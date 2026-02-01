Phim có Dương Tử gây phẫn nộ vì chứa đường lưỡi bò, Cục Điện ảnh lên tiếng

Theo lịch phát sóng, Cây sinh mệnh chiếu tập 1 từ 30/1 tại Trung Quốc trên nền tảng iQIYI và khung giờ vàng của kênh CCTV-8.

Chi tiết "Đường lưỡi bò" xuất hiện ngay trong trailer của phim "Cây sinh mệnh".

Tuy nhiên, trong đoạn trailer gần nhất, hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trên màn ảnh. Cụ thể, phân đoạn Dương Tử làm việc ở sở cảnh sát, phía sau cô có tấm bản đồ hiển thị rõ chi tiết trên.

Các fanpage Hoa ngữ đồng loạt đăng tải thông báo dừng cập nhật thông tin, bài viết về phim nhằm thể hiện sự phản đối.

Đây cũng là lần đầu tiên 1 dự án Trung Quốc chưa chiếu tại Việt Nam đã bị phát hiện đường lưỡi bò ngay từ trailer. Trước đó, 1 số phim như: Hãy để tôi tỏa sáng, 199 Love, Hướng gió mà đi... khán giả chỉ trông thấy các chi tiết tranh cãi khi phim đã phát sóng được 1 thời gian.

Giới chuyên môn nhận định hành vi cài cắm đường lưỡi bò từ các nhà làm phim Trung Quốc ngày càng lộ liễu khi họ cho nó xuất hiện ngay từ trailer.

Trao đổi với VietNamNet, ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc.

"Chúng tôi đang rà soát lại để xem xét cụ thể nội dung thế nào và sớm đưa ra phản hồi", Cục trưởng nói.

Theo ông Cường, quan điểm của Cục Điện ảnh trước nay là không chấp nhận những hình ảnh đường lưỡi bò xuất hiện trong các phim dưới bất kỳ hình thức nào.

Trước đó, Dương Tử cũng có phim "199 Love" bị cấm chiếu tại Việt Nam vì chi tiết "đường lưỡi bò".

Cây sinh mệnh thuộc thể loại chính kịch, do Lý Tuyết đạo diễn. Phim quy tụ dàn diễn viên gồm Dương Tử, Hồ Ca, Trương Triết Hoa, Lý Quang Khiết, Mai Đình...

Lấy bối cảnh cao nguyên Thanh Hải hùng vĩ, phim kể câu chuyện về cuộc chiến bảo vệ thiên nhiên giữa con người và tham vọng phát triển. Dương Tử vào vai nữ cảnh sát trẻ Bạch Cúc, còn Hồ Ca hóa thân thành đội trưởng tuần tra núi Đa Kiệt - người sẵn sàng đánh đổi tất cả để giữ gìn “cây sinh mệnh” của cao nguyên.

Một số phim Trung Quốc từng bị tẩy chay, cấm chiếu ở Việt Nam vì có nhiều yếu tố sai lệch, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

Chỉ trong 3 tháng qua, Cục Điện ảnh đã phát hiện 3 tác phẩm từ Trung Quốc chứa đường lưỡi bò. Ngoài Cây sinh mệnh, 2 phim khác là Hãy để tôi tỏa sáng và Tôi như ánh dương rực rỡ đều cài cắm chi tiết nhạy cảm.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cũng thành lập Đoàn kiểm tra về hoạt động phổ biến phim trên không gian mạng sau khi vụ việc được phản ánh.

"Đường lưỡi bò" còn được gọi là đường 9 đoạn, với 9 đoạn đường liền kề nhau do Trung Quốc vạch ra, đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.