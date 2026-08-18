Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia

Sau khi cắt tóc như nam giới, Angela Phương Trinh tích cực khoe diện mạo 'chuẩn men'.

Lý Nhã Kỳ cho biết trong các loại hủ tiếu, cô thích ăn nhất món hủ tiếu gõ ở những hàng vỉa hè lâu năm.

Quốc Trường tìm đồng đội chơi pickleball khi đến Đà Lạt.

Hoa hậu Tiểu Vy khoe dáng gợi cảm khi đi biển.

Nhìn con trai Kubi ngày càng cao lớn và giống bố, Khánh Thi nhận xét Phan Hiển và cậu nhóc giờ như hai anh em.

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi chơi trong trung tâm thương mại.

Gia đình Bùi Tiến Dũng đưa nhau đi biển Hội An nghỉ dưỡng.

Kỳ Duyên - Thiên Ân dự sự kiện không quên bế hai bé cún cưng đi ăn tiệc cùng.

Quang Minh và bà xã Tăng Khánh Chi hẹn hò trong nhà hàng sang trọng khi đến Kuala Lumpur, Malaysia. Sau hai năm về chung nhà, diễn viên tâm sự thấy đủ đầy khi ở bên cạnh người thương kém 37 tuổi.

Chi Pu tạo dáng nghịch ngợm khi đi ăn cùng MONO.

Minh Hằng rủ bạn bè 'ăn sập' Đà Lạt với nhiều món ngon nổi tiếng của 'thành phố sương mù'.