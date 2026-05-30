Người nổi tiếng có thu nhập cao nhất Hàn Quốc

Ngày 27/5, Forbes Korea công bố danh sách 10 người nổi tiếng quyền lực nhất Hàn Quốc dựa trên thu nhập ước tính trong giai đoạn 2025-2026 (trước thuế). Mức thu nhập này được tính từ nhiều nguồn như doanh số âm nhạc, lưu diễn, tham gia chương trình truyền hình - điện ảnh, quảng cáo, hợp đồng đại diện thương hiệu và các hoạt động kinh doanh khác.

Dẫn đầu là BTS với thu nhập ước tính lên tới 334 tỷ won (222 triệu USD). Điều đáng chú ý là nhóm chỉ mới tái hợp đầy đủ đội hình lần đầu tiên sau 4 năm thông qua album Arirang, phát hành vào tháng 3/2026.

Con số trên bao gồm khoản tạm ứng khổng lồ từ album mới, khoản thưởng phát sinh khi gia hạn hợp đồng với đối tác phân phối toàn cầu và lợi nhuận được chia từ 9 đêm diễn thuộc tour lưu diễn BTS World Tour Arirang tính đến tháng 5.

Chuyến lưu diễn khởi động ngày 9/4 tại sân vận động Goyang (Hàn Quốc), dự kiến kéo dài đến tháng 3/2027 với khoảng 79-85 đêm diễn tại 34 thành phố ở 23 quốc gia, toàn bộ đều được tổ chức ở quy mô sân vận động.

Ngoài âm nhạc, cả 7 thành viên BTS hiện sở hữu tổng cộng 31 hợp đồng đại sứ và quảng cáo độc quyền với hàng loạt thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới như Louis Vuitton, Dior, Valentino, Celine, Cartier hay Tiffany & Co. Đây cũng là một trong những nguồn thu lớn nhất của nhóm. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, BTS tiếp tục tái ký và ký mới nhiều hợp đồng quảng bá có giá trị từ hàng chục đến hàng trăm tỷ won.

Forbes Korea cũng tính cả doanh thu ước tính từ thỏa thuận phát sóng trực tiếp độc quyền toàn cầu và phim tài liệu với Netflix, cùng lợi nhuận từ các bộ phim ghi lại những buổi biểu diễn trực tiếp trước đây đã được phục dựng.

Để so sánh, theo bảng xếp hạng “Nghệ sĩ âm nhạc có thu nhập cao nhất năm 2025” do Forbes công bố trước đó, người kiếm được nhiều tiền nhất là The Weeknd với 298 triệu USD. Thống kê mới nhất của Forbes Korea cho thấy thu nhập ước tính của BTS trong năm nay đã vượt qua Taylor Swift - người kiếm được 202 triệu USD trong năm 2025 và xếp thứ hai trong danh sách nói trên. Tạp chí này dự đoán khi hoàn tất chuyến lưu diễn thế giới vào năm 2027, BTS hoàn toàn có thể vượt qua cả The Weeknd.

BTS cũng đứng đầu về lượng nhắc đến trên truyền thông Hàn Quốc với tổng cộng 371.943 bài viết, vượt Son Heung Min - người giữ vị trí số 1 nhiều năm qua - với khoảng cách 5.698 bài.

Xếp sau BTS là BlackPink với thu nhập ước tính khoảng 151,8 tỷ won (khoảng 100 triệu USD). Thành tích này giúp nhóm nhạc nữ nhà YG chính thức gia nhập “câu lạc bộ trăm triệu USD”, sánh vai cùng những siêu sao nhạc pop hàng đầu như Beyoncé hay Kendrick Lamar.

Thu nhập của BlackPink chủ yếu đến từ khoản bảo chứng biểu diễn, doanh thu vé và hàng lưu niệm của 33 đêm lưu diễn thế giới trong giai đoạn 2025-2026. Bên cạnh đó, 33 hợp đồng đại sứ thương hiệu xa xỉ và quảng cáo của 4 thành viên đóng góp gần 33% tổng thu nhập của nhóm.

Đứng thứ ba là G-Dragon với 92,6 tỷ won (61,5 triệu USD). Điều đáng chú ý là khác với BTS hay BlackPink - nơi thu nhập được cộng gộp từ hoạt động nhóm lẫn cá nhân - toàn bộ số tiền thủ lĩnh Big Bang kiếm được đều đến từ hoạt động riêng.

Nguồn thu chủ yếu đến từ chuyến lưu diễn thế giới gồm 22 đêm diễn trong năm 2025 và fan meeting năm nay.

Các ca khúc như Home Sweet Home, Too Bad, Power hay Crooked cũng liên tục giữ thứ hạng cao trên nhiều bảng xếp hạng, mang về nguồn doanh thu nhạc số đáng kể. Ngoài ra, anh còn sở hữu 7 hợp đồng quảng cáo và đại sứ thương hiệu.

Những vị trí còn lại trong top 10 hầu hết thuộc về các thành viên BTS, gồm Jin (34,6 triệu USD), Jungkook (33,2 triệu USD), V (31,9 triệu USD), Jimin (28,6 triệu USD), J-Hope (27,3 triệu USD) và RM (25,3 triệu USD).

Chốt danh sách là Jennie của BlackPink với 25,2 triệu USD. Giọng ca Solo là nữ nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong top 10, đồng thời là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc có thu nhập ước tính cao nhất.

