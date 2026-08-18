Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu: Huỳnh Lập kể chuyện người trẻ yêu nước

Với tác phẩm mới mang tên Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, Huỳnh Lập đã thực hiện trọn vẹn lời cam đoan “phim sau vượt phim trước” trước đó của mình. Tiếp nối thành công rực rỡ của Nhà Gia Tiên ra mắt năm 2024, nam nghệ sĩ cho thấy màn “lên tay” rõ rệt về kỹ thuật quay dựng, cách thể hiện cốt truyện lẫn thông điệp. Đáng chú ý, anh đã xử lý rất mượt mà và tinh tế một chủ đề đòi hỏi sự nâng niu trân quý - tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của người Việt.

Anh tài "bắt tay" Anh trai kể về người trẻ yêu nước

Với Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu, sự kết hợp giữa đạo diễn Huỳnh Lập và nam chính Cody Nam Võ đã mang lại “quả ngọt” ngoài mong đợi. Sau thành công với Phương Mỹ Chi ở dự án trước, Cody Nam Võ tiếp tục là một phát hiện mới táo bạo nhưng mang về kết quả mỹ mãn của anh.

Vào vai Trí Bình - một thanh niên thời đại mới điển hình, mang hoài bão khởi nghiệp nhưng gặp nhiều mâu thuẫn với gia đình, nam diễn viên 9x tạo bất ngờ lớn nhờ lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc. Nhân vật đại diện cho góc nhìn của thế hệ trẻ, ban đầu có phần vô tư, nông nổi nhưng dần thay đổi nhờ học cách thấu hiểu thế hệ trước. Phim gửi gắm ý nghĩa gần gũi khi tình yêu nước không nằm ở đâu xa xôi, mà bắt nguồn từ chính việc biết trân trọng ký ức, công ơn của thế hệ đi trước.

Tác phẩm cũng ghi dấu một Huỳnh Lập trưởng thành hơn qua từng giai đoạn sản xuất. Không còn phụ thuộc vào những màn dọa ma hay biến cố gia đình lâm li bi đát, anh chọn tiếp cận câu chuyện tình thân nhẹ nhàng, đầy cảm hứng. Vượt Nhà Gia Tiên về quy mô sản xuất, mức độ đầu tư lẫn cốt truyện, Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khéo léo nâng cấp thế mạnh tâm linh của chính Huỳnh Lập, đồng thời thể hiện góc khuất của những người lính hậu chiến.

Căn bệnh PTSD được khai thác khéo léo

Điểm sáng đắt giá của Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu còn nằm ở cách khai thác căn bệnh rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) qua nhân vật ông Thời, do NSƯT Cao Minh đảm nhận. Màn thể hiện của nam nghệ sĩ lay động lòng người, vẽ nên hình tượng cựu chiến binh mang trong mình những vết thương tâm lý khó phai mờ. Vì sợ những cơn bộc phát sẽ gây tổn thương con cháu, ông chủ động tách biệt bản thân, tự mình từng ngày nếm trải cơn đau.

Tại đây, Huỳnh Lập cho thấy tâm huyết của mình nhờ tập trung chăm chút cho từng chi tiết nhỏ. Đó là hình ảnh ông Thời âm thầm miệt mài mỗi ngày đi rà tìm hài cốt của những người đồng đội đã nằm xuống, là cách ông kiên nhẫn dạy cháu nội biết yêu nước sao cho chân thành. Đằng sau vẻ ngoài nghiêm khắc của ông là tình yêu thương bao la, ý chí quật cường và một người ông, người cha, người đồng đội đáng kính.

Sự nâng tầm về cảm xúc của phim còn có đóng góp lớn từ mảng âm nhạc. Hai ca khúc Thời Thanh Xuân và Rực Rỡ được lồng ghép tinh tế, hun đúc cho mạch phim thêm phần thăng hoa và tràn đầy nguồn cảm hứng. Phân đoạn ông Thời cất lời ca cùng phần hình ảnh hồi tưởng cạnh các đồng đội cũ thành công lấy nước mắt người xem, cho thấy có những ký ức không bao giờ bị lãng quên, nhất là với những tấm gương anh dũng đã ngã xuống vì hoà bình.

Sợi dây yêu thương kết nối các thế hệ

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu khép lại bằng nốt vang đẹp đẽ về tình người và lòng yêu quê hương. Sự đan cài giữa yếu tố tâm linh, gia đình và dân tộc tạo nên sợi dây kết nối kỳ diệu giữa các thế hệ. Lòng yêu nước là chìa khóa giúp người trẻ mở lòng thấu hiểu hơn về ông bà, cha mẹ, và những ai đã đánh đổi tuổi xuân cho độc lập, tự do, hạnh phúc hôm nay.

Ở chiều ngược lại, nỗi đau ám ảnh từ quá khứ bom đạn của những người đi trước cũng dần được xoa dịu. Cha ông đón nhận sự đổi mới, hòa vào sức sống trẻ để cùng thế hệ con cháu tiếp tục xây dựng đất nước. Tác phẩm không tự giới hạn mình, trái lại chính là lời gửi gắm giàu giá trị nhân văn dành cho mọi lứa tuổi.

Nghỉ Hè Sợ Nghỉ Hưu đang chiếu tại rạp.