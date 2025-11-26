'Na Tra' bẽ bàng

Tự rút khỏi đường đua

Viện Hàn lâm Điện ảnh Hoa Kỳ - ban tổ chức Oscar đã công bố danh sách 35 phim đủ điều kiện tranh giải Phim hoạt hình xuất sắc. Na Tra 2 không xuất hiện, khiến nhiều người lầm tưởng phim bị loại từ vòng gửi xe. Tuy nhiên, các hãng phát hành xác nhận tác phẩm đáp ứng toàn bộ tiêu chí kỹ thuật, từ việc đã chiếu rạp tại Bắc Mỹ đến tỷ lệ hoạt hình vượt 75%.

Điểm then chốt nằm ở chỗ đơn vị phát hành CMC không nộp hồ sơ, nghĩa là phim tự rời khỏi cuộc chơi. Các nhà phê bình Mỹ đều xác nhận thông tin này.

"Na Tra: Ma đồng náo hải" gây bất ngờ lớn khi bị loại khỏi danh sách xét giải Oscar 2025.

Quyết định bất ngờ lập tức được mổ xẻ. Đầu tiên là bài toán thương mại, chiến dịch vận động Oscar luôn tốn kém, có thể lên tới hàng chục triệu USD cho truyền thông, từ chiếu thử, tiếp xúc giám khảo. Trong khi đó, Na Tra 2 chỉ thu về 20,72 triệu USD tại Bắc Mỹ, tương đương 1,3% doanh thu toàn cầu. Chi đậm cho cuộc đua khó hồi vốn khiến ê-kíp chùn bước.

Bài học từ phần một càng khiến họ thận trọng hơn. Na Tra: Ma đồng giáng thế từng được Trung Quốc gửi đi Oscar 2020 nhưng không lọt đề cử. Nhiều ý kiến cho rằng phim để lộ khoảng cách lớn về thẩm mỹ, tiêu chí nghệ thuật giữa thị trường Trung Quốc và Hollywood. Những rào cản ấy khiến nhà làm phim e ngại lặp lại thất bại.

Ngoài ra, đạo diễn Sủi Cảo đang dồn toàn lực cho Na Tra 3. Theo ê-kíp, việc tập trung cải tiến kỹ thuật và nâng cấp hệ thống kể chuyện quan trọng hơn chen chân đường đua danh hiệu.

Từ visa bị từ chối đến làn sóng tranh cãi

Ngay khi thông tin về việc không dự Oscar được xác nhận, mạng xã hội Trung Quốc lập tức chia thành hai phe tranh luận. Một bộ phận khán giả coi đây là sự tự tin, định phim Hoa ngữ đã đủ tầm mà không cần “mượn” chuẩn phương Tây để chứng minh sức mạnh. Họ cho rằng Oscar ngày càng thiên về dòng phim nghệ thuật nhỏ, xa rời thị trường đại chúng.

Ngược lại, nhiều khán giả bày tỏ tiếc nuối xen lẫn bẽ bàng, cho rằng Na Tra 2 đã bỏ lỡ cơ hội mở rộng tiếng vang quốc tế. Đặc biệt, tại Bắc Mỹ vẫn có doanh thu khiêm tốn, việc rút lui khiến sự ảnh hưởng của Na Tra chỉ giới hạn trong thị trường quốc nội.

35 phim đã đạt tiêu chuẩn cho hạng mục Phim hoạt hình dài hay nhất của Oscar nhưng không có tên Na Tra: Ma đồng náo hải.

Làn sóng tranh cãi càng “nóng” hơn khi câu chuyện cũ bị khơi lại. Theo World Journal, đạo diễn Sủi Cảo từng hai lần xin visa sang Mỹ để tham dự các hoạt động Oscar 2020 cùng Na Tra 1, nhưng đều bị từ chối dù đã xuất trình thư mời chính thức. Nhà sản xuất Từ Tích cho biết phía lãnh sự quán không đưa ra lý do.

Trải nghiệm bị ngăn cản khỏi sân chơi quốc tế được nhiều người cho là nỗi thất vọng khó nuốt, tác động gián tiếp đến lựa chọn của ê-kíp năm nay.

Điều đáng nói, theo nhiều bảng dự đoán của các trang theo dõi mùa giải, Na Tra 2 được đánh giá có khả năng lọt đề cử, thậm chí đứng thứ sáu trong danh sách dự đoán hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Vì vậy, việc từ bỏ cơ hội càng khiến dư luận xôn xao.

Nhiều phân tích cho rằng đoàn phim vốn không quá mặn mà với các giải thưởng. Họ từng vắng mặt tại lễ trao giải Kim Kê dù được xướng tên, tránh ồn ào khi thành công đã quá lớn. Nếu họ tham dự Oscar, dư luận nội địa có thể tạo phản ứng ngược, cho rằng họ có tư duy sính ngoại khiến ê-kíp lưỡng lự.

Trên danh nghĩa, Na Tra 2 không hề vi phạm bất kỳ tiêu chí nào. Theo Sohu, việc phim không nằm trong danh sách 35 tác phẩm đủ điều kiện chỉ xuất phát từ việc không nộp đơn. Trong số các phim Trung Quốc, chỉ có Lạc tiểu hắc ký 2 - The legend of hei 2 được gửi vào vòng xét chọn.