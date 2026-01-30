Hòa Minzy bị chỉ trích cướp sóng ở Mai Vàng

Trên tài khoản mạng xã hội, ca sĩ Hòa Minzy vừa lên tiếng về hành động mời bố mẹ lên sân khấu cùng nhận giải Mai Vàng. Nữ ca sĩ mong khán giả hiểu và không trách cô vô tâm, ảnh hưởng đến sự kiện.

Trước luồng ý kiến chỉ trích nữ ca sĩ chiếm sóng, ảnh hưởng thời lượng của sự kiện, Hòa Minzy giải thích: "Biết là sóng trực tiếp nên khi nhận giải tôi không nói cảm ơn như mọi khi mà muốn dành khoảnh khắc tuyệt vời này mời bố mẹ lên sân khấu. Sau khi bố mẹ lên, Hòa và bố mẹ không nói lời nào cướp sóng gì hết, ba người chỉ đứng đó rồi đi xuống. Hòa được ba giải thưởng, một lần không nói, một lần nói rất ngắn và một lần bố mẹ lên cùng rồi không nói gì thêm".

Hòa Minzy ăn mừng giải thưởng với bố mẹ.

Tại lễ trao giải Mai Vàng tổ chức tối 29/1, Hòa Minzy thắng đậm giải Nữ ca sĩ được yêu thích nhất, MV của năm và Nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025. Khi lên sân khấu, Hòa Minzy không giấu sự xúc động, hỏi ý kiến ban tổ chức về việc mời bố mẹ từ khán đài lên chứng kiến giây phút nâng cúp. Đây là lần đầu Hòa Minzy có sự ủng hộ trực tiếp từ bố mẹ trong một lễ trao giải.

Ở tình huống này, MC Vũ Mạnh Cường nói tổ hậu kỳ ghi lại hình ảnh của bố mẹ nữ ca sĩ. Sau đó, bố mẹ Hòa Minzy tiến lên sân khấu ăn mừng với con gái.

Ngay sau đêm trao giải, Hòa Minzy vấp phải sự chỉ trích từ cộng đồng mạng vì hành động bị cho là chiếm sóng, gây ảnh hưởng tới thời lượng chương trình. Một số người bình luận Hòa Minzy gây ảnh hưởng tới phần phát biểu của Soobin Hoàng Sơn - nghệ sĩ đứng trên sân khấu cùng nhận giải.

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Hòa Minzy.

"Hòa Minzy nên tiết chế, chia sẻ ngắn gọn vì còn nhiều hạng mục và phần trình diễn đang chờ", "Sau lễ trao giải, nghệ sĩ có thể chụp hình cùng gia đình, kéo nhau lên sân khấu khi phát sóng trực tiếp làm ảnh hưởng tới thời lượng, MC cũng khó xử", "Chỉ cần một phần trao giải bị chậm, các nội dung phía sau sẽ chậm theo. Là ca sĩ chuyên nghiệp và tham gia nhiều lễ trao giải lớn, Hòa Minzy nên hiểu điều đó" - số đông khán giả bình luận.

Luồng ý kiến khác bênh vực Hòa Minzy, cho rằng mỗi nghệ sĩ nhận giải đều có quyền chia sẻ cảm xúc theo cách khác nhau. Nữ ca sĩ cũng hỏi ý kiến ban tổ chức trước khi mời người thân lên nâng cúp.

Hòa Minzy khép lại năm 2025 thành công khi liên tiếp thắng lớn ở các lễ trao giải. Ở lễ trao giải Ngôi sao xanh 2025, cô nhận cúp Video âm nhạc hay nhất. Hòa Minzy cũng thắng giải MV của năm, Ca sĩ của năm ở giải thưởng Tinh hoa Việt diễn ra hôm 26/1.