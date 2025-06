Chuyện tình Đình Tú và Ngọc Huyền

Diễn viên giờ vàng quen mặt

Đình Tú, Ngọc Huyền vừa công khai chuyện tình cảm. Họ là hai diễn viên truyền hình thường xuyên xuất hiện trên sóng giờ vàng.

Đình Tú sinh năm 1992, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh tham gia diễn xuất từ thời đi học, nổi tiếng từ vai phi công trong Máy bay ký sự (2015). Sau bộ phim này, Đình Tú tiếp tục nhận được sự chú ý của khán giả với vai Vừ trong Lặng yên dưới vực sâu . Trong phim, Đình Tú kết đôi cùng Phương Oanh (vai Súa) - bạn diễn hơn anh 3 tuổi.

Đình Tú đóng nhiều phim trên sóng giờ vàng.

Lặng yên dưới vực sâu là bộ phim giúp Đình Tú tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Anh thể hiện tròn vai chàng trai dân tộc tốt bụng, chân thành. Các phim sau, Đình Tú liên tục đóng cặp với những bạn diễn hơn tuổi như Phanh Lee, Huyền Lizzie.

Trên phim, Đình Tú thường vào vai người đàn ông trẻ tốt bụng nhưng bồng bột, thiếu chín chắn, điển hình như vai Du trong Yêu thì ghét thôi, Ghét thì yêu thôi hay vai Khoa trong Cô gái nhà người ta.

Đình Tú nhận vai công tử phá phách tên Nguyên trong phim Những chặng đường bụi bặm - vừa chiếu tập cuối hôm 30/5. Đây là vai diễn đánh dấu sự trở lại của anh sau hơn một năm vắng bóng, kể từ thành công của Gặp em ngày nắng . Nguyên cho thấy sự trưởng thành của Đình Tú trong diễn xuất, dù dạng vai không mới.

"Khi đọc kịch bản, tôi thấy rất thú vị vì các nhân vật được trải nghiệm nhiều cung đường khác nhau. Bộ phim không có bối cảnh chính, các diễn viên đi rong ruổi khắp nơi, lên núi rồi xuống biển", Đình Tú nói về vai diễn gần nhất.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền trong bộ phim gần nhất.

Bạn gái của Đình Tú - diễn viên Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền - là gương mặt trẻ triển vọng trên sóng truyền hình. Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng học Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, cô làm mẫu ảnh, nổi tiếng với nghệ danh Huyền Bi. Sau này nữ diễn viên chuyển hướng sang diễn xuất.

Ngọc Huyền được nhận xét có gương mặt trẻ hơn tuổi. Cô thường được giao những vai diễn ngây thơ, trong sáng. Cô từng tham gia Những ngày không quên, Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Chúng ta của 8 năm sau ...

Vai diễn gần nhất của Ngọc Huyền là nữ sinh lớp 10 tên An trong phim Cha tôi người ở lại - làm lại từ kịch bản gốc Lấy danh nghĩa người nhà (Trung Quốc).

Dù đóng nhiều phim nhưng cả Đình Tú và Ngọc Huyền chưa có duyên với giải thưởng nghệ thuật.

Chuyện tình Đình Tú, Ngọc Huyền

Tối 19/6, diễn viên Đình Tú chia sẻ hình ảnh cầu hôn Ngọc Huyền tại Nhật Bản. Chuyện tình của cặp sao khiến nhiều khán giả bất ngờ. Trước đó, họ hẹn hò bí mật. Gần đây, người hâm mộ phát hiện hai diễn viên đăng ảnh cùng một địa điểm, cho thấy họ cùng đi du lịch.

Trong phim Cha tôi người ở lại do Ngọc Huyền đóng nữ chính, Đình Tú đảm nhận vai khách mời, xuất hiện chớp nhoáng. Anh cũng được gán ghép với vai An của Ngọc Huyền. Trong hình ảnh hậu trường do đoàn phim chia sẻ, Đình Tú và Ngọc Huyền chung khung hình nhưng khán giả không phát hiện họ đang hẹn hò. Ở một sự kiện gần đây, Đình Tú, Ngọc Huyền cũng vui vẻ nắm tay và ngồi cạnh nhau.

Ảnh hẹn hò của Đình Tú, Ngọc Huyền ở Nhật Bản.

Trước khi công khai yêu Ngọc Huyền, Đình Tú có thời gian dài hẹn hò với diễn viên Hương Giang. Cặp sao yêu nhau sau khi đóng chung phim Lặng yên dưới vực sâu . Hương Giang hơn Đình Tú 3 tuổi và là mẹ đơn thân. Hai diễn viên hẹn hò khoảng 5 năm, tuyên bố chia tay đầu năm 2022.

Sau chuyện tình, Đình Tú giữ im lặng, còn nữ diễn viên Hương Giang chia sẻ: "Mỗi cuộc gặp gỡ trong cuộc đời đều là duyên phận, không có đúng sai! Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn yêu quý và ủng hộ".

Đình Tú đóng vai phụ trong phim Cha tôi người ở lại.

Ngay sau khi chia tay Hương Giang, Đình Tú vướng tin đồn hẹn hò với diễn viên Huyền Lizzie. Cả hai đóng chung Thương ngày nắng về , có nhiều hình ảnh hậu trường thân thiết.

Trước nhiều bình luận gán ghép, Huyền Lizzie lên tiếng: "Chúng tôi đều là những diễn viên chuyên nghiệp nên khi bị hiểu lầm như thế, tôi cảm thấy hơi buồn một chút. Tôi nghĩ mọi người không nên đánh đồng giữa phim và đời thực. Ngoài đời, tôi và Tú là chị em thân thiết".