tộc tên Lua, không may bị thế lực đen tối xâm chiếm thể xác. Cô bé gây bất ngờ với diễn xuất chuyên nghiệp, đồng thời thể hiện khả năng thoại bằng tiếng Việt khá rành mạch.

Chia sẻ về trải nghiệm lần đầu tham gia một dự án quốc tế tại Việt Nam, Nina cho biết khá căng thẳng khi phải học tiếng Việt. Ngoài ra, dù từng đóng vai quỷ nhập một số lần, nhưng đây là loại quỷ cô bé chưa bao giờ đóng nên đã phải chuẩn bị rất nhiều.

Sau buổi chiếu sớm, màn thể hiện của Nina trong phim nhận được nhiều lời khen. Ngôi sao nhí khiến khán giả ngỡ ngàng với những cảnh quay nặng đô gây sốc.

Sinh năm 2014, Nina mang trong mình 2 dòng máu Thái - Anh. Cô bé hiện là thực tập sinh tài năng của GMM Grammy - đế chế giải trí hàng đầu xứ Chùa Vàng, được đào tạo bài bản từ ca hát, vũ đạo cho đến diễn xuất chuyên nghiệp.

Nina hiện là ngôi sao nhí nổi tiếng hàng đầu Thái Lan khi có hơn 1,2 triệu người theo dõi trên Instagram.

Sở hữu nét đẹp lai thanh thoát, sống mũi cao, đôi mắt to và nụ cười rạng rỡ, Nina nhanh chóng gây thiện cảm với người hâm mộ.

Với khán giả yêu thích dòng phim kinh dị, Nina không phải là gương mặt xa lạ. Trước khi đến với điện ảnh Việt, cô bé gây tiếng vang tại Thái Lan khi tham gia loạt phim "Tee Yod (Quỷ ăn tạng)" - một trong những thương hiệu kinh dị ăn khách tại phòng vé xứ Chùa Vàng.

Qua nhiều phần phim, Nina được ghi nhận với khả năng nhập vai ấn tượng, đặc biệt trong những phân đoạn nặng tâm lý và yếu tố siêu nhiên.

Tháng 10/2025, Nina cùng đoàn phim "Quỷ ăn tạng" đến Việt Nam quảng bá phim. Cô bé ghi điểm tuyệt đối bởi sự lễ phép, thân thiện. Ngoài ra, Nina cũng không ngần ngại "bắt trend" nhảy những giai điệu nhạc Việt đang thịnh hành, lan tỏa một nguồn năng lượng tích cực.

Bên cạnh lợi thế gương mặt xinh xắn, khả năng lột tả tâm lý vai diễn của sao nhí cũng được giới chuyên môn lẫn khán giả tán dương.

Nina được truyền thông xứ chùa vàng nhận xét là gương mặt triển vọng hàng đầu của màn ảnh trong tương lai.