Nam chính phim dẫn đầu phòng vé Việt: Cao 1m86, từng là cầu thủ bóng rổ

Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim "Hẹn em ngày nhật thực" hiện dẫn đầu phòng vé Việt theo ngày với doanh thu hơn 40 tỷ đồng. Thành công của phim giúp Khương Lê - nam chính của phim nhận được nhiều chú ý.

Trong phim, Khương Lê vào vai Thiên - chàng trai trẻ làm nghề thợ điện, đem lòng yêu mến Ân (Hoa hậu Thiên Ân) - cô gái theo đạo Công giáo, đầu thập niên 1990.

Nhiều khán giả đánh giá diễn xuất của Khương Lê tiến bộ so với các phim trước. Nhân vật gây thiện cảm với tạo hình đẹp, cách sống chân thành, hết mình với tình yêu.

Khương Lê (Lê Hữu Khương) sinh năm 1998. Trước khi lấn sân màn ảnh, anh từng là vận động viên bóng rổ. Theo đuổi thể thao từ cấp hai, anh giành huy chương vàng giải bóng rổ trẻ toàn quốc U19 năm 2014. Sau đó, anh không thi đấu chuyên nghiệp mà chuyển sang hoạt động giải trí.

Quyết định từ bỏ kế hoạch du học, anh thử sức casting vào nhóm hài FAPtv. Từ đó, Khương Lê bắt đầu hành trình nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau, từ diễn xuất đến sáng tác và rap.

Anh từng tham gia Rap Việt mùa 3 với rapname Dubbie, ra mắt các ca khúc Chỉ cần là chúng ta, Giờ em tính sao (hát cùng Andiez, T.R.I), song không gây tiếng vang.

Sở hữu chiều cao 1m86 cùng gương mặt góc cạnh, ít ai biết anh từng nặng tới gần 100kg trước khi quyết tâm thay đổi hình ảnh.

Sau khoảng 2 năm hoạt động, cơ hội lớn xuất hiện vào năm 2020 khi một clip hậu trường của anh lọt vào sự chú ý của đạo diễn Bảo Nhân. Năm 2021, anh có vai diễn chạm ngõ điện ảnh với "Gái già lắm chiêu V - Những cuộc đời vương giả".

Dịp Tết 2026, anh tiếp tục tham gia phim điện ảnh "Báu vật trời cho" (đạo diễn Lê Thanh Sơn), đóng với Phương Anh Đào. Tác phẩm đoạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, là một trong những phim ăn khách từ đầu năm đến nay.

Ngoài diễn xuất, nhờ lợi thế chiều cao, ngoại hình sáng, Khương Lê cũng đắt show chụp quảng cáo và làm người mẫu.

Thành công ban đầu giúp Khương Lê mở ra kỳ vọng về một nam diễn viên trẻ hội tụ cả nhan sắc lẫn chiều cao nổi bật của màn ảnh Việt.