'Bẫy tiền' thua khó hiểu

Hẹn em ngày nhật thực sắp vượt 100 tỷ đồng, Bẫy tiền gặp khó

Cuối tuần qua (10-12/4), phòng vé Việt ghi nhận tổng doanh thu khoảng 44,7 tỷ đồng, tiếp tục duy trì ở mức trung bình thấp so với giai đoạn cao điểm đầu năm. Thị trường chưa xuất hiện cú hích mới, trong khi các phim đang chiếu bước vào giai đoạn giữ nhịp, chờ đợi làn sóng phim dịp lễ 30/4 -1/5.

Tâm điểm vẫn thuộc về Hẹn em ngày nhật thực. Bộ phim của đạo diễn Lê Thiện Viễn tiếp tục đứng đầu phòng vé tuần thứ ba liên tiếp. Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tác phẩm thu 18,58 tỷ đồng trong ba ngày cuối tuần, bán ra gần 200.000 vé/7.000 suất chiếu, chiếm 41,6% tổng doanh thu toàn thị trường dịp cuối tuần.

Hiệu suất trung bình mỗi suất chiếu đạt khoảng 2,6 triệu đồng, không còn ở mức cao như tuần đầu nhưng vẫn đủ để duy trì vị trí dẫn đầu trong bối cảnh thiếu vắng đối thủ trực diện. Sau ba tuần công chiếu, bộ phim đang tiến sát mốc 100 tỷ đồng.

Việc giữ ngôi đầu ba tuần liên tiếp cho thấy tác phẩm không chỉ tận dụng tốt giai đoạn trống lịch hậu Tết mà còn duy trì được hiệu ứng khán giả ổn định. Thị trường không có nhiều lựa chọn mới, bộ phim có độ nhận diện tốt và phản hồi tích cực dễ dàng kéo dài vòng đời doanh thu.

Phim có Liên Bỉnh Phát, Kiều Oanh doanh thu bết bát.

Ở vị trí thứ hai, Dưới bóng điện hạ thu 4,93 tỷ đồng với hơn 44.000 vé/2.856 suất chiếu, chiếm 11% thị phần. Dù không tạo đột phá, bộ phim vẫn giữ nhịp ổn định trong nhóm phim ngoại, đóng vai trò “lấp khoảng trống” khi thị trường thiếu tác phẩm nổi bật.

Super Mario Thiên hà đứng thứ ba với 4,36 tỷ đồng, bán hơn 36.000 vé/1.791 suất chiếu. So với kỳ vọng ban đầu, doanh thu của bộ phim hoạt hình không bùng nổ, cho thấy sức hút của thương hiệu không còn tạo hiệu ứng áp đảo tại phòng vé Việt như giai đoạn trước. Tuy nhiên, phim vẫn duy trì được tệp khán giả gia đình ổn định, đặc biệt ở các khung giờ ban ngày.

Một điểm đáng chú ý của tuần này là sự xuất hiện của BTS World Tour Arirang Live Viewing ở vị trí thứ tư với 2,82 tỷ đồng. Dù chỉ có 75 suất chiếu, buổi live concert vẫn bán được hơn 7.000 vé, cho thấy sức mua cao trên mỗi suất. Mô hình nội dung sự kiện (event cinema) tiếp tục chứng minh hiệu quả khi khai thác tệp khán giả fandom trung thành.

Khép lại top 5 là Takhon quỷ đội lốt người với 2,53 tỷ đồng, duy trì mức doanh thu ổn định trong nhóm phim kinh dị khu vực.

Đáng báo động là tình trạng hai bộ phim Việt gồm Bẫy tiền và Song hỷ lâm nguy không vào nổi top 5 doanh thu cuối tuần. Sau lần dời lịch hồi tháng 10/2025, phim có Ảnh đế Liên Bỉnh Phát về đề tài lừa đảo trở lại nhưng không tạo hiệu ứng như kỳ vọng.

Tác phẩm do Oscar Dương làm đạo diễn dù được đánh giá là đáng xem, thực hiện chỉn chu nhưng không thể bùng nổ phòng vé. Phim chỉ thu được 2,5 tỷ sau 3 ngày ra rạp (tính cả 3 ngày chiếu sớm). Đây là kết quả khó hiểu và đáng tiếc cho một bộ phim tốt.

