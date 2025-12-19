Phản ứng của Mỹ Tâm khi ảnh cúng khai máy với Mai Tài Phến bị biến thành ảnh cưới

Phản ứng của Mỹ Tâm khi xuất hiện ảnh cưới với Mai Tài Phến

Ngày 17/12, Mỹ Tâm đăng tải thông tin, thông báo về dự án phim điện ảnh do cô đóng vai trò nhà sản xuất. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Như lời hẹn với khán giả, Tâm xin giới thiệu dự án phim điện ảnh mà Tâm trở lại với vai trò nhà sản xuất, cùng thực hiện với người bạn Mai Tài Phến. Các bạn nhìn hình ảnh đầu tiên của phim Tài thì đoán tựa phim mang ý nghĩa và thuộc thể loại gì nè?”.

Ảnh Mai Tài Phến và Mỹ Tâm làm lễ cúng khai máy dự án phim. Ảnh: FBNV

Chiều cùng ngày, Mai Tài Phến chia sẻ loạt ảnh trong buổi cúng khai máy bộ phim Tài do anh làm đạo diễn cùng ca sĩ Mỹ Tâm. Cả hai nghiêm túc thực hiện nghi thức dâng hương để cầu nguyện dự án được suôn sẻ, thành công. Những hình ảnh này ngay lập tức “gây bão” trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Tuy nhiên, sau đó, trên nhiều diễn đàn đã xuất hiện một số hình ảnh Mai Tài Phến và Mỹ Tâm trong trang phục cô dâu – chế rể và thắp hương làm lễ vu quy. Những hình ảnh này được fan hâm mộ của Mỹ Tâm chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt. Nhưng nhiều người tinh ý nhận ra, đây chỉ là những bức ảnh được “chế” từ ảnh gốc hôm cúng khai máy phim Tài.

Ảnh của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm bị biến thành ảnh cưới. Ảnh: FBNV

Nếu ảnh gốc là Mỹ Tâm mặc đồ đen, khoác thêm chiếc áo khoác vàng; Mai Tài Phến cũng mặc đồ đen, tóc đầu đinh phong trần… thì ở ảnh “chế” cả hai diện áo dài truyền thống, vest và váy cưới, khung cảnh xung quanh bị biến thành đám cưới thật.

Từ chỉnh màu - sắp khung - phối cảnh y thật, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến không khác gì cô dâu chú rể khiến nhiều người phải nhìn lại lần hai. Dù biết rõ là sản phẩm photoshop, dân mạng vẫn rần rần chia sẻ vì quá hợp vibe và trông đẹp đôi đến lạ.

Sự việc này khiến Mỹ Tâm phải thốt lên: “Mới ra First Look thôi mà các bạn quậy quá! Chắc 11h trưa mai ra luôn First Video cho các bạn đỡ viết kịch bản nữa...”.

Đúng như lời hứa, sáng 18/12, Mỹ Tâm đã chính thức đăng tải First Video (video đầu tiên của phim). Đoạn trích ngắn mang đến những lát cắt về nhân vật Tài do Mai Tài Phến đảm nhận - một con người từng vướng vào quá khứ nhiều mảng tối, mang trong mình những trăn trở và khát khao hướng đến một tương lai khác.

Xen giữa mạch video là sự xuất hiện quen thuộc, hé lộ thoáng qua tạo hình của nữ chính kiêm nhà sản xuất Mỹ Tâm. Giọng nữ vang lên đầu phim tuy chưa lộ diện cũng gây nhiều tò mò. Phim còn có sự xuất hiện của hai gương mặt quen thuộc Long Đẹp Trai và Vinh Râu, mang đến những tình huống nhẹ nhàng, dễ thương và đầy duyên dáng.

Cảnh Mai Tài Phến thân thiết với bố mẹ của Mỹ Tâm trong live concert hôm 13/12 ở SVĐ Mỹ Đình. Ảnh: FB

8 năm "ngọt ngào" của Mỹ Tâm với Mai Tài Phến

Cách đây vài hôm, khi Mai Tài Phến xả loạt ảnh ngồi hàng ghế khán giả cổ vũ đêm concert của Mỹ Tâm kèm dòng trạng thái: "Hiện tại là đẹp nhất" đã khiến fan hâm mộ đứng ngồi không yên. Nhiều người bình luận trêu đùa gọi Mai Tài Phến là "anh rể": “Bạn kém tuổi mình nhưng vì bạn là người yêu của chị mình nên xin phép vẫn gọi bạn một tiếng anh rể"...

Mối quan hệ thân thiết giữa ca sĩ Mỹ Tâm và diễn viên Mai Tài Phến đã kéo dài suốt 8 năm, bắt đầu từ cơ duyên hợp tác trong MV Đừng hỏi em (2017) và sau đó là phim Chị trợ lý của anh (2019), dù diễn viên kém đàn chị 10 tuổi. Sự ăn ý và thân mật trong phim đã dấy lên tin đồn "phim giả tình thật".

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm từng có 8 năm gắn bó. Ảnh: TL

Mối quan hệ này tiếp tục gây chú ý tại concert See the Light hôm 13/12, khi Mỹ Tâm hát Nơi mình dừng chân, màn hình LED bất ngờ chiếu hình ảnh thân mật của cả hai trong phim, khiến khán giả cổ vũ nồng nhiệt. Ca sĩ đã khéo léo đáp lại: "Các bạn reo vì hình ảnh này hả, dễ thương mà phải không? Love you... Tất cả các bạn đều là người yêu của Tâm". Nhiều khán giả vui vẻ gọi Mai Tài Phến là "điểm dừng chân" của cô.

Dù luôn giữ mối quan hệ là bạn bè thân thiết, có thể chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn, nhưng cả hai vẫn thường xuyên bị bắt gặp đi cùng nhau, diện trang phục đồng điệu. Mỹ Tâm từng cho biết, cô thích Mai Tài Phến ở sự hiền lành, chu đáo và từng nói nếu có thể sẽ tiến xa hơn, không được thì giữ tình bạn.