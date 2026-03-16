Biển người đổ về Mỹ Đình

Anh trai say hi 2025 - A White Valentine concert được tổ chức vào chiều 16/3 tại sân vận động Mỹ Đình. Từ đầu giờ chiều, rất đông khán giả đã đổ về đây chờ vào sân khấu xem thần tượng biểu diễn.

Ban đầu, A White Valentine Concert dự kiến tổ chức vào ngày 14/3, tuy nhiên bị hoãn lại, dời sang 16/3 theo đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hà Nội, do trùng thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Concert ngày 16/3 mùa 2 diễn ra chỉ với 28 anh trai. Anh trai Vũ Cát Tường vắng mặt vì lý do sức khỏe, anh trai Cody Nam Võ không thể có mặt do trùng lịch trình cá nhân khác. Tuy thiếu 2 nghệ sĩ trên sân khấu, khán giả vẫn bày tỏ sự háo hức trước giờ vào sân, trực tiếp gặp gỡ, giao lưu với thần tượng.

Người hâm mộ 30 anh trai lựa chọn trang phục thoải mái, sexy đến gặp thần tượng, một số khác lại chọn áo lông, váy ngắn.

Việc chuẩn bị trang phục, make-up khi đi xem concert được nhiều người hâm mộ chú trọng. Bạn Minh Thư (Tây Hồ) dành 3 tiếng đồng hồ để chuẩn bị trang phục, make-up với tổng chi phí lên đến 800.000 đồng. Minh Thư chọn trang phục màu đỏ - tông màu yêu thích của thần tượng.

Bạn Mai (Cầu Giấy, Hà Nội) đi xem concert cùng mẹ. "Mẹ mình cũng thích xem ca nhạc nên hai mẹ con quyết định cùng nhau đi xem. Cả hai háo hức trang điểm từ 12h trưa để 3h chiều có mặt tại sân Mỹ Đình", Mai chia sẻ.

Ngoài ra, với hệ thống sân khấu được đầu tư quy mô cùng loạt tiết mục chuẩn bị công phu, chương trình được kỳ vọng mang đến cho khán giả tại Hà Nội một đêm nhạc sôi động với nhiều cung bậc cảm xúc. Song song các hoạt động dành cho khán giả, phần âm nhạc của A white valentine concert cũng được đầu tư làm mới.

Tại đây, sân khấu Vũ Trụ Song Tấu lần đầu xuất hiện dưới hình thức live band hoàn chỉnh trong khuôn khổ Vũ trụ say hi. Sự kết hợp của guitar điện, trống, piano cùng nhiều nhạc cụ đa dạng hứa hẹn tạo nên không gian trình diễn giàu năng lượng, đồng thời mang đến những màu sắc âm nhạc mới cho các tiết mục quen thuộc.

Tiếp nối concert đêm 3 và 4 tại Hà Nội, A White Valentine Concert tiếp tục sử dụng cấu hình âm thanh L-Acoustics K1, trở thành một trong số ít concert quốc nội triển khai hệ thống này tại Việt Nam, bên cạnh các sự kiện có sự tham gia của những nghệ sĩ quốc tế như BLACKPINK và G-Dragon.

Cuối giờ chiều, số lượng người đổ về sân vận động Mỹ Đình càng đông. Lượng người dự kiến đông hơn khi sát giờ biểu diễn bởi ngày diễn ra concert là thứ 2. Nhiều người hâm mộ đến sân sau khi tan làm.