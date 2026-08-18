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Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia

Sự kiện: Sao Việt

Diễn viên Quang Minh và bà xã kém 37 tuổi đi ăn tối ở nhà hàng sang trọng; Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi chơi; Lý Nhã Kỳ thích ăn hủ tiếu vỉa hè...

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 1

Sau khi cắt tóc như nam giới, Angela Phương Trinh tích cực khoe diện mạo 'chuẩn men'.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 2

Lý Nhã Kỳ cho biết trong các loại hủ tiếu, cô thích ăn nhất món hủ tiếu gõ ở những hàng vỉa hè lâu năm.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 3

Quốc Trường tìm đồng đội chơi pickleball khi đến Đà Lạt.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 4

Hoa hậu Tiểu Vy khoe dáng gợi cảm khi đi biển.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 5

Nhìn con trai Kubi ngày càng cao lớn và giống bố, Khánh Thi nhận xét Phan Hiển và cậu nhóc giờ như hai anh em.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 6

Vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật đưa cặp song sinh đi chơi trong trung tâm thương mại.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 7

Gia đình Bùi Tiến Dũng đưa nhau đi biển Hội An nghỉ dưỡng.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 8

Kỳ Duyên - Thiên Ân dự sự kiện không quên bế hai bé cún cưng đi ăn tiệc cùng.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 9

Quang Minh và bà xã Tăng Khánh Chi hẹn hò trong nhà hàng sang trọng khi đến Kuala Lumpur, Malaysia. Sau hai năm về chung nhà, diễn viên tâm sự thấy đủ đầy khi ở bên cạnh người thương kém 37 tuổi.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 10

Chi Pu tạo dáng nghịch ngợm khi đi ăn cùng MONO.

Ảnh sao 18/8: Quang Minh hẹn hò bà xã ở Malaysia - 11

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Theo Nghệ Nhi ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 22:29 PM (GMT+7)
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