Đây là lần đầu sau nhiều tháng, bảng xếp hạng top 5 phòng vé chỉ còn duy nhất một đại diện phim Việt. Sau khi các phim Tết lần lượt rời rạp hoặc giảm mạnh suất chiếu, khoảng trống nội địa chưa được lấp đầy, tạo ra giai đoạn chuyển tiếp rõ rệt của thị trường.

Thực tế này phản ánh đúng chu kỳ quen thuộc của phòng vé Việt. Sau mùa Tết, thị trường thường rơi vào trạng thái thiếu hụt phim nội đủ sức cạnh tranh, trong khi phim ngoại và các nội dung sự kiện chiếm lĩnh phần còn lại của doanh thu.

Phòng vé trống phim Việt trước "đại chiến" 30/4

Không còn dư âm của mùa Tết, cũng chưa chạm ngưỡng cao điểm lễ 30/4-1/5, phòng vé Việt bước vào một tuần hiếm hoi không có đại diện phim nội ra rạp. Giai đoạn từ 14/4-20/4 vì thế trở thành khoảng trống mang tính bản lề, nơi thị trường vận hành chủ yếu nhờ phim ngoại và các tựa phim quy mô trung bình.

Danh sách phát hành tuần này gồm Siêu đạo chích Lupin Đệ tam: Huyết thống bất diệt (14/4), cùng loạt phim ra rạp ngày 17/4 như Tuyệt kỹ tấu hài, Một bộ phim của Lee Cronin: Xác ướp và Rufus: Thuỷ quái học bơi. Tác phẩm trải dài nhiều thể loại từ hoạt hình, kinh dị đến gia đình, nhưng điểm chung là không có phim đủ sức kéo thị trường bật tăng mạnh về doanh thu.

Phòng vé tuần này nhiều khả năng tiếp tục duy trì trạng thái phân mảnh. Các phim mới đóng vai trò lấp đầy lịch chiếu hơn là tạo ra cú hích. Lupin Đệ tam hướng tới tệp khán giả yêu thích anime và thương hiệu lâu năm, nhưng đây là nhóm khán giả tương đối ổn định, khó tạo đột biến lớn về doanh thu. Rufus: Thuỷ quái học bơi phục vụ đối tượng gia đình và thiếu nhi - phân khúc vẫn có nhu cầu đều đặn, song không đủ để kéo tổng doanh thu thị trường lên cao.

Hẹn em ngày nhật thực khả năng chạm mốc 120 tỷ đồng khi thị trường vắng phim Việt.

Yếu tố có thể tạo dao động nhẹ đến từ dòng phim kinh dị với Xác ướp. Giữa lúc khán giả Việt đang có dấu hiệu bão hoà với mô-típ kinh dị quốc tế, khả năng bùng nổ của tác phẩm này vẫn là dấu hỏi.

Đây là tuần hiếm hoi phòng vé hoàn toàn vắng bóng phim Việt. Các phim Tết rút dần khỏi rạp, chờ đợi loạt phim lễ lớn nhập cuộc. Điều này khiến thị phần doanh thu gần như phụ thuộc hoàn toàn vào phim ngoại và các sản phẩm nhập khẩu.

Thực tế này phản ánh rõ chu kỳ quen thuộc của điện ảnh Việt. Giai đoạn cao điểm thường tập trung vào một số “mùa vàng” như Tết và 30/4, trong khi các tuần xen giữa dễ rơi vào trạng thái thiếu hụt nguồn cung phim nội. Khi không có đại diện trong nước đủ sức cạnh tranh, thị trường buộc phải vận hành ở mức cầm chừng.

Sự trống sân này cũng đồng thời mở ra một giai đoạn chuẩn bị. Tuần kế tiếp, cuộc đua phim lễ 30/4-1/5 khởi động với nhiều dự án Việt đồng loạt ra rạp. Đây mới là thời điểm quyết định cục diện doanh thu quý II, khi các nhà sản xuất bước vào cuộc cạnh tranh trực diện về suất chiếu, truyền thông và độ phủ khán giả.