Trấn Thành không dự hai đêm concert Tinh hà say hi

Trấn Thành thông báo không góp mặt trong hai đêm concert Tinh Hà Say Hi tại TP HCM. Nam MC cho biết anh rất muốn gặp khán giả và 24 nghệ sĩ của chương trình nhưng không thể thực hiện kế hoạch vì "có những điều không thể thống nhất được trong thỏa thuận hai bên".

Trấn Thành nói tiếc nuối khi không thể đồng hành cùng chương trình, đồng thời quyết định thông báo sớm để khán giả chủ động nắm thông tin. Anh lo một số người mua vé với mong muốn gặp mình có thể thất vọng nếu đến sự kiện nhưng anh vắng mặt. "Thành xin thông báo này cho mọi người được rõ", anh viết.

Trấn Thành gửi lời xin lỗi khán giả và cho biết hy vọng có dịp gặp lại mọi người khi "mọi chuyện suôn sẻ hơn". Anh cũng mong khán giả tiếp tục ủng hộ 24 nghệ sĩ tham gia concert.

Trấn Thành nói không dẫn hai đêm concert Tinh hà say hi. Ảnh: BTC

Tháng 7/2025, anh từng thông báo không tham gia concert Anh trai say hi - đơn vị đồng tổ chức Tinh hà say hi tại Las Vegas, Mỹ. Khi đó, nam MC cho biết hai bên không đạt được một số mong muốn trong thỏa thuận, đồng thời anh có vướng lịch trình.

Việc Trấn Thành rút khỏi hai đêm concert lần này được khán giả chú ý bởi anh là MC đồng hành với chương trình từ đầu và giữ vai trò kết nối 24 nghệ sĩ. "Tiếc quá, không được xem anh dẫn", "Không có Trấn Thành là mất đi niềm vui", "Tôi mua vé vì Trấn Thành", "Không biết ai sẽ thay thế anh Thành?", khán giả bình luận.

,Mô hình sân khấu concert Tinh hà say hi 2026. Ảnh: BTC

Theo BTC, toàn bộ vé đêm diễn Tinh hà say hi Concert ngày 17/10 được bán hết sau 45 phút mở bán, trong đó cả những hạng vé trị giá 10-50 triệu đồng nhanh chóng hết chỗ.

Đúng 10h ngày 8/9, cổng bán vé Concert: Hẹn giữa tinh hà chính thức mở. SVIP A là hạng vé đầu tiên hết, sau đó đến SVIP B. PRESIDENT LOUNGE có giá 50 triệu đồng và SKY LOUNGE giá 10 triệu đồng cũng nhanh chóng được khán giả mua hết. Các hạng vé còn lại lần lượt hết trong vòng 45 phút.

Một trong những điểm nhấn được ban tổ chức công bố trước concert là thiết kế sân khấu đề cao khả năng tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Đường catwalk mang tên "Dải Tinh Hà" kéo dài, kết nối với các bục đảo, giúp 24 Anh Trai di chuyển đến gần nhiều khu vực khán giả.

Tinh hà say hi quy tụ 24 nghệ sĩ nam, phát sóng từ ngày 4/7. Các thí sinh chia đội, sáng tạo và trình diễn tiết mục trong thời gian ngắn cùng các nhà sản xuất âm nhạc trong và ngoài nước.