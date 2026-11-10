Russell Brand bị tuyên hơn 10 năm tù vì hiếp dâm, tấn công tình dục

Thẩm phán Joel Bennathan tại Tòa án Hình sự Southwark, London, tuyên án Brand vào chiều 9/11, sau phiên xét xử kéo dài bốn tuần. Theo luật Anh, Brand dự kiến phải chấp hành hai phần ba mức án, khoảng 7 năm tù trước khi đủ điều kiện được trả tự do có giám sát.

Brand không biểu lộ cảm xúc khi nghe tuyên án. Tuy nhiên, ông nói với vợ "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" khi được các nhân viên tòa án dẫn xuống khỏi khu vực dành cho bị cáo. Hai vợ chồng có cuộc trò chuyện ngắn trước khi danh hài bị đưa đi.

Diễn viên Russell Brand. Ảnh: ZUMAPRESS

Tại phiên tòa, vợ Brand được nhìn thấy lắc đầu khi các nạn nhân kể về những tổn thương do nam diễn viên gây ra. Trong khi đó, Brand ngồi nhìn thẳng về phía trước khi một nạn nhân thuật lại nỗi lo sợ nhiễm HIV sau vụ cưỡng hiếp. Ông cũng nhiều lần cầm cây thánh giá, làm dấu và cầu nguyện trong phiên xử.

Danh hài tai tiếng (trong bản phác họa phiên tòa ngày 9/11) bị kết tội hiếp dâm và ba tội danh tấn công tình dục tại phiên tòa hình sự ở London. Ảnh: ZUMAPRESS

Trong phần bào chữa, luật sư Ian Winter KC cho rằng thân chủ đã trở thành "một con người hoàn toàn khác" so với thời điểm xảy ra các vụ việc. Ông nhấn mạnh Brand khi đó đang ở đỉnh cao danh tiếng và hành vi phạm tội cuối cùng diễn ra không lâu sau khi ông gặp Katy Perry.

Thẩm phán Bennathan ngắt lời, nhận xét việc Brand "thoát tội suốt 17 năm" không phải là tình tiết giảm nhẹ đáng kể. Luật sư Winter sau đó đề nghị cân nhắc giảm nhẹ hình phạt, mô tả thân chủ là người "về cơ bản có nhân cách tốt", đồng thời đặt câu hỏi về mức độ dễ bị tổn thương của một số nạn nhân.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 5/11, Russell Brand bị bồi thẩm đoàn kết tội cưỡng hiếp một phụ nữ, tấn công tình dục ba người khác trong giai đoạn 2004 đến 2009.

Danh hài bị kết tội hiếp dâm một nữ người hâm mộ 21 tuổi sau buổi biểu diễn tại nhà hát Hammersmith Apollo năm 2009. Theo lời khai tại tòa, Brand khi đó 33 tuổi đã đẩy người phụ nữ úp mặt xuống gối tại biệt thự ở Hampstead, sau đó cưỡng hiếp cô. Nạn nhân cho biết Brand yêu cầu cô "dọn dẹp đống bừa bộn mà cô gây ra" trước khi bật tivi xem chương trình Quantum Leap. Lo sợ nhiễm HIV, cô đi xét nghiệm nhưng kết quả âm tính.

Brand còn bị kết tội tấn công tình dục một nhân viên MTV tại bữa tiệc ở quán bar Soho năm 2004, một nhân viên Capital Radio năm 2005 và một nhân viên Channel 4 trong sự việc liên quan đến việc ép massage năm 2009. Ông được tuyên trắng án đối với hai cáo buộc hiếp dâm và một cáo buộc cố ý tấn công khiếm nhã.

Sáu phụ nữ đã ra làm chứng chống lại Brand. Họ kể ông ép buộc mình tham gia các hành vi tình dục, đôi khi chỉ vài giây sau lần đầu gặp mặt. Công tố viên cho rằng nam diễn viên lợi dụng danh tiếng để theo đuổi mục tiêu quan hệ tình dục với 5.000 phụ nữ. Tại tòa, những lời khoe khoang trước đây của Brand về việc kiên quyết theo đuổi mục tiêu tình dục cho đến khi đạt được "cực khoái như quyền sinh ra đã có" cũng được nhắc lại.

Brand phủ nhận toàn bộ cáo buộc trước khi bị kết án. Danh hài 51 tuổi thừa nhận từng lợi dụng danh tiếng để tiếp cận phụ nữ nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục, nhưng khẳng định các mối quan hệ đều dựa trên sự đồng thuận, đồng thời cho rằng lời kể của những người tố cáo đã bị dựng lên hoặc bóp méo.

Những cáo buộc nhằm vào Brand bắt đầu được công khai rộng rãi vào tháng 9/2023, sau cuộc điều tra của các nhà báo thuộc The Sunday Times, The Times và chương trình Dispatches của Channel 4. Phóng sự ghi lại lời kể của nhiều phụ nữ cáo buộc nam diễn viên hiếp dâm, lạm dụng tình dục và làm nhục họ. Sau khi những thông tin này được công bố, bốn phụ nữ trình báo các hành vi phạm tội của Brand. Thêm hai người khác lên tiếng sau khi ông bị truy tố.

Vụ việc dẫn đến cuộc điều tra của cảnh sát London. Cơ quan này hiện vẫn xem xét hai cáo buộc hiếp dâm khác nhằm vào Brand, trong đó có đơn tố cáo của một phụ nữ từng hẹn hò với ông khi cô mới 16 tuổi, còn ông 30 tuổi. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh cũng đang cân nhắc khả năng đưa ra thêm cáo buộc.

Russell Brand từng là một trong những danh hài độc thoại nổi tiếng nhất nước Anh, đồng thời là người dẫn chương trình truyền hình, phát thanh và diễn viên Hollywood. Ông từng góp mặt trong nhiều bộ phim như Arthur, Forgetting Sarah Marshall và Rock of Ages. Ông cũng từng lồng tiếng cho nhân vật tiến sĩ Nefario trong hai phần đầu phim hoạt hình Despicable Me (Kẻ cắp mặt trăng). Những năm gần đây, ông chuyển hướng sang làm podcast, sáng tạo nội dung trên mạng và sinh sống tại bang Florida, Mỹ.

Diễn viên từng có cuộc hôn nhân kéo dài 14 tháng với ca sĩ Katy Perry từ năm 2010 đến 2011. Năm 2017, Russell kết hôn với blogger Laura Gallacher. Danh hài và Laura hiện có ba người con: hai con gái sinh năm 2016 và 2018, con trai chào đời năm 2023.