Lý do Barron Trump bị mắng thô lỗ

Một phiên tòa xét xử vụ bạo lực gia đình tại tòa án cấp thấp ở London, Anh, bất ngờ trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế, bởi nhân chứng then chốt là Barron Trump - con trai út Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của Barron, vào ngày 28/1, con trai của ông trùm cà phê ở Nga bị kết án vì hành hung bạn gái trong cơn ghen tuông.

Barron Trump là nhân chứng trong vụ hành hung ở Anh. Ảnh: Shutterstock

Daily Mail đưa tin trong lúc gọi video với bạn gái quen qua mạng vào ngày 18/1/2025 - chỉ hai ngày sau lễ nhậm chức của cha mình, nam sinh Gen Z vô tình chứng kiến cảnh cô bị Matvei Rumiantsev tấn công dã man trong căn hộ ở London.

Theo trình bày của công tố viên trước tòa án Snaresbrook Crown Court, kinh hoàng trước cảnh tượng đó, Barron tìm cách liên lạc với dịch vụ khẩn cấp ở khoảng cách hơn 5.600 km.

Đoạn ghi âm cuộc gọi của Barron đã được phát trước tòa. Phía cơ quan công tố có biên tập lại để đảm bảo bí mật danh tính cho nạn nhân. Nội dung như sau:

Trong email trả lời cảnh sát vào tháng 5/2025, Barron cho biết những gì cậu chứng kiến chỉ ngắn ngủi, nhưng hoàn toàn rõ ràng.

“Tôi không ngờ cô ấy sẽ nhấc máy do chênh lệch múi giờ và vì tôi đang ở Mỹ. Điện thoại có người nhấc máy nhưng không phải cô ấy. Điều này khiến tôi thất vọng. Người nhấc máy là đàn ông cởi trần, tóc sẫm màu. Dù không nhìn rõ lắm, hình ảnh đó chỉ kéo dài khoảng một giây, tôi run lên vì hồi hộp. Sau đó camera chuyển sang nạn nhân đang bị đánh, khóc và nói gì đó bằng tiếng Nga. Gã kia nhanh chóng cúp máy. Toàn bộ sự việc chỉ kéo dài từ 5 đến 7 giây”, email viết.

Matvei Rumiantsev bị cáo buộc đánh bạn gái vì ghen tuông cô thân thiết với Barron Trump.

Trong phiên tòa, công tố viên Serena Gates cho biết Rumiantsev ghen tuông với mối quan hệ bạn bè giữa bạn gái mình và Barron Trump, có thể vì sự nổi tiếng của cậu út nhà Trump. Bà không quên nhấn mạnh giọng điệu khẩn cấp và lo lắng của Barron khi gọi cho đường dây nóng.

Theo hồ sơ vụ án, cựu võ sĩ MMA đã nhấc máy cuộc gọi video trên điện thoại của cô gái, quay camera vào cận mặt cô cho Barron xem, rồi giật tóc, đẩy cô ngã xuống sàn và hét lên: “Cô chẳng đáng giá gì cả”.

Bị cáo còn gọi bạn gái bằng những ngôn từ xúc phạm như “đồ lẳng lơ”..., đồng thời đá vào bụng nạn nhân khi cô nằm dưới sàn nhà.

Rumiantsev và nạn nhân cùng uống rượu vào tối 17/1/2025, kéo dài tới rạng sáng ngày hôm sau. Bên công tố chỉ ra Rumiantsev hành hung bạn gái trong ngày hôm đó. Rumiantsev biết đến mối quan hệ bạn bè giữa bạn gái và Barron từ tháng 10/2024.

Tại tòa, khi được hỏi có ghen tuông không, bị cáo trả lời: “Điều khiến tôi thực sự không hài lòng là cô ta cố tình dắt mũi cậu ta (Barron Trump). Tôi bị mô tả như một kẻ ghen tuông và có thể mất kiểm soát vì ghen. Tôi chỉ muốn làm rõ hành động của cô ta đối với anh ta là sai và không công bằng. Tôi cũng có một phần ghen tuông”.

Kết thúc phiên tòa, Rumiantsev bị kết án về tội cố ý gây thương tích và làm sai lệch tiến trình công lý. Bị cáo được tuyên trắng án đối với cáo buộc hiếp dâm và siết cổ có chủ ý trong vụ hành hung bạn gái, đồng thời được tuyên không phạm tội trong cáo buộc hiếp dâm và hành hung khác vào tháng 11/2024.

Phiên tòa tuyên án được lên lịch vào ngày 27/3.

Nạn nhân là cô gái ngoài 20 tuổi, người Anh gốc Belarus, con của một influencer (người có sức ảnh hưởng).

Trong khi bị cáo (22 tuổi) đến từ Nga, từng theo học tại trường nội trú ở Cambridge (Anh) với học phí 80.000 bảng Anh mỗi năm (110.560 USD), sinh sống ở khu Canary Wharf, phía đông London. Cha bị cáo, ông Sergey Rumyantsev (53 tuổi) là người sáng lập thương hiệu kinh doanh cà phê nổi tiếng tại Nga, mang tên One Price Coffee.