Biển người rời đi, Mỹ Đình tắc nghẽn lúc nửa đêm

Khoảng 23h đêm 16/3, Anh trai say hi 2025 - A White Valentine concert chính thức khép lại sau nhiều giờ biểu diễn sôi động. Hàng vạn khán giả đồng loạt đổ ra cổng sân vận động Mỹ Đình tạo nên cảnh tượng đông đúc, thậm chí gây tắc nghẽn ở khu vực cổng sân vận động và các tuyến đường lân cận.

Khung cảnh trước cổng sân vận trở nên đông đúc, ngột ngạt khi hàng trăm phương tiện giao thông đổ về. Cảnh tượng tắc nghẽn cục bộ xảy ra khi xe ôm, taxi công nghệ và hàng dài phương tiện cùng rời khỏi khu vực sân Mỹ Đình.

Dòng xe máy, ô tô nối đuôi nhau "nhích từng tí" trong khi hàng trăm tài xế xe ôm công nghệ dựng xe dọc vỉa hè, cổng sân vận động để đón khách.

Lúc này, dù bắt được xe trên ứng dụng gọi xe công nghệ, khách và tài xế cũng rất khó để tìm được nhau khi lượng người và phương tiện đổ về đây tăng cao. Nhiều tài xế phải đứng lên xe để tìm ra khách hàng của mình.

Việc đặt xe qua ứng dụng vào thời điểm này trở nên khó khăn dù giá cước hiển thị tăng cao so với ngày thường. Bên cạnh đó, không ít tài xế lựa chọn tắt ứng dụng và trực tiếp mời khách dọc đường. Một số khán giả phản ánh giá xe ôm được thỏa thuận trực tiếp cao hơn nhiều so với mức hiển thị trên ứng dụng gọi xe công nghệ, có trường hợp tăng gấp đôi so với bình thường.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong, các cuốc xe ôm bình thường có giá từ 50.000-100.000 đồng được hét giá lên tới 200.000-250.000 đồng. Cước xe taxi cũng tăng cao do nhu cầu của khách hàng tăng đột biến.

Nhiều tài xế xe ôm công nghệ đã đến khu vực sân vận động từ khoảng 21-22h để chờ đón khách sau khi chương trình kết thúc. Những cuốc xe có quãng đường ngắn thường được nhận nhanh hơn, trong khi các chuyến đi xa trên 10 km đôi khi phải chờ khá lâu mới có tài xế đồng ý.

Dòng người rời sân rất đông khiến nhiều khán giả phải đi bộ ra thêm hàng trăm mét để dễ bắt xe hơn. Trên các vỉa hè, lối đi gần sân vận động hướng ra đường lớn, từng nhóm bạn trẻ tụ lại, vừa kiểm tra điện thoại vừa liên tục gọi xe qua ứng dụng.

Lightstick cũng trở thành đặc điểm nhận dạng hoặc công cụ hỗ trợ gọi xe. Không ít người lựa chọn đứng ven đường chờ tài xế, thỉnh thoảng lại giơ tay, giơ lightstick ra hiệu khi tìm xe, tạo nên khung cảnh tấp nập sau khi đêm nhạc kết thúc.

Lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông có mặt để liên tục phân luồng, điều tiết phương tiện nhằm tránh tình trạng ùn tắc kéo dài. Các tuyến đường xung quanh sân vận động được hướng dẫn di chuyển theo từng luồng để giảm áp lực giao thông.

Đến khoảng 1h đêm, lượng phương tiện giảm dần, khu vực trước sân vận động Mỹ Đình dần trở nên thông thoáng hơn khi phần lớn khán giả đã rời đi. Nhiều khán giả cho biết dù việc di chuyển có phần vất vả, họ vẫn tham gia Anh trai say hi 2025 - A White Valentine concert là trải nghiệm đáng nhớ.