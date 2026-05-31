Doanh thu "khủng" của BTS, BlackPink

Bảng xếp hạng 10 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc vừa được công bố ngày 27/5 bởi Forbes Korea. Kết quả này dựa trên thu nhập trước thuế ước tính trong giai đoạn 2025-2026, tổng hợp nhờ doanh số sản phẩm âm nhạc, các chuyến lưu diễn, hoạt động quảng cáo kèm những dự án kinh doanh.

Đứng ở vị trí quán quân, 7 thành viên BTS chứng minh sức hút thương mại to lớn với khoản thu nhập ước tính đạt 334 tỷ won (tương đương 222 triệu USD). Cột mốc này đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của nhóm sau bốn năm vắng bóng qua sản phẩm âm nhạc mang tên "Arirang" ra mắt vào tháng 3/2026. Doanh thu khổng lồ nêu trên bao gồm tiền tạm ứng của đĩa nhạc mới, tiền thưởng gia hạn hợp đồng cùng đơn vị phân phối quốc tế, lợi nhuận thu về nhờ chín đêm nhạc thuộc chuyến lưu diễn toàn cầu mang tên BTS World Tour "Arirang" tính tới tháng 5.

BlackPink thu nhập ước tính 151,8 tỷ won. IG.

Hành trình lưu diễn này bắt đầu ngày 9/4 tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc), dự kiến khép lại vào tháng 3/2027. Quy mô chuỗi sự kiện gồm khoảng 79-85 đêm biểu diễn tại 34 thành phố thuộc 23 quốc gia, tất cả đều triển khai ở các sân vận động lớn. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, nhóm còn sở hữu tổng cộng 31 hợp đồng quảng cáo độc quyền, đại sứ thương hiệu cho các nhãn hàng xa xỉ như Louis Vuitton, Dior, Valentino, Celine, Cartier hay Tiffany & Co.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, các thành viên liên tục ký mới hoặc gia hạn nhiều thỏa thuận giá trị lớn, mang lại nguồn tiền dao động khoảng hàng chục tới hàng trăm tỷ won. Thêm vào đó, Forbes Korea ghi nhận khoản thu nhờ việc hợp tác phát sóng trực tiếp độc quyền, làm phim tài liệu cùng Netflix cùng các thước phim biểu diễn cũ được phục dựng.

Trên bình diện quốc tế, thu nhập của nhóm nhạc nam này đã vượt qua Taylor Swift, người kiếm được 202 triệu USD trong năm 2025 để đứng vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng toàn cầu. Chuyên gia dự đoán khi kết thúc chuyến lưu diễn thế giới vào năm 2027, nhóm có khả năng vượt qua cả gương mặt dẫn đầu là The Weeknd với 298 triệu USD. Tại quê nhà, nhóm cũng xếp trên cầu thủ Son Heung Min về lượng thảo luận truyền thông với 371.943 bài viết, nới rộng khoảng cách 5.698 bài.

Giữ vị trí á quân trong danh sách là BlackPink cùng con số thu nhập ước tính 151,8 tỷ won (khoảng 100 triệu USD). Kết quả tài chính này giúp bốn cô gái chính thức đứng vào hàng ngũ "câu lạc bộ trăm triệu USD" của âm nhạc thế giới, sánh ngang với các siêu sao toàn cầu như Beyoncé hay Kendrick Lamar. Doanh thu của nhóm đến phần lớn nhờ tiền bảo chứng biểu diễn, doanh thu bán vé, sản phẩm lưu niệm trong 33 đêm lưu diễn thế giới suốt giai đoạn 2025-2026. Góp phần không nhỏ vào thành công này là 33 hợp đồng quảng bá sản phẩm xa xỉ của bốn thành viên, đóng góp gần 33% tổng số tiền kiếm được.

Thành tích ấn tượng của các nghệ sĩ hoạt động độc lập

Khác biệt với mô hình cộng gộp doanh thu nhóm như hai đại diện dẫn đầu, G-Dragon đứng ở vị trí thứ ba với 92,6 tỷ won (khoảng 61,5 triệu USD) hoàn toàn bằng hoạt động cá nhân. Thủ lĩnh nhóm Big Bang thu về dòng tiền chủ yếu nhờ chuyến lưu diễn thế giới gồm 22 đêm diễn tổ chức trong năm 2025 cùng chuỗi sự kiện họp mặt người hâm mộ diễn ra năm nay.

Mảng nhạc số đóng góp doanh thu lớn nhờ sự thành công của các ca khúc liên tục chiếm lĩnh thứ hạng cao như "Home Sweet Home", "Too Bad", "Power" hay "Crooked". Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn nắm giữ bảy hợp đồng đại sứ thương hiệu lớn.

Những vị trí tiếp theo trong danh sách mười người quyền lực nhất phần lớn thuộc về các thành viên cá nhân của nhóm nhạc nam dẫn đầu bảng xếp hạng. Cụ thể, các vị trí này lần lượt gọi tên Jin với 34,6 triệu USD, Jungkook đạt 33,2 triệu USD, V sở hữu 31,9 triệu USD, Jimin mang về 28,6 triệu USD, J-Hope tích lũy 27,3 triệu USD, RM khép lại chuỗi thành tích với 25,3 triệu USD.

Gương mặt cuối cùng chốt lại danh sách là Jennie của nhóm BlackPink cùng khoản tiền 25,2 triệu USD. Nữ ca sĩ thể hiện ca khúc "Solo" là bóng hồng duy nhất xuất hiện độc lập trong danh sách mười người đứng đầu, đồng thời trở thành nữ nghệ sĩ có mức thu nhập cao nhất tại thị trường giải trí xứ Hàn năm nay.

