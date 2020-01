Ông vua điệu nhảy ngựa hơn 3 tỷ view tổ chức đêm nhạc 18+ gây tranh cãi

"Tôi cứ thấy như đang xem phim 18+ ấy",... một cư dân mạng để lại bình luận sau khi xem đêm nhạc mới nhất của PSY.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đưa tin về đêm nhạc của "ông hoàng điệu nhảy ngựa" PSY nhận được sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những lời khen về các màn biểu diễn ấn tượng, cũng có nhiều ý kiến cho rằng vũ đạo trong đêm nhạc có phần khiêu gợi quá đà.

Vũ công nữ biểu diễn khiêu gợi trong đêm nhạc của PSY

Cụ thể, trong một tiết mục, nhóm vũ công nữ đã có nhiều động tác khá gợi cảm và phóng khoáng khi xé bỏ lớp áo sơ mi, để lộ phần nội y màu đen bên trong. Sau đó, các nữ vũ công tiếp tục đổ nước lên người và nhảy những động tác quyến rũ khiến người xem nóng mắt.

Nhiều khán giả cho rằng, chủ nhân của hit Gangnam Style đang tổ chức đêm nhạc 18+: "Tại sao lại để các cô gái nhảy như vậy trước mặt nhiều người?", "Tôi cảm thấy sốc nặng khi nhìn thấy hình ảnh này. Nếu không biết trước là biểu diễn ca nhạc, người khác lại tưởng nhầm đây là phim khiêu dâm mất thôi", "Tôi cứ thấy như đang xem phim 18+ ấy",... là loạt bình luận từ cư dân mạng. Thậm chí, có người còn chỉ trích nặng nề hơn khi cho rằng PSY không tôn trọng vũ công nữ, coi họ như "trò chơi tình dục".

Những động tác, hình ảnh này khiến khán giả "nóng mắt"

Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng phần vũ đạo là do biên đạo dàn dựng tiết mục, không thể đổ lỗi hoàn toàn cho PSY. Hơn nữa, trang phục của vũ công cũng chưa chắc do chủ nhân của Gangnam Style lựa chọn. Hiện tại, PSY vẫn im lặng trước vụ việc.

PSY tên thật là Park Jae-Sang. Anh là một ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc đình đám của Hàn Quốc. Năm 2017, PSY gây sốt khắp thế giới với điệu nhảy ngựa trong MV Gangnam Style. Thậm chí, điệu nhảy ngựa của PSY từng được cựu Tổng thống Mỹ Obama ca ngợi ở vai trò kéo thế giới lại gần nhau hơn. Hiện tại, ca khúc đã vượt mốc 3.4 tỷ lượt xem trên YouTube, với hơn 18 triệu lượt "Like".

PSY nổi đình nổi đám với điệu nhảy ngựa trong Gangnam Style

Với cơn sốt Gangnam Style, PSY đã mang đến niềm vinh dự lớn cho xứ sở kim chi, khi đây là ca khúc đầu tiên của Hàn Quốc có sức lan tỏa lớn trên toàn cầu. Với lượt xem khủng, Gangnam Style cũng là video được xem trên YouTube nhiều thứ 3 thế giới, chỉ sau Despacito của Daddy Yankee và Luis Fonsi và See You Again của Charlie Puth cùng Wiz Khalifa.

Thành công quá lớn của Gangnam Style mang lại tiền tài, danh vọng và sự nổi tiếng cho PSY, nhưng cũng khiến anh chịu áp lực không hề nhỏ. Hiện tại, PSY chưa có sản phẩm nào vượt qua được cái bóng của Gangnam Style. Trong một cuộc phỏng vấn hồi 2017, PSY gọi Gangnam Style là đỉnh cao và cũng là vực sâu trong sự nghiệp của anh, vì đi đến đâu khán giả cũng yêu cầu anh biểu diễn ca khúc này. Dù PSY đã phát hành Gentleman, Hangover, album Chiljip Psy-da và 4X2 = 8, song tất cả đều bị lu mờ bởi cái bóng quá lớn của Gangnam Style.

Nguồn: http://danviet.vn/sao/ong-vua-dieu-nhay-ngua-hon-3-ty-view-to-chuc-dem-nhac-18-gay-tranh-cai-1048224.html