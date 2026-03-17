Xuất hiện 2 người phụ nữ đặc biệt từ Mỹ về dự lễ cúng 100 ngày cố diễn viên Thương Tín

Hai em gái từ Mỹ về cúng 100 ngày cố diễn viên Thương Tín

Trước đó một ngày, nhạc sĩ Tô Hiếu cùng anh Thanh Tùng - con trai cố diến viên Thương Tín - đã trở về địa phương để chuẩn bị các nghi thức cần thiết.

Mới đây, trên trang cá nhân, nhạc sĩ Tô Hiếu bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại khoảnh khắc Thanh Tùng cùng ba người em gái ruột và hai em trai của cố nghệ sĩ trong lễ cúng 100 ngày. Đáng chú ý, con gái út của Thương Tín với người vợ thứ ba – kém ông 32 tuổi – không xuất hiện trong dịp này.

Thanh Tùng thắp hương cho cố diễn viên Thương Tín. Ảnh: Tô Hiếu

Đây cũng là lần hiếm hoi các em của Thương Tín lộ diện trước công chúng. Chia sẻ với PV Dân Việt, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết hai người em gái của cố nghệ sĩ vừa từ Mỹ trở về kịp dự lễ 100 ngày. Trong không khí trang nghiêm, hai chị em không giấu được sự xúc động khi đứng trước di ảnh anh trai, nghẹn ngào vì không thể về Việt Nam tiễn anh trong những ngày cuối đời. Được biết, cố diễn viên Thương Tín là anh cả trong gia đình có 9 anh em.

Trong buổi lễ, Thanh Tùng đại diện gia đình thắp hương tưởng niệm cha. Hình ảnh các thành viên trong gia đình quây quần bên bàn thờ càng khiến không khí thêm phần lắng đọng.

Hai em gái cố diễn viên Thương Tín về dự lễ 100 ngày của anh trai. Ảnh: Tô Hiếu

Cố diễn viên Thương Tín đã qua đời tại quê nhà Phan Rang vào ngày 8/12, hưởng thọ 69 tuổi. Ông được an nghỉ tại nghĩa trang Hòa Thủy (Ninh Phước, Khánh Hòa).

Chia sẻ với truyền thông, nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết tang lễ của Thương Tín được tổ chức giản dị, kéo dài khoảng một ngày rưỡi để kịp ngày lành. “Gia đình mong muốn mọi việc diễn ra đơn giản, gọn gàng và không tổ chức thêm nghi thức nào tại TP.HCM”, nam nhạc sĩ nói.

Nghệ sĩ Thương Tín lúc sinh thời. Ảnh: TL

Đáng chú ý, trước giờ động quan, thời tiết tại Phan Rang bất chợt xuất hiện cơn mưa nhỏ rồi nặng hạt. Khi linh cữu cố diễn viên được đưa ra khu vực hành lễ, trời lại tạnh ráo. Theo người dân địa phương, đây là hiện tượng thời tiết hiếm thấy ở vùng đất này, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cùng em trai và con trai của Thương Tín là những người trực tiếp đứng ra lo liệu hậu sự. Tang lễ diễn ra trong không khí trầm lắng, chỉ có một số bạn bè thân thiết và bà con địa phương đến tiễn đưa, khép lại cuộc đời nhiều thăng trầm của một nghệ sĩ từng để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả Việt.

Nhạc sĩ Tô Hiếu cho biết, sau khi cố nghệ sĩ Thương Tín qua đời, nhiều mạnh thường quân đã gọi điện cho anh để chia buồn cùng gia đình. Một số người cũng ngỏ ý gửi chút chi phí nhằm thắp nén hương tiễn biệt và bày tỏ sự trân trọng đối với cố nghệ sĩ trong ngày tổ chức tang lễ.