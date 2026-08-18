Sơn Tùng M-TP gây cười với dòng trạng thái “Lao động tha hương”

Sơn Tùng M-TP mới đây chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến đi Mỹ trên trang cá nhân. Không cầu kỳ về chú thích, nam ca sĩ viết đúng bốn chữ: “Lao động tha hương”, khiến người hâm mộ thích thú.

Trong loạt ảnh, Sơn Tùng xuất hiện với phong cách thời trang quen thuộc, ghi lại những khoảnh khắc đời thường giữa không gian nước Mỹ. Cách nam ca sĩ tự ví hành trình của mình là “lao động tha hương” nhanh chóng trở thành điểm nhấn, tạo nên nhiều bình luận hài hước từ cộng đồng fan.

Ảnh: Fbnv

Ảnh: Fbnv

Ảnh: Fbnv

Ảnh: Fbnv

Ảnh: Fbnv

Ảnh: Fbnv

Sơn Tùng M-TP vốn là một trong những nghệ sĩ Việt có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Những hình ảnh và động thái mới của anh thường nhanh chóng nhận được lượng tương tác đáng kể từ người hâm mộ. Sức hút này từng được ghi nhận qua nhiều dự án âm nhạc và hoạt động của nam ca sĩ.

Không chỉ gây chú ý bởi hình ảnh, lần này Sơn Tùng tiếp tục cho thấy khả năng tạo tương tác bằng một câu chú thích rất ngắn nhưng giàu tính hài hước, trở thành chi tiết được fan đặc biệt thích thú trong loạt ảnh mới.