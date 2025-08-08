Triệu Lộ Tư vạch trần mặt tối ngành giải trí

Ngày 6/8, trang 163 có bài viết phân tích sự kiện Triệu Lộ Tư đứng lên tố cáo công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Nữ diễn viên đã có những chia sẻ đau đớn trong các buổi trò chuyện trực tuyến của mình rằng: "Tôi đã sẵn sàng chịu mọi hậu quả, sẵn sàng trả giá. Tôi chỉ muốn được nói ra. Đúng là đúng sai là sai", "Tôi không điên, tôi rất bình tĩnh", "Các người không cần cấm hoạt động, tôi tự nghỉ".

Có thể thấy Triệu Lộ Tư có thái độ rất quyết liệt khi đối đầu với công ty giải trí. Nữ diễn viên chia sẻ đã ký hợp đồng với công ty 10 năm, từ nghệ sĩ vô danh đến ngôi sao hạng A, dù phải từ bỏ tất cả 10 năm thanh xuân của mình cô cũng muốn được trải lòng.

Triệu Lộ Tư chấp nhận từ bỏ 10 năm sự nghiệp để tố cáo công ty đối xử bất công.

Trong những bài đăng của mình, Triệu Lộ Tư tố cáo việc công ty kìm kẹp, đối xử lạnh nhạt, thiếu quan tâm, đưa ra những điều khoản bất công khi cô ký hợp đồng quản lý. Khi nữ diễn viên gặp biến cố về sức khoẻ, công ty Ngân Hà Khốc Ngu một mặt hứa sẽ chịu trách nhiệm, mặt khác lại rút tiền từ studio riêng của Triệu Lộ Tư, đồng thời không trả lại quyền kiểm soát hoạt động của studio cho nữ diễn viên. Hành động này nhằm tước đi quyền được lên tiếng của Triệu Lộ Tư, ép cô vào khuôn khổ.

Chính loạt hành động này khiến Triệu Lộ Tư rơi vào trầm cảm và bộc phát bệnh vào tháng 12/2024. Sau đó, cô phải nghỉ ngơi, nhưng công ty quản lý lại không thay mặt nữ diễn viên kiểm soát dư luận, bàn bạc phương hướng giải quyết, khiến danh tiếng của Triệu Lộ Tư bị huỷ hoại.

Theo 163, công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu khi cảm thấy không thể ràng buộc được Triệu Lộ Tư, họ đã có những phương thức khác nhau để huỷ hoại danh tiếng của cô.

Nguồn tin phân tích, Triệu Lộ Tư thực tế không phải ngôi sao duy nhất gặp khó khăn khi muốn rời khỏi công ty quản lý cũ. Các diễn viên như Cúc Tịnh Y, Tống Uy Long đều phải chật vật trong nhiều năm, thậm chí kiện công ty quản lý cũ ra tòa để yêu cầu trả lại tự do. Trước đó, Địch Lệ Nhiệt Ba bị tung nhiều tin tức xấu khi có dấu hiệu muốn rời khỏi công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ...

Trải nghiệm của Triệu Lộ Tư chính là hình ảnh thu nhỏ của tình trạng hiện tại với toàn bộ ngành công nghiệp giải trí.

Lời tố cáo của Triệu Lộ Tư thực tế đã vạch trần những quy tắc bất thành văn của toàn bộ ngành giải trí trước công chúng. Đồng thời, tạo ra các cuộc thảo luận về quyền hạn của các nghệ sĩ và những bản hợp đồng nô lệ với tỷ lệ ăn chia lên tới 70-80%.

Thực tế, nhiều nghệ sĩ trên sân khấu đều có thể đang phải chịu đựng sự kiểm soát gắt gao đằng sau hậu trường. Nhiều trường hợp các nghệ sĩ tỏ thái độ không hợp tác liền bị các công ty quản lý cắt đứt nguồn tài nguyên, thậm chí tung tin bôi xấu hạ bệ danh tiếng của chính "gà nhà".

Trong ngày 6/8, đã có một số ngôi sao lên tiếng ủng hộ Triệu Lộ Tư. Trong đó, hai nữ diễn viên và cũng là nhà sản xuất Trương Chỉ Khê và Cam Vi cho biết họ từng mời Triệu Lộ Tư vào các dự án lớn khác nhau. Tuy nhiên, chưa kịp gặp gỡ đàm phán với nữ diễn viên đã bị công ty Ngân Hà Khốc Ngu từ chối thẳng thừng.

Theo 163, các ngôi sao luôn bị ràng buộc bởi hợp đồng bất công, được ký khi họ ở thế yếu, là nghệ sĩ non trẻ hoặc bị công ty hạn chế hoạt động trong thời gian dài dẫn tới phải cúi đầu. Khi giữa nghệ sĩ và công ty xảy ra mâu thuẫn, các nghệ sĩ thường nhượng bộ vì phí vi phạm hợp đồng quá cao.

Trong trường hợp của Triệu Lộ Tư, cô đã ký hợp đồng với công ty Ngân Hà Khốc Ngu tới năm 2030. Nếu nữ diễn viên phá vỡ thỏa thuận, cô sẽ phải đền bù ít nhất 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng) dựa trên thu nhập của các năm gần đây. Số tiền này quá lớn với một nghệ sĩ trẻ như Triệu Lộ Tư.

Từ ngôi sao hay cười, Triệu Lộ Tư giờ đây trầm cảm nặng, thân hình ốm yếu.

Bên cạnh đó, do công ty nắm giữ thế chủ động về hợp đồng quản lý, Triệu Lộ Tư khó lòng thắng kiện, có thể còn bị Ngân Hà Khốc Ngu đóng băng hoạt động nghệ thuật. Tương lai của nữ diễn viên gặp rất nhiều nguy cơ.

Trang 163 bình luận nhìn từ sự việc của Triệu Lộ Tư, mọi người cần bắt đầu chú ý đến việc bảo vệ quyền của nghệ sĩ khi ký hợp đồng và kêu gọi sự chuẩn hóa và minh bạch trong ngành. Sự thay đổi này không chỉ hỗ trợ cho cá nhân mà còn là lời cảnh tỉnh cho toàn bộ ngành giải trí.