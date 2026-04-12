Lưu Diệc Phi gây sốt với vai diễn “tiểu thư nhà giàu” thanh lịch khi mới 14 tuổi

Đoạn phim có Lưu Diệc Phi lan truyền trên mạng xuất phát từ bộ phim truyền hình “Câu chuyện về một gia đình quý tộc”, trong đó Lưu Diệc Phi thủ vai Bạch Tú Trư, một tiểu thư giàu có và thanh lịch, nổi tiếng với lòng kiêu hãnh và phong thái tao nhã.

Điều khiến nhiều khán giả ngạc nhiên không phải là cốt truyện mà là Lưu Diệc Phi đóng phim khi đó mới 14 tuổi, cô đã thể hiện một màn trình diễn đầy chiều sâu cảm xúc và một nét nhân vật rõ ràng, tự nhiên. Từ ánh mắt lạnh lùng đến biểu cảm điềm tĩnh và khoảng cách tinh tế trong các tương tác, cô đã hóa thân một cách thuyết phục vào khí chất của một nhân vật quý tộc thực thụ mà không hề gượng ép.

Lưu Diệc Phi trong phim “Câu chuyện về một gia đình quý tộc”

Sau khi đoạn clip được lan truyền trở lại, nhiều cư dân mạng nhận thấy rằng, hình tượng “tiên nữ” nổi tiếng hiện nay của cô đã bắt đầu hình thành từ giai đoạn đầu sự nghiệp. Ngay cả khi còn là thiếu niên, Lưu Diệc Phi đã sở hữu những đường nét thanh tú, tỷ lệ cơ thể cân đối và vẻ đẹp thanh thoát tự nhiên, hầu như không cần chỉnh sửa gì. Vẻ đẹp tự nhiên và sự hiện diện ổn định trên màn ảnh sau này đã trở thành những đặc điểm nổi bật trong các vai diễn phim cổ trang của cô.

Diễn xuất của cô trong phim “Câu chuyện về một gia tộc quý tộc” không chỉ đơn thuần là may mắn. Mặc dù Bạch Tú Trư không phải là nhân vật chính, nhưng vai diễn đòi hỏi một thần thái mạnh mẽ và khác biệt, điều hiếm thấy ở một nữ diễn viên trẻ như vậy. Được chọn vào vai diễn đúng thời điểm đã giúp Lưu Diệc Phi nổi bật giữa các chuyên gia trong ngành, mở đường cho thành công sau này của cô.

Sự nổi tiếng trở lại của đoạn video này, hơn hai thập kỷ sau, cho thấy sức hút lâu dài của cô. Trong một ngành công nghiệp giải trí luôn thay đổi, khả năng một màn trình diễn cũ tạo ra những cuộc thảo luận rộng rãi chứng tỏ sức hút ngôi sao bền bỉ của cô.

Từ một cô gái 14 tuổi vào vai một tiểu thư kiêu hãnh đến việc trở thành một trong những mỹ nhân biểu tượng nhất của làng giải trí Trung Quốc, hành trình của Lưu Diệc Phi phản ánh một phẩm chất hiếm có, một nữ diễn viên dường như được định sẵn cho các vai chính ngay từ những ngày đầu sự nghiệp.