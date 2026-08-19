Nữ diễn viên được giải cứu sau 10 năm

Theo QQ, bộ phim Cửu môn do Trần Vỹ Đình, Tăng Thuấn Hy, Trần Dao đóng chính đứng Top 1 nhiều bảng xếp hạng về độ hot, lượt xem cũng vượt 50 triệu, trở thành phim truyền hình hot nhất màn ảnh Hoa ngữ mùa hè 2026. Thành công của phim giúp Trần Dao tháo gỡ thế bế tắc danh tiếng.

Trần Dao sinh năm 1994, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Năm 2014 cô bắt đầu tham gia đóng phim, tới năm 2015, nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh với vai diễn ma nữ Nhiếp Khởi La trong loạt phim Pháp sư Vô Tâm. Vai diễn nửa chính nửa tà, ma mị lạnh lùng sắc sảo cùng tạo hình đặc biệt, trở thành nhân vật được khán giả yêu thích suốt 10 năm qua.

Nữ diễn viên được khen ngợi có nhan sắc thanh tú, với chiều cao 1,68 m và cân nặng chỉ khoảng 45 kg, cấu trúc xương nhỏ giúp nữ diễn viên đặc biệt. Trần Dao cũng được khen diễn xuất tự nhiên, tạo nên sự độc đáo của nhân vật.

Trần Dao từng nổi tiếng với vai ma nữ Nhiếp Khởi La trong Pháp sư Vô Tâm.

Trần Dao sau đó liên tục được công ty quản lý Đường Nhân sắp xếp đóng phim do chính công ty nhà sản xuất. Thời điểm này, chất lượng dự án phim của Đường Nhân đã đi xuống. Cùng với đó, Trần Dao bị giao đóng các nhân vật mang phong cách phi giới tính, tomboy trên màn ảnh. Công ty quản lý còn muốn lăng xê cô trở thành "Lâm Thanh Hà đại lục", một diễn viên có thể đóng tốt cả các vai nữ và nam.

Theo Sina, Trần Dao định vị bản thân là diễn viên giỏi cả vai nam và vai nữ là nét độc đáo, nhưng đáng tiếc không hợp thời. Các dự án ngôn tình sau đó đều yêu thích nữ chính dễ thương ngọt ngào xinh đẹp. Vì vậy, Trần Dao không tìm được kịch bản có thể làm bật lên nét riêng của mình, sự nghiệp bế tắc không thể khởi sắc.

Khi Trần Dao muốn rời Đường Nhân để tìm cơ hội mới, lại không được công ty đồng ý giải trừ hợp đồng. Công ty Đường Nhân cố tình kìm kẹp khiến nữ diễn viên hầu như không nhận được kịch bản nào. Trong giới giải trí liên tục thay đổi, Trần Dao phải tạm dừng đóng phim suốt 3 năm, khiến cô khó có thể cạnh tranh với các tiểu hoa đán cùng lứa.

Nữ diễn viên bị công ty Đường Nhân ngăn cản đóng phim khi muốn rời đi.

Đến năm 2022, Trần Dao ký hợp đồng quản lý với công ty Trung Thị Đồng Thành, từ đó bắt đầu chăm chỉ đóng phim hơn. Nhưng cô chỉ nhận được vai phụ và các dự án không được đầu tư kinh phí lớn như Khoảng cách xa xôi nhất, Cuộc sống tươi đẹp, Nhan tâm ký, Chiếu kính từ, Thủy long ngâm, Câu chuyện hoa hồng (vai phụ Bạch Hiểu Hà)...

Năm 2026, Trần Dao gây ấn tượng mạnh khi tham gia chương trình giải trí Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Dù không giành chiến thắng cuối cùng nhưng tài năng và nhan sắc của cô nhận được sự yêu thích của khán giả. Khi Trần Dao bị loại, có không ít người xem bất bình cho rằng ban tổ chức cố tình chèn ép cô vì nữ diễn viên không có nhiều tính đề tài, gây bàn luận như những nghệ sĩ khác.

Đến tháng 8, Trần Dao trở lại màn ảnh với vai diễn Hoắc Tiên Cô trong phim truyền hình Cửu Môn. Nhân vật này từng đạt mốc 132 triệu điểm thảo luận trên Wechat, Top 1 toàn mạng, đứng đầu dàn diễn viên Cửu Môn, dù xét về độ nổi tiếng hay lượng fan, Trần Dao không thể sánh bằng hai bạn diễn Trần Vỹ Đình và Tăng Thuấn Hy.

Hoắc Tiên Cô là nhân vật mạnh mẽ, khí chất kiên cường kiêu hãnh, giữa các nhân vật nam đặc sắc khác, Trần Dao vẫn tạo nét riêng khiến khán giả say mê với thần thái của một nữ gia chủ uy nghiêm, mạnh mẽ. Trần Dao còn được khen ngợi có ánh mắt quyết đoán, bản lĩnh, điềm tĩnh, diễn xuất tinh tế của cô như thổi hồn vào nhân vật. Nữ diễn viên càng tỏa sáng, khán giả càng cảm thấy tiếc nuối khi cô đã bị công ty kìm hãm, lựa chọn sai nhân vật, dẫn tới đi đường vòng nhiều năm.

Trần Dao có một năm hoạt động năng nổ khi gây ấn tượng mạnh ở cả mảng show giải trí và phim truyền hình.

Trần Dao được khen mặc sườn xám đẹp.

Theo Sina, Trần Dao đã mất 10 năm nỗ lực thoát khỏi công ty cũ, rèn luyện trong các vai phụ, từ đó khả năng diễn xuất ngày càng nhuần nhuyễn. Hoắc Tiên Cô chính là quả ngọt sau chuỗi ngày âm thầm chuẩn bị của Trần Dao.