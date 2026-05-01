Những chi tiết rùng rợn trong vụ ca sĩ D4vd sát hại thiếu nữ

Trong phiên điều trần mới nhất tại Los Angeles, Văn phòng Biện lý Quận Los Angeles lần đầu trình bày loạt bằng chứng và lập luận xoay quanh động cơ, diễn biến và cách thức che giấu vụ án được cho là xảy ra từ tháng 4/2025.

Theo hồ sơ, các công tố viên cáo buộc David Burke (21 tuổi, nghệ danh D4vd) gặp nạn nhân Celeste Rivas Hernandez khi cô 11 tuổi và duy trì mối quan hệ tình cảm đến năm cô bé 13 tuổi.

David Anthony Burke, nghệ danh D4vd, xuất hiện tại tòa án hồi đầu tháng này. Ảnh: AP

Mâu thuẫn được cho là leo thang khi nạn nhân đe dọa công khai mối quan hệ, điều mà phía công tố nhận định có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp âm nhạc của bị cáo. Dữ liệu tin nhắn thu thập được cho thấy Burke bị cho là đã dẫn dắt nạn nhân tin vào một tương lai chung, trong khi thực tế lo ngại việc bị phơi bày.

"Bị cáo đã hành động với mục đích ngăn chặn nạn nhân tiết lộ thông tin", trích nội dung từ tài liệu truy tố. Cơ quan công tố cho rằng vụ sát hại xảy ra ngay sau khi nạn nhân đến nhà riêng của Burke. Ca sĩ bị cáo buộc đã tấn công nạn nhân bằng vật sắc nhọn và không tìm cách cứu giúp khi cô rơi vào tình trạng nguy kịch. Chi tiết này được phía công tố mô tả là một trong những yếu tố cho thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án. Sau đó, theo cáo trạng, nghi phạm đã thực hiện nhiều hành động nhằm che giấu dấu vết.

Tài liệu công bố tại tòa cho biết việc xử lý thi thể diễn ra trong garage của Burke, với các công cụ như cưa máy được mua từ trước. Công tố viên nhận định đây là "những biện pháp có tính toán nhằm xóa dấu vết và trì hoãn việc phát hiện".

Phải đến 7 tháng sau, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy trong một chiếc xe bị bỏ lại tại bãi kéo xe ở Hollywood. Kết quả giám định cho thấy tình trạng thi thể khiến việc nhận dạng gặp nhiều khó khăn, một số đặc điểm cơ bản không thể xác định. Cơ quan công tố cũng cho biết DNA của nạn nhân được phát hiện trong garage của Burke, được xem là chứng cứ quan trọng liên quan đến địa điểm xảy ra các hành vi sau vụ án.

Celeste được cho là lần đầu gặp D4vd năm 11 tuổi. Ảnh: GoFundMe

Hiện tại, Burke bị truy tố với nhiều tội danh, bao gồm giết người cấp độ một với tình tiết phục kích, giết nhân chứng, cùng các cáo buộc liên quan đến hành vi tình dục với trẻ vị thành niên và xâm phạm thi thể. Nếu bị kết tội, bị cáo có thể đối mặt với án tử hình.

Burke hiện không nhận tội. Phiên tòa dự kiến tiếp tục với các phần tranh tụng liên quan đến chứng cứ kỹ thuật số và kết quả giám định hiện trường, trong bối cảnh vụ án thu hút sự chú ý lớn của dư luận Mỹ.

D4vd sinh năm 2005, nổi tiếng từ năm 2022 nhờ các bản hit lan truyền trên TikTok, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ lớn. Sau khi vụ việc bị phanh phui, lịch lưu diễn của anh đã bị hủy.