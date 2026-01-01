Lý Long Cơ khóc ròng vì không biết vị hôn thê đã có chồng con

Trả lời phỏng vấn báo chí ngày 31/12, Lý Long Cơ cho biết ông đã hoàn toàn buông bỏ mối tình này: "Tôi không sao đâu, kết thúc rồi". Ông tiết lộ sau khi Vương Thanh Hà (Chris Wong) trở về quê ở Đại lục thì dần dần xa cách ông. Tới Đông chí, hai người gặp lại, cùng ăn một bữa cơm. Khi đó, cô gái nói sự thật và đề nghị chia tay, ông mới biết mình là người thứ ba.

Lý Long Cơ khẳng định sẽ không làm điều dại dột, cũng sẽ không làm tổn thương vị hôn thê, xem như chia tay trong hòa bình và vẫn giữ liên lạc. Ông thừa nhận từ trước đến nay chưa từng hỏi Vương Thanh Hà có kết hôn hay chưa, chỉ nghĩ đã bên nhau nhiều năm thì đương nhiên cô độc thân, mối quan hệ giữa hai người sẽ có kết quả. Quan điểm của ông trong tình yêu là "yêu một người thì phải tin tưởng người đó". Lý Long Cơ thừa nhận chưa từng gặp cha mẹ Vương Thanh Hà, cũng không quen biết người chồng của cô.

Khi nhìn thấy ảnh Vương Thanh Hà ăn tối cùng chồng trên báo, Lý Long Cơ rất đau lòng. Tuy nhiên, ông nghĩ "thành toàn" cho người khác cũng là việc tốt. Thấy cô có gia đình, sống hạnh phúc, ông biết rằng buông tay là đúng. Ông nói ở bên người lớn tuổi như ông, chắc chắn ông sẽ ra đi trước, cô sẽ bơ vơ, còn giờ cô có chỗ dựa, ông có thể rút lui, như vậy là rất tốt cho cô.

Lý Long Cơ nhấn mạnh, từ đầu đến cuối ông không hề trách Vương Thanh Hà, vì cô đã mang lại cho ông rất nhiều niềm vui suốt nhiều năm. Ông cho rằng phụ nữ theo đuổi hạnh phúc là điều chính đáng, một ngày chưa chính thức thuộc về ai thì vẫn còn quyền lựa chọn.

Lý Long Cơ khóc khi gặp truyền thông. Ảnh: Chinadaily

Ông cho biết thêm không cảm thấy có lỗi với chồng và con trai của Vương Thanh Hà, đồng thời khẳng định: "Thật lòng mà nói, không biết thì không có tội. Biết rồi thì chúc họ hạnh phúc, gia đình êm ấm, vui vẻ là được". Nói xong, Lý Long Cơ che mặt im lặng, mắt rưng rưng nước.

Khi được hỏi sau này có tiếp tục yêu kiểu "ông - cháu" hay không, Lý Long Cơ đáp: "Tại sao lại không dám? Tôi cần phải sợ sao?". Ông cho rằng trong mối quan hệ này không có gì để buồn, vì ông tin vào số phận: Đến thì đến, đi thì đi, hết duyên thì chia tay, chỉ mong người kia được hạnh phúc. Nói xong, ông lại che mặt khóc nức nở hơn 10 giây. Lý Long Cơ tâm sự, thầy phong thủy nói ông có vận đào hoa rất mạnh, phụ nữ để ông tùy chọn.

Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà quen nhau năm 2011 tại ga tàu điện ngầm Hong Kong. Khi đó Lý Long Cơ vẫn chưa ly hôn với người vợ thứ hai. Sự xuất hiện của Vương Thanh Hà đã đẩy nhanh quá trình ly hôn và để đạt được điều đó, Lý Long Cơ ra đi tay trắng, bồi thường toàn bộ tài sản cho vợ cũ, để rồi cùng cô gái trẻ mới đồng hành suốt 14 năm.

Năm 2024, Vương Thanh Hà bị kết án 25 tháng tù vì các tội danh như quá hạn lưu trú, làm giả giấy tờ. Lý Long Cơ vẫn kiên trì thăm nuôi, viết thư và cầu hôn cô trong tù. Sau khi ra tù, Vương Thanh Hà lấy lý do xử lý việc kinh doanh gia đình để lẩn tránh ông. Thực tế tiết lộ, cô về định cư ở Phật Sơn, cùng chồng điều hành nhà máy riêng.

Lý Long Cơ và Vương Thanh Hà. Ảnh: HK01

Lý Long Cơ là nghệ sĩ Hong Kong, từng ký hợp đồng với ATV, TVB. Ông khởi nghiệp với vai trò hát nhạc phim truyền hình, ca sĩ tự do... Ông từng cho biết thời đỉnh cao, thập niên 1980, bản thân chi tiêu hoang phí, có lúc tậu 5 xe hơi Porsche, BMW, có máy bay riêng... Ông góp mặt trong nhiều phim tên tuổi của Hong Kong như Cỗ máy thời gian, Tây Du Ký, Hồ sơ công lý, Trò chơi may rủi, Truyền thuyết người và rồng... Ông kết hôn với người vợ kém gần 30 tuổi và có ba con, đã ly hôn cách đây vài năm. Ông quen biết Chris từ năm 2018. Hai người sau đó như hình với bóng, thường xuyên cùng nhau đi sự kiện, công khai hẹn hò, sau đó tuyên bố kết hôn. Khi họ chưa kịp làm đám cưới, Chris vướng lao lý.

Chris Wong (Vương Thanh Hà) bị bắt từ tháng hai năm ngoái. Theo điều tra, cô sử dụng các bằng tốt nghiệp đại học giả của trường ở Mỹ khi làm thủ tục nhập cảnh Hong Kong theo dạng ưu tiên. Tại phiên tòa ngày 19/6/2024, Chris bị phạt 25 tháng tù giam vì 7 tội, gồm sử dụng giấy tờ, cung cấp thông tin giả để xin nhập cảnh Hong Kong, lưu trú quá thời hạn cho phép. Tại tòa, cô thừa nhận phạm tội, chấp nhận án phạt 25 tháng tù. Suốt thời gian này, Lý Long Cơ vào Chris thăm liên tục, công khai ý định sẽ cầu hôn cô sau khi cô được tự do. Tuy nhiên, hồi tháng 7, Chris Wong mãn án và về Đại lục.