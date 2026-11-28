Trang Sohu đưa tin nữ diễn viên đăng video cho biết bản thân mắc chứng run vô căn cứ nhiều năm. Căn bệnh ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, tâm lý của ngôi sao phim Thần điêu đại hiệp.

Dương Dung tiết lộ cô lần đầu phát hiện căn bệnh khi đang học nhảy lúc 11 tuổi. Đây là căn bệnh có tính di truyền, khi lớn lên, chứng run dần lan ra toàn thân. Hiện tại, tay, toàn thân và thậm chí cả giọng nói của nữ đều run không kiểm soát và chứng run càng trầm trọng hơn khi căng thẳng và lo lắng.

Dương Dung mắc bệnh hiếm, không có cách chữa trị.

Trong video, Dương Dung chia sẻ rằng trong một thời gian dài, cô đã phải vật lộn để chấp nhận những thay đổi trong cơ thể mình. Nghề diễn viên đòi hỏi sự ổn định cao về ngôn ngữ cơ thể, biểu cảm khuôn mặt và cách truyền đạt lời thoại. Trước ống kính, cô thường phải cố gắng kìm nén sự run rẩy của mình, sợ khán giả nhận ra, khiến cô cảm thấy áp lực và bất lực sâu sắc.

Dương Dung đã tham khảo ý kiến ​​của một bác sĩ thần kinh và được biết với công nghệ y tế hiện nay, không có cách chữa khỏi chứng run vô căn, nhưng có thể sử dụng thuốc để tạm thời làm giảm các triệu chứng nếu cần thiết.

Chứng run vô căn là rối loạn vận động phổ biến có khả năng di truyền cao. Theo Mayo Clinic, biểu hiện điển hình của bệnh là run khi vận động, có thể ảnh hưởng đến tay, đầu và cổ họng. Bệnh thường không đe dọa đến tính mạng, nhưng sẽ dần trở nặng theo tuổi tác và căng thẳng tinh thần, ảnh hưởng đến kỹ năng vận động tinh tế và khả năng diễn đạt hàng ngày. Nhiều bệnh nhân phải chịu gánh nặng tâm lý lâu dài.

Dương Dung cho biết cô chọn chia sẻ công khai trải nghiệm khó nói này vì muốn trút bỏ gánh nặng đã mang trong nhiều năm, chấp nhận những khiếm khuyết của bản thân. Cô cũng hy vọng tiếp thêm sức mạnh cho những người khác cũng đang phải vật lộn với căn bệnh và mắc kẹt trong sự bất lực và ám ảnh về bản thân. Sau khi video được đăng tải, nhiều cư dân mạng đã để lại những lời động viên, khen ngợi cô vì đã dũng cảm đối mặt với bệnh tật.

Căn bệnh ảnh hưởng công việc diễn xuất của cô.

Dương Dung sinh năm 1981, là nghệ sĩ dưới trướng công ty Hoan Ngu Ảnh Thị do biên kịch Vu Chính thành lập. Nữ diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Thần điêu đại hiệp (2015), Cung tỏa châu liêm, Truy tìm ký ức, Tiếu ngạo giang hồ, Vân Trung ca, Khi hoa rừng nở rộ, Tam thể...

Cô được đánh giá cao về khả năng diễn xuất nhưng lại khó tính trong việc lựa chọn kịch bản. Thậm chí, ở thời kỳ danh tiếng tốt nhất, Dương Dung cũng sẵn lòng đóng vai phụ.

Biên kịch Vu Chính từng nhận xét Dương Dung là diễn viên rất lười, vì vậy bỏ lỡ nhiều cơ hội nổi tiếng như dự án Diên Hi công lược hay lời mời đóng phim từ đạo diễn Trương Nghệ Mưu.

Hiện tại, Dương Dung hoạt động cầm chừng, thỉnh thoảng đóng phim và tham gia chương trình giải trí. Cô thường chia sẻ hình ảnh nghỉ ngơi, thư giãn trên trang cá nhân với khán giả.

Hiện tại, Dương Dung hoạt động cầm chừng, thường tham gia show giải trí.