Suzy ngã ngựa

Bộ phim Genie, Make A Wish (Thần Đèn ơi, ước đi) lên sóng từ 3/10 đang trở thành tác phẩm gây tranh cãi nhất hiện tại. Bộ phim nhanh chóng đạt hạng một trên Netflix Hàn Quốc ngay sau khi công chiếu và gây chú ý với màn xuất hiện đặc biệt của nữ diễn viên Song Hye Kyo với vai khách mời. Tuy nhiên, tác phẩm bị đánh giá có nội dung khó hiểu, nhạt nhẽo cùng lối diễn xuất kém cỏi vô hồn của nữ chính Suzy.

Suzy và Kim Woo Bin tái hợp sau 9 năm nhưng phim bị chê dở.

Theo Naver, Genie, Make A Wish từng được kỳ vọng bùng nổ khi lên sóng vì là sự kết hợp của bộ đôi "bảo chứng chất lượng" là đạo diễn Ahn Gil Ho (The Glory, Marry My Husband bản Nhật...) - biên kịch Kim Eun Sook (Chuyện tình Paris, Hậu duệ mặt trời, Vinh quang trong hận thù, Khu vườn bí mật, Yêu tinh, Phẩm giá quý ông, Quý ngài ánh dương...). Tuy nhiên, đội ngũ làm phim xuất sắc không thể che giấu được diễn xuất dở tệ của nữ chính.

Trong phim Suzy vào vai Ga Young - cô gái mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội vì bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ. Trong chuyến du lịch đến Dubai, Ga Young vô tình giải phong ấn cho thần đèn Iblis (Kim Woo Bin) và được anh ban cho 3 điều ước. Iblis tin vào sự tha hóa của con người, tin rằng ai cũng bị cám dỗ bởi quyền năng tham lam và ích kỷ. Trong khi Ga Young không có nhu cầu ước nguyện. Vì vậy, cả hai trở thành bạn đồng hành, ràng buộc bởi ba điều ước.

Ga Young là nhân vật phức tạp, có bệnh về tâm lý với nhiều cảm xúc đan xen. Cô vừa là người thông minh lý trí, lại vừa dễ bị tổn thương, cảm xúc không ổn định. Thông qua hành trình của nữ chính, tác giả muốn gửi gắm vào đó những thông điệp về xã hội, tình yêu, thậm chí về tôn giáo. Để diễn tả một nhân vật đa tầng như vậy rất khó và Suzy không thành công.

Nhân vật của Suzy có tính cách phức tạp, cần khả năng thể hiện diễn xuất xuất sắc.

Trong khi đó, Suzy vốn là bình hoa di động nổi tiếng trên màn ảnh Hàn Quốc, thường xuyên bị chê diễn dở.

Trong nhiều cảnh quay, cô chỉ thể hiện sự vô hồn, đôi mắt lờ đờ không có tiêu cự như bị mù. Ngược lại, một số phân đoạn có cảm xúc cao, Suzy diễn xuất quá lố, khiến khán giả khó đồng cảm với nhân vật. Chính vì vậy, nhiều khán giả bày tỏ sự thất vọng với người đẹp sinh năm 1994. Trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc, khán giả cho rằng nữ diễn viên không thể hiện được nét tính cách đặc biệt của nhân vật mà chỉ thấy sự mệt mỏi, thiếu năng lượng, không có sự mạnh mẽ, đầy tính nguy hiểm mà vai diễn cần.

Genie, Make A Wish cũng bị chê có kịch bản dài lê thê, lời thoại sến gượng gạo. Bản thân Suzy nhìn nhận vai diễn Ga Young là một người có cách hành xử giống robot: "Ga Young hơi giống robot, lạnh lùng và là một người máy móc. Cô ấy học cách giả vờ biết những điều mình làm thay vì đồng cảm. Cô cố gắng không bộc lộ cảm xúc". Tuy nhiên, điểm yếu về diễn xuất bằng mắt đã khiến nhân vật của cô sụp đổ, gây nhàm chán với khán giả.

Trong nhiều cảnh quay, Suzy thể hiện đôi mắt lờ đờ, trạng thái gượng gạo.

Trước đó, Suzy được cho là tiến bộ về diễn xuất trong dự án Anna, nhưng có vẻ như cô chỉ ăn may một lần.