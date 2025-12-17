Hằng BingBoong 4 năm mới quay trở lại

Hằng BingBoong kể về chính mình

Hằng BingBoong đã chọn gia đình

. Phóng viên: 4 năm ẩn tích và giờ thì lại quay trở lại đường đua nhạc Việt, Hằng BingBoong có cảm thấy lạ lẫm không?

- Ca sĩ Hằng BingBoong: Tôi bỡ ngỡ nhiều lắm. Sau một thời gian dài tạm xa ánh đèn sân khấu, tôi thấy mọi người hoạt động chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Mỗi lần đứng trước máy quay hay bước lên sân khấu là tôi lại toát hết mồ hôi. Một bà mẹ bỉm quay lại âm nhạc đã khó, trở lại với dòng nhạc sôi động còn khó hơn.

Nhưng tình yêu âm nhạc của tôi lớn đến mức… tôi mặc kệ nỗi sợ, cứ để cảm xúc tự nhiên dẫn dắt. Và mỗi lần bước qua được nó, tôi thấy mình trưởng thành thêm một nấc.

. Nhạc Việt phát triển nhanh đến mức một ca sĩ từng hot nhưng 6 tháng không ra sản phẩm cũng dễ bị quên. Bạn mất 4 năm mới trở lại - có thấy "hụt chân" không?

- Tôi nghĩ mình khá nhanh nhạy trong việc nhìn nhận bản thân và tìm cho mình một không gian âm nhạc văn minh, trong lành. Tôi may mắn khi luôn có những người bạn giỏi, tử tế bên cạnh - họ giúp đỡ, che chở và truyền cho tôi rất nhiều kiến thức.

Nhờ vậy, tôi tự tin bước lại vào "đấu trường" âm nhạc với kinh nghiệm, hiểu biết và tình yêu lớn dành cho nghề. Sau 4 năm, để comeback (trở lại) thật hoành tráng là điều không dễ. Nhưng với tôi, được làm nhạc và đem nhạc của mình đến khán giả đã là một đặc ân rồi. Kết quả thế nào tôi cũng thấy hạnh phúc, vì mình đã vượt qua chính mình và cố gắng hết sức.

Và Hằng BingBoong đã trở lại với âm nhạc

. Thời gian qua, Hằng BingBoong làm gì, ở đâu?

- Sau ba năm sống ở Pháp, vì gia đình gặp chuyện nên tôi và bé con trở về Việt Nam sống với ông bà ngoại và dì của bé. Thời gian đầu cực kỳ khó khăn nhưng giờ bé đã cứng cáp hơn, nên tôi có thêm thời gian cho bản thân và âm nhạc.

EP "Kèo thơm" chính là kết quả của hành trình hơn bốn năm tôi làm việc với team, là minh chứng cho nỗ lực của tôi trong suốt quãng thời gian đó.

Hằng BingBoong không ngừng nâng cấp bản thân

. Bạn có nhớ âm nhạc? Có sợ khi nhạc Việt liên tục xuất hiện tài năng mới?

- Tôi tự hào khi thấy âm nhạc Việt đang vươn mình mạnh mẽ. Nhiều cá tính âm nhạc mới xuất hiện khiến nghệ sĩ như tụi tôi phải nhìn lại bản thân, tập luyện và không ngừng nâng cấp mình.

Sự cạnh tranh tích cực này khiến tôi hứng khởi mỗi ngày. Mỗi lần được đứng trên sân khấu, tôi đều trân trọng khoảnh khắc ấy như thể đó là lần cuối cùng tôi được hát cho khán giả của mình.

. Trở lại lần này, khát vọng của bạn là gì?

- Khát vọng của tôi là được chinh phục nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Và nếu may mắn, tôi muốn theo đuổi khát vọng thứ hai: đóng góp giá trị cho cộng đồng thông qua các hoạt động âm nhạc và xã hội.

Hằng BingBoong luôn biết phải làm gì

. Tưởng bạn chọn Pháp để định cư - nghĩa là chấp nhận dừng cuộc chơi âm nhạc?

- Ba năm đầu là lúc con tôi cần tôi nhất. Tôi đã dành toàn bộ thời gian, sức khỏe, tình yêu cho bé - điều mà bất kỳ người mẹ nào cũng muốn làm. Giai đoạn đó tuy mệt nhưng hạnh phúc vô cùng.

Khi bé đã cứng cáp, đi học ổn định, thì việc tôi trở lại âm nhạc là điều tất yếu phải xảy ra. Nghệ thuật là nơi tôi thuộc về.

. Hằng BingBoong hiện tại khác trước thế nào?

- Tôi dành nhiều thời gian hơn cho âm nhạc, gia đình và việc phát triển bản thân. Tôi không muốn lãng phí thời gian cho những điều vô bổ hay tiêu cực nữa.

Khi Hằng BingBoong làm mẹ

.Làm mẹ rồi, tư duy âm nhạc của bạn có thay đổi?

-Khi nghe những ca khúc về tình mẹ con, cảm xúc trong tôi dạt dào hơn trước rất nhiều. Còn tư duy âm nhạc của tôi thì vẫn vậy - tôi luôn cập nhật hằng ngày, tiếp nhận các thể loại và màu sắc mới để giữ sự tươi mới trong âm nhạc của mình.

Hằng BingBoong vẫn cứ là Hằng BingBoong

. Trở lại, bạn có áp lực không?

- Có chứ, nhưng tôi nghĩ áp lực cũng chính là động lực để tạo nên thành công.

. Dự tính sắp tới của bạn với âm nhạc?

- Nếu muốn làm tốt, tôi phải tiếp tục học hỏi và làm việc chăm chỉ. Ý tưởng âm nhạc của tôi còn rất nhiều. Nếu không được khai thác mỗi ngày thì… chắc tôi nhớ nghề và nhớ sân khấu lắm.