Phim Việt thu 44 tỷ đồng rời rạp

Doanh thu 44 tỷ đồng giúp bộ phim của đạo diễn Chung Chí Công đứng ở mức trung bình trong bức tranh chung khi không ít dự án thua lỗ nặng từ đầu năm 2026.

Ra rạp từ 27/2, phim từng có khởi đầu khả quan khi đạt 11 tỷ đồng chỉ sau ba ngày đầu công chiếu. Hiệu ứng truyền miệng tích cực từ khán giả trẻ và một bộ phận giới chuyên môn giúp tác phẩm duy trì sự chú ý trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, nội lực không đủ mạnh để tạo cú bứt phá doanh thu, khiến đường dài phòng vé nhanh chóng chững lại.

Tác phẩm Cảm ơn người đã thức cùng tôi (tên tiếng Anh: A little dream of me) xoay quanh hành trình theo đuổi ước mơ của người trẻ trong giai đoạn trưởng thành nhiều hoài nghi. Từ câu hỏi “Ước mơ của bạn là gì?”, phim mở ra các lát cắt về tình bạn, tình yêu và sự đồng hành của gia đình, theo đuổi thông điệp chữa lành nhẹ nhàng.

NSƯT Hữu Châu vào vai người cha câm điếc trong phim Cảm ơn người đã thức cùng tôi.

Phim quy tụ dàn diễn viên gồm NSƯT Hữu Châu cùng các gương mặt trẻ như Trần Doãn Hoàng, Võ Phan Kim Khánh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Nguyễn Hùng…

Phần âm nhạc do Phạm Hải Âu đảm nhiệm được đầu tư với 14 ca khúc OST - con số hiếm thấy ở phim Việt, trong đó bài hát chủ đề do Phùng Khánh Linh thể hiện giữ vai trò dẫn dắt cảm xúc. Tuy nhiên, chính lựa chọn dàn trải này lại khiến tổng thể âm nhạc thiếu điểm nhấn, các ca khúc có màu sắc tương đồng và khó để lại dư âm sau khi rời rạp.

Bên cạnh phần nhìn chỉn chu với các cảnh quay one-shot và bối cảnh được đầu tư từ Busan đến New York, hạn chế lớn của phim nằm ở kịch bản khi tỷ lệ giữa “mộng” và “đời” thiếu cân bằng. Mâu thuẫn được thiết lập nhưng chưa đủ sức nặng, đặc biệt ở tâm lý nhân vật Mộng Hoài, khiến dòng cảm xúc của người xem bị ngắt quãng.

Điểm yếu này kéo dài đến đoạn kết, khi phim lựa chọn cách khép lại an toàn, êm đềm thay vì đào sâu xung đột.

Rời rạp với doanh thu 44 tỷ đồng, Cảm ơn người đã thức cùng tôi để lại dấu ấn như một thử nghiệm tử tế nhưng chưa trọn vẹn: dễ xem, dễ mến, song thiếu cú hích cần thiết để trở thành hiện tượng phòng vé.