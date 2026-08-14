Nữ diễn viên ngất xỉu ngay ngày đầu tham gia "Sao nhập ngũ"

Tối 13/8, tập 1 chương trình Sao Nhập Ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng chính thức lên sóng, đưa 8 nghệ sĩ, người nổi tiếng bước vào hành trình huấn luyện tại Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101. Ngay ngày đầu tiên, dàn nhân vật trải nghiệm đã phải đối mặt với thử thách thể lực, điều kiện thời tiết khắc nghiệt và những tình huống “dở khóc dở cười”.

Thúy Ngân không thể trụ vững ngay tại tập 1 "Sao nhập ngũ". (Ảnh: EKCC)

Sao nhập ngũ 2026: Diễn viên Thúy Ngân gặp sự cố sức khỏe

Sau khi đến Lữ đoàn Hải quân đánh bộ 101, các nghệ sĩ bước vào phần giới thiệu và làm quen với môi trường quân ngũ. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt tại khu vực biển Nha Trang nhanh chóng khiến Thúy Ngân gặp vấn đề sức khỏe.

Đang đứng cùng đồng đội, nữ diễn viên bất ngờ không thể trụ vững vì say nắng. Trước sự lo lắng của đồng đội cùng ekip, Thúy Ngân vẫn liên tục gượng dậy khẩn thiết: "Em vẫn quay được!" và "Nội dung sau em vẫn quay tiếp nhé!".

Sự quyết tâm của cô khiến ê-kíp vừa trân trọng vừa không khỏi lo lắng cho chặng đường huấn luyện khắc nghiệt phía trước.

Quốc Trường, Phan Mạnh Quỳnh được chọn làm đội trưởng

Ngay khi hội quân, 8 nghệ sĩ bất ngờ nhận nhiệm vụ đầu tiên: chèo thuyền vượt biển sang vịnh Cam Ranh trong thời gian 30 phút. Quốc Trường và Phan Mạnh Quỳnh được đồng đội tin tưởng lựa chọn làm đội trưởng.

Đội Phan Mạnh Quỳnh khởi đầu khá thuận lợi khi sử dụng chiến thuật đẩy thuyền ra xa bờ bằng mái chèo. Tuy nhiên, đội Quốc Trường nhanh chóng lấy lại lợi thế nhờ nhịp chèo đồng đều và phối hợp ăn ý. Chung cuộc, đội Quốc Trường vượt lên, trong khi đội Phan Mạnh Quỳnh phải ngậm ngùi về sau.

Erik mang máy nâng cơ khi tham gia "Sao nhập ngũ 2026". (Ảnh: EKCC)

Sao nhập ngũ 2026: Erik, Châu Bùi và màn "bóc hành lý" hài hước

Một trong những phần gây cười nhất tập 1 Sao nhập ngũ 2026 là màn kiểm tra hành lý cá nhân. Dù được Hòa Minzy dặn dò từ trước, Erik vẫn mang theo rất nhiều mỹ phẩm, trong đó có cả máy nâng cơ. Kết quả, nam ca sĩ đã bị Đại đội trưởng nhắc nhở và tịch thu toàn bộ.

Ở đội nữ, Minh Trang thừa nhận mình “sợ đói”, nhưng được Trung đội trưởng trấn an rằng ở đơn vị “chỉ sợ đồng chí không ăn hết cơm”. Văn Mai Hương cũng khiến mọi người thích thú khi mang máy bắn cơ, cùng Châu Bùi thị phạm cách sử dụng.

Châu Bùi còn mang theo nhiều đồ ăn để chia sẻ với đồng đội vì lo mọi người đói. Tuy nhiên, các nghệ sĩ khác lại đồng loạt từ chối vì sợ tăng cân.

Nhìn chung, tập đầu tiên của chương trình chứa nhiều tình tiết hài hước, bên cạnh đó phần nào phản ánh sự khắc nghiệt của môi trường quân ngũ, mở ra hành trình nhiều thử thách phía trước của 8 nghệ sĩ.

Sao nhập ngũ 2026 - Tổ quốc nơi đầu sóng sẽ tiếp tục lên sóng vào thứ Năm hằng tuần, từ ngày 13/8/2026, lúc 20h45 trên QPVN và 21h00 trên HTV7, TV360 và YouTube.